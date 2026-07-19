Zwischen Übernachten und Wildcampen liegt ein schmaler Grat: so machen Sie nichts Illegales

Nur einfach stehen bleiben, durchatmen, schlafen und am nächsten Morgen weiterfahren – das klingt unkompliziert, ist es aber nicht immer. Denn zwischen erlaubtem Parken und verbotenem Campen liegt in Deutschland ein schmaler Grat. Dazu kommen Stolpersteine, wie etwa die HU-Pflicht selbst auf dem eigenen Grundstück. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten für alle, die ihr Reisemobil rechtssicher abstellen wollen.

Darf man in Deutschland im Reisemobil auf öffentlichen Parkplätzen übernachten?

Das Schlafen im Fahrzeug auf öffentlichen Parkplätzen ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt, aber nur unter strengen Bedingungen. Erlaubt ist es als "Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit", also als Notlösung auf der Durchreise, damit Sekundenschlaf vermieden wird. Dabei gelten weiterhin die allgemeinen Parkregeln: Es darf niemand behindert werden, und es muss erlaubt sein, mit dem Reisemobil zu parken.

Gibt es die oftmals zitierte "10-Stunden-Regel" wirklich, und was steckt genau hinter diesem Begriff?

Diese definierte Stundenzahl steht in keinem Gesetzestext. Sie hat sich jedoch bei Polizei und Ordnungsämtern als tolerierter Richtwert etabliert. Gemeint ist damit schlichtweg eine Nacht: Wer abends ankommt, schläft und am nächsten Vormittag weiterfährt, ist in der Regel auf der sicheren Seite.

Wo verläuft die Grenze zwischen erlaubtem Parken und unerlaubtem Campen?

Ordnungshüter achten sehr genau darauf, ob man lediglich parkt und nur ausschläft oder bereits campt. Als generelle Faustregel gilt: Das Fahrzeug muss jederzeit abfahrbereit sein. Alles, was nach außen hin auf "Wohnen" hindeutet, ist auf normalen Parkplätzen tabu.

Welche Dinge genau sind auf öffentlichen Parkplätzen nicht erlaubt, weil sie nach Campen aussehen?

Wie gesagt, das Fahrzeug muss jederzeit abfahrbereit bleiben und darf nicht den Eindruck von "Camping" machen. Dazu zählen das Ausfahren der Markise, das Herausstellen von Tisch und Campingstühlen, das Unterlegen von Auffahrkeilen, das Kochen im Freien oder Aufstellen eines Grills sowie das Ausklappen von Stützen zur Stabilisierung des Mobils.

Andreas Becker Wer in Deutschland abseits von ausgewiesenen Stell- und Campingplätzen übernachtet, sollte Markise und Stuhl besser nicht auspacken.



Wo ist das Übernachten im Reisemobil im öffentlichen Raum grundsätzlich verboten?

In Naturschutzgebieten und Nationalparks ist das Übernachten in Deutschland generell streng verboten.

Worauf muss man bei der Parkplatz-Beschilderung besonders achten?

Entscheidend ist die genaue Beschilderung: Ein Schild mit der Aufschrift "Nur für Pkw" (Sinnbild eines Autos) oder Parkplätze, deren Zusatzschild einen Pkw von der Seite zeigt (Zusatzzeichen 1010-58), schließen Reisemobile automatisch vom Parken aus. Der Teufel steckt aber im Detail: Ist auf dem Zusatzschild 1010-50 unter dem "P" ein Kraftwagen von vorn zu sehen, ist der Parkplatz für alle mehrspurigen Fahrzeuge freigegeben – auch für Reisemobile.

Wie lassen sich legale Park- und Stellplätze eigentlich am besten finden?

Öffentliche Parkplätze oder Straßenränder sollten wirklich nur als Notlösung für die Durchreise genutzt werden. Wer sich unauffällig verhält, im Fahrzeug bleibt und auf Camping-Verhalten verzichtet, hat in der Regel nichts zu befürchten. Für den gemütlichen Teil des Urlaubs sollte jedoch zielsicher der nächste Stellplatz angesteuert werden. Stellplatz-Apps wie beispielsweise die Gratis-App "Stellplatz-Radar" von promobil listen legale Stellplätze inklusive Nutzerbewertungen und Infos zu Gebühren, Ver- und Entsorgung oder Öffnungszeiten auf.

Ist Campen auf Privatgrund in Deutschland erlaubt?

Campen auf Privatgrund ist in Deutschland erlaubt, aber nur, wenn der Eigentümer zustimmt.

Was gilt auf Supermarktparkplätzen oder Firmenflächen?

Supermarkt- oder Firmenparkplätze sind in der Regel ebenfalls Privatgelände. Hier kann der Eigentümer selbst Regeln aufstellen und das Parken zu bestimmten Zeiten untersagen. Wer dennoch über Nacht bleibt, riskiert eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Welche rechtlichen Fallstricke gibt es beim Abstellen des Reisemobils auf privatem Gelände?

