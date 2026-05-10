Die schönsten Strände Europas für den Campingurlaub

Für türkisblaues Wasser und Sandstrände muss man nicht in die Karibik oder nach Thailand fliegen — auch hier in Europa gibt es viele dieser paradiesischen Orte. Oft finden sie sich auf den verschiedenen Mittelmeerinseln wie Korsika, Mallorca und Zypern und sind mit dem Wohnmobil nur schwer zu erreichen. Wir haben daher speziell die schönsten Strände auf dem europäischen Festland (mit der Ausnahme Sylt) herausgesucht und liefern wie gewohnt auch passende Stellplätze dazu.
Die schönsten Strände Europas beginnen schon fast vor der Haustüre: Auf Sylt wartet das gigantische "Rote Kliff" auf Camperinnen und Camper und in Polen die Strände und wandernden Dünen der "polnischen Sahara". Danach begeben wir uns an die felsigen Küsten des Mittelmeers mit ...