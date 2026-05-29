50 Jahre Westfalia Sven Hedin (2027): Limitierte Retro-Edition des Kult-Kastenwagens

Westfalia nimmt das 50‑jährige Jubiläum des Sven Hedin zum Anlass, eine Sonderedition aufzulegen, die optisch bewusst an das Ursprungsmodell anknüpft. Gleichzeitig wird die reguläre Baureihe für das Modelljahr 2027 mit klarer Zweiteilung in Classic und Premium sowie neuen Paketoptionen fortgeführt. Im Mittelpunkt steht damit weniger eine grundlegende Neuentwicklung als vielmehr die Kombination aus Modellpflege, erweiterten Ausstattungspaketen und einer stark historisch geprägten Jubiläumsinszenierung.

Jubiläumsedition "Ready-to-drive" mit Retro-Optik Das Sven-Hein-Editionsmodell setzt auf eine Retro-Beklebung und einen Innenraum mit Retro-Polsterung, ausdrücklich als Kombination aus Echtleder und Stoff. Bei den Außenfarben stellt Westfalia drei Varianten zur Wahl: Elfenbein, Grau‑Weiß und Rein‑Grau.

Die 50‑Jahre‑Edition basiert auf dem aktuellen Sven Hedin Premium und ist als weitgehend vorkonfiguriertes "ready-to-drive"-Fahrzeug gedacht. Zur Premium-Basis kommen im Serienumfang unter anderem das Premium Plus Package und ein Multimedia-Standardpaket hinzu. Außerdem kommen ein 120‑Wp‑Solarmodul hinzu, die Westfalia‑Connect‑Anbindung sowie zwei Lithiumbatterien mit jeweils 100 Ah.

Philip Teleu Ganz im Retrolook kommt der Sven Hedin in unterschiedlichen Brauntönen und mit Sonderbeklebung daher.



Ausstattungsstufen und Autarkie für den Klassiker Unabhängig vom Sondermodell bleibt der Sven Hedin im Modelljahr 2027 in zwei Ausstattungsstufen verfügbar. Das Einstiegsmodell "Classic" wird mit 140 PS und 6‑Gang-Schaltgetriebe genannt und startet bei 78.900 Euro. Das "Premium"-Modell wird mit 163 PS und 8‑Gang-Automatik beschrieben und beginnt bei 95.990 Euro. Inhaltlich wird Premium als umfangreich ausgestattete Variante mit zentralen Paketumfängen positioniert.

Als wichtigste technische Aufwertung im Programm sticht das Energy‑Plus‑Paket hervor. Es baut die Stromversorgung deutlich aus. Neben Zusatzbatterie und hoher Wechselrichterleistung sieht das Paket hohe Ladeleistungen über Booster und Ladegerät sowie Solar vor.

Philip Teleu Im Kombibad mit Fenster geht es durch die Dopplung aus Nasszelle und Dusche ein bisschen eng zu.



Weitere Optionen und Pakete Inhaltlich bleibt der Sven Hedin trotz Vollausstattung ein Sondermodell mit Optionen: Unter anderem werden ein Energy‑Plus‑Paket (mit zusätzlicher 100‑Ah‑Lithiumbatterie bis insgesamt 300 Ah, 3.000‑W‑Wechselrichter, 80‑A‑Ladebooster, 80‑A‑Ladegerät und zusätzlichem 120‑Wp‑Solarpanel), Offroad-Pakete mit 18‑Zoll-Rädern, eine alternative Volllederausstattung, Dachklimaanlage sowie ein Aufstelldach mit bis zu vier Schlafplätzen genannt.

Von einem Listenpreis von rund 107.507 Euro ausgehend bietet Westfalia das Sondermodell zum Jubiläum für 99.990 Euro an.

Rückblick: Warum der Sven Hedin besonders ist

Philip Teleu 50 Jahre Sven Hedin. Links das alte Modell, damals noch auf VW LT.



Westfalia schlägt mit dem Sondermodell die Brücke zum Sven Hedin von 1977, der seinerzeit als vergleichsweise fortschrittlicher Kastenwagen galt: serienmäßig mit Dusche, Warmwasseranlage und einem speziell entwickelten Hochdach. Basis war damals der VW LT. Genau diese Herkunft bildet die Klammer der Jubiläumsausgabe, die laut Hersteller "so nah wie möglich" an die damalige Optik heranrücken soll. Allerdings setzt Westfalia dabei auf heutige technische Standards.