Beim längeren Abstellen auf dem Privatgrundstück stellt sich auch die Frage, ob dafür eine gültige Hauptuntersuchung (HU, umgangssprachlich "TÜV") nötig ist. Entscheidend dabei ist tatsächlich, ob das Fahrzeug abgemeldet ist oder noch zugelassen.

Philip Teleu Egal ob auf der öffentlichen Straße oder dem eigenen Grundstück – zugelassene Fahrzeuge benötigen eine gültige HU-Plakette.



Wovon hängt es ab, ob ein abgestelltes Reisemobil weiterhin HU-pflichtig ist?

In Deutschland ist die Hauptuntersuchung an die Zulassung gekoppelt. Das bedeutet: Solange ein Reisemobil zugelassen ist (Kennzeichen, Eintragung im Register), muss die HU fristgerecht gemacht werden – auch dann, wenn das Fahrzeug ausschließlich auf Privatgrund steht und keinen Meter fährt.

Welche Konsequenzen kann eine abgelaufene HU haben, wenn das Reisemobil auf Privatgrund steht?

Steht das Fahrzeug zum Beispiel auf Privatgrund, können Polizei oder Ordnungsamt bei einer abgelaufenen HU-Plakette trotzdem einen Strafzettel ausstellen. Bei einem nicht öffentlich einsehbaren Standplatz, wie etwa einer verschlossenen Garage, kann das zwar niemand vom öffentlichen Raum aus erkennen, das ändert aber tatsächlich nichts an der rechtlichen Situation der HU-Pflicht.

Ist es eine Lösung, die Kennzeichen auf Privatgrund einfach abzuschrauben?

Manche Halter kommen auf die Idee, die Kennzeichen einfach abzuschrauben. Das ist keine rechtlich saubere Sache. Das Fahrzeug bleibt trotzdem zugelassen und damit HU-pflichtig. Das Nummernschild ist nur das sichtbare Zeichen; die Zulassung selbst bleibt bestehen, solange man das Fahrzeug nicht offiziell abmeldet.

Was ist der offizielle Weg, wenn das Fahrzeug längere Zeit stehen soll und keine HU gemacht werden kann?

Wer sein Fahrzeug über Monate stehen lässt und keine Hauptuntersuchung machen will oder kann, hat eine klare Option: offiziell abmelden bzw. außer Betrieb setzen. Dann besteht keine laufende HU-Pflicht aus der Zulassung mehr. Allerdings darf das Fahrzeug anschließend natürlich nicht mehr im öffentlichen Raum abgestellt oder ohne gewisse Vorkehrungen bewegt werden.

Wie komme ich mit dem abgemeldeten Mobil und abgelaufener HU anschließend wieder legal zur Prüfstelle?

Rechtssicher zur Prüfstelle kommt man mit dem Wohnmobil auf einem Anhänger oder mit Kurzzeitkennzeichen, alternativ über einen Werkstattbetrieb, der ein rotes Kennzeichen nutzen kann. Eine Fahrt mit entstempelten Kennzeichen ist nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen möglich und sollte vorab mit der zuständigen Zulassungsstelle und der eigenen Kfz-Versicherung geklärt werden.

Welche weiteren Stolpersteine können beim langen Abstellen noch lauern?

Unabhängig von der HU können bei sehr langer Standzeit auf öffentlichem oder privatem Grund noch andere Probleme auftauchen: Besondere örtliche Vorgaben, Beschwerden der Nachbarn oder die Frage, ob es sich um eine "Daueraufstellung/-nutzung" handelt.

Gekennzeichnete Bereiche An gekennzeichneten Parkplätzen müssen sich Camperinnen und Camper gut auskennen, um nicht falsch zu parken. Zu erkennen sind sie an dem blauen Schild mit dem weißen P drauf.

• Befindet sich dabei das Zusatzzeichen 1010–58 (Auto von der Seite), ist der Parkplatz ausschließlich für Autofahrer freigegeben.

STVO Das Zusatzzeichen 1010-58.



• Beim Zusatzzeichen 1010–50 (Auto von vorn) dürfen jedoch Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge dort parken – also auch Reisemobile.

STVO Das Zusatzzeichen 1010-50.

• Zusatzzeichen 1010-67 zeigt einen Alkoven. Solche Parkplätze sind ausschließlich Reisemobilen und Campingbussen vorbehalten.

STVO Das Zusatzzeichen 1010-67.

• Unübersichtlich wird es für Camperinnen und Camper bei den unterschiedlichen Verkehrszeichen mit dem Anfangscode 315. Sie zeigen auf blauem Grund die Frontansicht eines Autos, das halb oder ganz auf einem Gehweg steht. In Bereichen, die damit gekennzeichnet sind, ist das Parken auf dem Gehweg halb oder ganz erlaubt. Allerdings nur bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen. Kompaktcamper dürfen dort parken, ausgebaute Kastenwagen und größere Wohnmobile meist nicht.

STVO Bei Verkehrszeichen mit dem Anfangscode 315 wird die Sache etwas komplizierter.

• Analog zu den Beschilderungen von Parkplätzen lassen sich Halteverbote mit Zusatzkennzeichen auf bestimmte Fahrzeugtypen beziehen.