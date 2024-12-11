Wohnwagen und Zugfahrzeug richtig beladen

Vorzelt, Tisch und Stühle müssen unbedingt mit beim Camping. Auch die Getränkekisten und Geschirr. Nicht zu vergessen, Lektüre und Sportausrüstung. Dann dürfte für den Urlaub aber alles an Bord sein – und das Wohnwagen-Gespann hoffnungslos überladen ?

Wenn die Reifen des Wohnwagens und der Hinterachse des Zugfahrzeugs langsam in den Radkästen verschwinden und die Deichsel in der Seitenansicht keine annähernd waagerechte Linie bildet, sind das deutliche Zeichen, dass mit der Beladung etwas nicht stimmt. Und das kann im In- wie im Ausland richtig ins Geld gehen und zudem auch noch gefährlich sein.