Isabell Krautberger

Schon seit vielen Jahren tingle ich mittlerweile am liebsten mit dem Wohnwagen, Camper oder Zelt und Rucksack auf dem Rücken durch nahe und ferne Regionen. Noch lieber, seit ich zwei Kinder habe. Morgens einfach die Türe im Wohnwagen aufmachen und schon ist man an der frischen Luft. Was gibt es Schöneres? Mich fasziniert die Einfachheit beim Campen und die Erkenntnis, dass es nicht allzu viel braucht, um glücklich und zufrieden zu sein. Kein Wunder also, dass ich seit einigen Jahren übers Campen und alles, was damit zu tun hat, schreibe. Vor meiner Zeit bei der Motor Presse war ich in verschiedenen Verlagshäusern tätig und konnte beim SWR und ZDF auch mal ein bisschen in die Radio- und Fernsehwelt schnuppern.