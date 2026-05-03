X-PLORER, X-TREME & Co.: Das Most-Vanted-Rezept für echte Offroad-Camper

Most Vanted ist ein energiegeladenes junges Unternehmen, das mit Eigenbauten, Umbauten für Freunde und ersten Aufträgen begann und heute eine etablierte Adresse für alle ist, die ein fahrbares Abenteuer nach Maß suchen.

Die Eisenacher Manufaktur fertigt individuelle Campingbusse, die zudem viel Zeit in Anspruch nehmen. Kein Fließband. Keine Kompromisse. Der Claim der Marke trifft es auf den Punkt: "Unlock your dreams – High-End 4x4 Campervans für echte Abenteuer – Technik, Fahrwerk & Anbauteile, von uns entwickelt, für euch gebaut."

Sprinter & Daily 4x4 im Individualausbau Most Vanted steht – neben Vanlife, Offroad und maßgeschneiderten Innenausstattungen – für ein umfassendes Angebot an Overlanding-Zubehör für Mercedes-Benz Sprinter und Iveco Daily 4×4-Transporter.

Diese beiden sieht die kleine Marke als Non-Plus-Ultra, wenn es um echtes Offroad-Potenzial geht. Anders als bei Allradsystemen anderer Vans bietet der Daily ein echtes 4WD-System mit drei sperrbaren Differenzialen und einer Geländeuntersetzung.

Most Vanted baut Campingbusse in enger Abstimmung mit den Kunden, visualisiert den individuellen Ausbau vor dem Kauf und setzt ihn anschließend handwerklich bis ins Detail um – genau das ist der Unterschied des Manufakturcampers zur Serienware. Noch ein wenig mehr hebt sich die Manufaktur durch ihr eigenes Spezial-Equipment ab.

Das Most Vanted Equipment für den Offroad-Sprinter Ausbau Individuelle Dachträger, individuelle Seitenleitern, Fahrwerk und Heckträgersysteme. Die Produktnamen sprechen für sich.

Das Fahrwerk X-PLORER: Das Offroad-Fahrwerk X-PLORER wurde in Zusammenarbeit mit einem rennsporterfahrenen Partner entwickelt und begeistert Offroad-Enthusiasten – erste Tests in der Steppe haben bereits eindrucksvoll bewiesen, was es leisten kann. Das X-PLORER Fahrwerk kommt aus Eisenach und wird mit Einzelabnahme geliefert – die deutliche Performance-Steigerung sowohl on- als auch off-road hat seinen vierstelligen Preis.

Der Heckträger X-TREME: Er überzeugt durch vielfältige Befestigungsmöglichkeiten, geringes Gewicht und cooles Design – bietet Platz für Ersatzräder, Stauboxen oder Fahrräder und passt auf Sprinter 906/907/910, VW Crafter, MAN TGE und Iveco Daily 4×4.

Die Seitenleiter APPROACH: Sie passt für fast alle Vans – egal ob Sprinter, Daily, Ducato, Jumper oder Movano. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Leicht, aus Aluminium gefertigt, selbst montierbar. Fertig.

Dachträger MOUNTAIN TERRITORY: Die multifunktionale Dachträgerlösungen für unterschiedliche Fahrzeugmodelle. Gefertigt wird der Dachträger aus Aluminium – leicht, belastbar, konsequent durchdacht. Mit rund 30 kg je nach Endkonfiguration trägt er nicht nur sein eigenes Gewicht souverän – das Zubehörsortiment umfasst Zusatzlampen, Holzterrasse, Rückenlehnen, Hängemattenpfosten, Markisen, Solarpaneele und mehr. Das Dach wird zur Plattform. Zum Aussichtspunkt. Zur nächsten Etappe.

Für wen lohnt sich der Campervan-Individualausbau bei Most Vanted? Die Zahl der Unternehmen für Van-Umbauten ist gestiegen, was die hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten Campervans ausdrückt. Most Vanted treibt das Prinzip auf die Spitze, da der Ausbauer vollständig auf Individualisierung setzt und nicht wie andere Manufakturen mit vor konzipierten Möbelmodulen arbeitet.