Wohnwagen und Zugfahrzeug richtig beladen

Alle Fakten zu Anhängelast, Stützlast & Co
Wohnwagen und Pkw richtig beladen

vom Campingprofi seit 1959

Wer mit dem Wohnwagen verreist, hat schnell mehr geladen als erlaubt. Mit diesen Tipps fahren Sie sicher und vermeiden Bußgelder aufgrund von Überladung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie richtig packen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.12.2024
Caravan Familienurlaub
Foto: Getty Images// Oliver Rossi

Vorzelt, Tisch und Stühle müssen unbedingt mit beim Camping. Auch die Getränkekisten und Geschirr. Nicht zu vergessen, Lektüre und Sportausrüstung. Dann dürfte für den Urlaub aber alles an Bord sein – und das Wohnwagen-Gespann hoffnungslos überladen?

Wenn die Reifen des Wohnwagens und der Hinterachse des Zugfahrzeugs langsam in den Radkästen verschwinden und die Deichsel in der Seitenansicht keine annähernd waagerechte Linie bildet, sind das deutliche Zeichen, dass mit der Beladung etwas nicht stimmt. Und das kann im In- wie im Ausland richtig ins Geld gehen und zudem auch noch gefährlich sein.

Caravan und Zugwagen richtig packen

Mit den zulässigen Gewichtsangaben im Hinterkopf (siehe unten: Zuladung) kann es ans Beladen gehen. Um Überladung zu ...

