Wohnmobil mit Militärtechnik: Ehemaliger Raketentransporter ist innen ein Palast

Einst wurde dieses gigantische Fahrgestell konstruiert, um tonnenschwere Patriot-Flugabwehrraketen für die NATO durch unwegsames Kriegsgebiet zu transportieren.Wo früher kalte militärische Zweckmäßigkeit regierte, fließt seit 2016 warmes Wasser auf edlen Granitboden. Der Action Mobil Desert Challenger basiert auf einem mächtigen MAN KAT 1 A1 8x8 – einem waschechten Raketentransporter, der kurzerhand abgerüstet und zum wahrscheinlich extremsten Luxus-Wohnmobil der Welt umgebaut wurde. Auch fast 10 Jahre später definiert es immer noch den Rahmen des sinnvoll machbaren in Sachen Super-Luxus-Expeditionsmobile.

Gigantische Dimensionen & Leistung

Maße: Er ist unglaubliche zwölf Meter lang, 4 Meter hoch und 3 Meter breit.

Er ist unglaubliche zwölf Meter lang, 4 Meter hoch und 3 Meter breit. Gewicht: Der Koloss bringt rund 30 Tonnen auf die Waage.

Der Koloss bringt rund 30 Tonnen auf die Waage. Antrieb: Dass sich dieses Gewicht im schweren Gelände (oder eben im Wüstensand) überhaupt von der Stelle bewegt, sorgt ein Motor mit 600 PS für gewaltigen Vortrieb. Autarkie für die Apokalypse

Action Mobil (Screenshots) Tanks der Superlative: 2.500 Liter Diesel-Kraftstoff, 2.400 Liter Trinkwasser, 66 kg Gasvorrat.



Wer mit diesem Fahrzeug in die Wüste fährt, muss so schnell nicht wieder umkehren. Die Kapazitäten der Tanks sind für normale CamperInnen schlichtweg absurd.

2.500 Liter Diesel-Kraftstoff

2.400 Liter Trinkwasser

66 kg Gasvorrat

1.000 Ah Batteriekapazität (plus Solarpaneele für noch mehr Unabhängigkeit). Falls die Sonne mal nicht scheint (oder der Stromhunger der Klimaanlagen und der Profi-Küche zu groß wird), schaltet sich ein eingebautes, flüssigkeitsgekühltes und extrem leises 25-Kilowatt-Dieselaggregat dazu.

Die Wände der Wohnkabine bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und sind knapp 10 cm dick, um extreme Temperaturen abzuschirmen.

Der Innenraum: Orientalischer Luxus trifft auf Slide-Outs

Action Mobil (Screenshots) Eher Hotel-Lobby aus den 60ern und 70ern als Reisemobil.

Der Clou des Desert Challenger offenbart sich erst im Stand. Auf Knopfdruck fahren links und rechts der Wohnkabine zwei riesige hydraulische Erker (Slide-Outs) aus. Dadurch wächst der Wohnbereich auf eine majestätische Breite von über 5 Metern an. Plötzlich steht man in einem gewaltigen Wohnraum mit opulenten Ledersitzlandschaften, dicken orientalischen Teppichen und edlen Wurzelholz-Verkleidungen.

Ein Blick auf das Interieur verrät das Baujahr auf charmanteste Weise: Während moderne Hyper-Camper heute fast ausschließlich auf skandinavischen Minimalismus setzen, atmet der Desert Challenger den opulenten Luxus einer vergangenen Ära.

Das für den arabischen Raum gefertigte Modell ist eine rollende Zeitkapsel des puren Reichtums – mit wuchtigen Ledersitzlandschaften, dicken orientalischen Teppichen, zentimeterdicken Wurzelholz-Verkleidungen und massiven Messing-Akzenten.

Die Profi-Küche: Ausgelegt für den Privatkoch

Action Mobil (Screenshots) Eine Profi-Küche im Wohnmobil.

Die Küche dieses Fahrzeugs hat wenig mit klassischem Camping zu tun. Die Ausstattung ist ein durchkomponierter Edelstahl-Traum, der stark an eine professionelle Gastronomie-Küche erinnert und wohl eher darauf ausgelegt ist, dass ein mitreisender Privatkoch die Gäste kulinarisch versorgt.

Ein absoluter Höhepunkt ist der gewaltige Kühlraum: Die maßgefertigten Kühlschränke fassen über 300 Liter Volumen – so können auch bei Wüstentemperaturen ausreichend frische Zutaten und Getränke gelagert werden.

Schlafbereich und Kinderbett Über die genaue Ausstattung der "Master-Suite" des Besitzers gibt es keine offiziellen Angaben. Da Action Mobil die Privatsphäre seiner Kunden streng schützt, wurden nie Fotos des Hauptschlafzimmers vom Desert Challenger veröffentlicht.

Aus Videoaufnahmen des Innenraums ist jedoch bekannt, dass das Layout explizit auch ein Kinderbett umfasst. Der Wüsten-Gigant ist somit darauf ausgelegt, dass auch der Nachwuchs (oder das Enkelchen) sicher und vollklimatisiert mitreisen kann. Vielleicht handelt es sich dabei aber auch um den Schlafplatz für den Privatkoch.

Badezimmer & Waschküche: Alles auf engstem Raum Auch im Sanitärbereich wartet der Desert Challenger mit Ausstattungsdetails auf, die in der Expeditionsmobil-Welt absolut einzigartig sind. Statt einer üblichen und oft beengten Nasszelle erwartet die Passagiere hier ein vollwertiges Badezimmer, das mit feinen, hochwertigen Granitböden und einer großen Echtglas-Duschkabine ausgestattet ist.

Um bei aller Opulenz den verfügbaren Raum optimal zu nutzen, haben die Konstrukteure zudem eine Waschmaschine platzsparend direkt in das geräumige Bad integriert. So lässt sich mitten in der Wüste nicht nur der feine Sand bei einer ausgiebigen Dusche abwaschen, sondern auch ganz autark die Garderobe für das abendliche Dinner frisch halten.