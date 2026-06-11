Luxus-Alarm! Le Voyageur packt Weinbar und Kaffeemaschine ins Sprinter-Wohnmobil

Der französische Luxus-Reisemobilhersteller Le Voyageur präsentiert für das Modelljahr 2027 ein umfassend überarbeitetes Interieur. Sowohl die Eterna- als auch die Héritage-Baureihe erhalten ein frisches Design innen und außen.

Durchdachter Luxus bis ins Detail Besonders die Héritage-Baureihe zeigt, wie ernst es Le Voyageur mit dem Luxusanspruch meint. Überall im Fahrzeug finden sich clevere Details, die das Reisen angenehmer machen:

Im Cockpit wartet eine induktive Ladeschale fürs Smartphone sowie Apple CarPlay. Die serienmäßige 360°-Birdview-Kamera erleichtert das Rangieren.

In der Küche hat Le Voyageur an Genießer gedacht: Eine optionale Einbau-Kaffeemaschine inklusive Kapselhalter im Schrank sorgt für Barista-Feeling unterwegs. Weinliebhaber freuen sich über die neue Weinschublade mit passender Flaschenhalterung.

Das Badezimmer wurde ebenfalls clever aufgewertet: Die neue Duschwand bietet integrierte Ablageflächen für Duschgel und Co. – beleuchtet und praktisch erreichbar. Hinzu kommt ein praktischer Spiegelschrank über dem Waschbecken.

Im Schlafzimmer sorgen seitliche Ablagen neben dem Bett mit USB-C-Ladebuchsen dafür, dass das Smartphone griffbereit und geladen bleibt. Das neue Kopfteil aus Stoff und Aluminium mit exklusiver LV-Gravur unterstreicht den Premium-Anspruch.

Neues Wohngefühl in der Lounge

Le Voyageur hat den Wohnbereich komplett neu gestaltet. Beim Einsteigen sollen Sie sofort ein verbessertes Raumgefühl und fließendere Linien wahrnehmen. Die Lounge präsentiert sich mit einem völlig neuen Polsterkonzept: Große Kissen lassen sich in Stoff oder Leder individuell gestalten – insgesamt stehen 11 Optionen zur Auswahl.

Küche wie zu Hause Die Küche – laut Le Voyageur das Herzstück des Bordlebens – wurde ebenfalls runderneuert:

Neue Arbeitsplatte im zeitgemäßen Design

Rückwand in weißer Marmoroptik

Weinschublade mit Flaschenhalterung

Optional: Einbau-Kaffeemaschine mit Kapselhalter Modernisiertes Bad Auch das Badezimmer bekommt einige Neuerungen spendiert:

Hinterleuchtete Ablagenische in der Dusche

Neue Duschwanne mit optimiertem Design

Neue Schwenktür für leichtere Bedienung

Waschtisch mit integriertem Becken Schlafzimmer mit raffinierter Atmosphäre Das Schlafzimmer soll sich künftig wärmer und moderner anfühlen. Le Voyageur setzt auf neue Hängeschränke mit elegantem Design, seitliche Ablagen mit USB-C-Ladebuchsen und ein Kopfteil aus Stoff und Aluminium mit exklusiver LV-Gravur. Zusätzliche Staufächer und thermokomprimierte Oberflächen sollen für mehr Alltagstauglichkeit und ein hochwertiges Finish sorgen.

Neu für 2027: Das Holzdekor "Eden" schafft eine gemütlichere Atmosphäre. Der bisherige Stil "Dune" bleibt weiterhin im Programm.

Außendesign: Eterna nähert sich Héritage an Außen erhält die Eterna-Baureihe eine komplette Überarbeitung von Front und Heck – und nähert sich damit optisch der Héritage-Baureihe an. Neue Dekore gibt es in Bronze (Eterna) oder Silber (Héritage), wobei beide Varianten für beide Baureihen als Option erhältlich sind.

Mehr Autarkie dank neuem Energiepaket Le Voyageur rüstet bei der Autarkie nach. Serienmäßig neu sind:

Externer Gasanschluss

Gaskasten mit Truma Crash Sensor

Wasserfiltrationssystem

Neues Versorgungsfach Optional lässt sich das System erweitern um:

2× 300-Ah-Lithiumbatterien

3× 210-W-Solarpaneele

Ladegerät für die Fahrzeugbatterie Preise 2027 Die Preise für die Eterna-Baureihe starten in der Saison 2027 bei 139.400 Euro (LV 6.8) und liegen damit 6.400 Euro über den Preisen der vergangenen Saison. Weiterhin werden fünf Grundrisse angeboten. Beim Heritage gehts bei 157.900 Euro los. Die Grundrissauswahl von vier bleibt auch 2027 erhalten.

Umfangreichere Serienausstattung und neue Optionen Der Le Voyageur 2027 kommt mit deutlich mehr Serienausstattung, unter anderem mit einem Safety Pack, einer 360°-Birdview-Kamera, einer induktiven Smartphone-Ladeschale und einem Ladegerät für die Starterbatterie. In der Küche sorgt eine Dunstabzugshaube für mehr Komfort und ein Handtuchwärmer im Bad. Im Eterna ist außerdem ein 10-Zoll-Autoradio mit Appla CarPlay bereits in Serie enthalten.

Darüber hinaus erweitert Le Voyageur die Optionsliste um viele praktische Details wie Antirutschmatten in den Küchenschubladen, perfekt passende Spannbettlaken und eine Schublade auf der Fahrerseite im vorderen Stauraum. Unter anderem können sich Kaufinteressierte einen 24-Zoll-Full-HD-LED-Smart-TV und viele weitere Gimmicks für die persönliche Wohlfühlausstattung dazubestellen.