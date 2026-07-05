Wellness ist bei diesem Wohnmobil Pflicht: Neuer Fleurette Magister 70LJG für 2027

2027 erweitert die französische Unternehmensgruppe Fleurette-Florium ihr Angebot an teilintegrierten Wohnmobilen um ein neues Modell: den Magister 70LJG (unter der Marke Fleurette) bzw. den Mayflower 70LJG (unter der Marke Florium). Das Fahrzeug reiht sich in die Klasse der geräumigen Teilintegrierten ein und ergänzt die Baureihe erstmals um einen Einzelbett-Grundriss unter 7 Metern Länge.

Abmessungen und Grundriss Mit einer Länge von 6,97 Metern bleibt der Fleurette Magister 70LJG kompakt und bietet gleichzeitig einen durchdachten Grundriss: Im Heck befinden sich Einzelbetten über einer Heckgarage, im vorderen Bereich eine große Sitzgruppe in Face-to-Face-Anordnung.

Florium/Fleurette Knappe 7 Meter lang und für bis zu vier Personen.

Serienmäßig verfügt das Modell über 4 eingetragene Sitzplätze, 5 Essplätze und 3 Schlafplätze – letztere lassen sich mit einem optionalen elektrischen Hubbett auf 4 erweitern.

Der Sanitärbereich ist mit separater Dusche und Toilette ausgestattet. Unter den Betten befindet sich ein großes Staufach, ergänzt durch zwei Kleiderschränke, die auf längere Reisen ausgelegt sind.

Ausstattung und Technik Zur Serienausstattung gehören unter anderem:

150-Ah-Lithiumbatterie

158-Liter-Kompressorkühlschrank

Vollständige LED-Beleuchtung mit Hintergrundbeleuchtung

Möbel in Walnuss-Optik (Magister) bzw. Eschen-Optik (Mayflower) Damit bringt das Fahrzeug ab Werk eine Ausstattung mit, die bei manchen Mitbewerbern nur gegen Aufpreis erhältlich ist – insbesondere die Lithiumbatterie und der große Kompressorkühlschrank sind keine Selbstverständlichkeit.

Exklusiv als Wellness-Edition

Florium/Fleurette Atmosphärisches Interieur in der Wellnessedition.

Eine Besonderheit: Der Magister 70LJG ist laut Hersteller ausschließlich im Rahmen der Wellness-Sonderedition 2027 erhältlich – eine abgespeckte Basisversion gibt es nicht. Die Wellness-Edition wurde mit der Collection 2026 eingeführt und ist grundsätzlich der Marke Fleurette vorbehalten.

Den identischen Grundriss gibt es unter dem Namen Mayflower 70LJG bei der Schwestermarke Florium. Ob dieser dort ebenfalls an die Wellness-Edition gebunden ist oder als reguläres Modell angeboten wird, geht aus den bisherigen Herstellerangaben nicht eindeutig hervor.

Für 2027 wurde die Wellness-Edition optisch überarbeitet – unter anderem mit neuer Beige-Moka-Polsterung und wendebaren Kissen in Bouclé-/Pfirsichhaut-Optik.

Weitere serienmäßige Wellness-Ausstattung:

"Allure Pack" mit Leichtmetallfelgen und Lederlenkrad

mit Leichtmetallfelgen und Lederlenkrad Truma Combi 4ED Elektro-/Diesel-Heizung

Elektro-/Diesel-Heizung Elektrische Parkbremse

Hauseigener Raumduft ("Relaxing Elegance") Für wen eignet sich das Modell?

Der Magister 70LJG / Mayflower 70LJG richtet sich an Paare und kleine Familien, die einen Teilintegrierten mit Einzelbetten und Heckgarage suchen, ohne auf ein Fahrzeug jenseits der 7-Meter-Marke zurückgreifen zu müssen. Die Serienausstattung macht das Fahrzeug sowohl für Wochenendausflüge als auch für längere Touren interessant.

Allerdings sollte man sich bewusst sein: Wer den 70LJG-Grundriss bei Fleurette möchte, muss die Wellness-Edition nehmen. Das bedeutet einerseits ein schlüsselfertiges Gesamtpaket ohne lange Optionslisten, andererseits weniger Spielraum bei der individuellen Konfiguration.

Preislich positioniert sich das Modell im gehobenen Segment – konkrete Preisangaben für den 70LJG liegen allerdings bisher nicht vor.

Die Baureihe Fleurette Magister Die Magister-Baureihe (bei Florium: Mayflower) bildet das mittlere bis gehobene Segment unter den Fleurette-Teilintegrierten – oberhalb der Einstiegsreihe Migrateur, unterhalb des Premium-Modells Elister. Typisch für die Reihe sind großzügige Vis-à-vis-Sitzgruppen, eine niedrige Aufbauhöhe unter 2,78 m und ein insgesamt auf Wohnkomfort ausgelegtes Raumkonzept.

Bisher umfasste die Baureihe unter anderem folgende Grundrisse:

Fleurette 70LMF (6,97 m) – Zentralbett

(6,97 m) – Zentralbett Fleurette 74LMF (7,38 m) – höhenverstellbares Zentralbett, L-Küche

(7,38 m) – höhenverstellbares Zentralbett, L-Küche Fleurette 73LJG (7,30 m+) – Einzelbetten, größerer Grundriss Wer bisher Einzelbetten mit Heckgarage wollte, musste zum über 7,30 m langen 73er greifen. Der neue 70LJG bietet im Modelljahr 2027 erstmals diese Kombination innerhalb der Magister-Reihe bei einer Fahrzeuglänge von unter 7 Metern.