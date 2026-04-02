Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Tipps & Tricks

Seilwinde am Wohnmobil: Spinnerei oder Überlebensgarantie?

Wohnmobil bergen Teil 3/3
Wann benötige ich eine Seilwinde?

Kein Helfer in Sicht? Mit einer elektrischen Seilwinde und dem richtigen Know-how bergen Sie Ihr Wohnmobil auch allein – sicher und ohne Panik.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.04.2026
Als Favorit speichern
f_Berge-Workshop_Seilwinde
Foto: Jürgen Bartosch

Wer Touren abseits der Zivilisation plant, sollte auf das Schlimmste vorbereitet sein. Ideal ist es, mit mindestens zwei Fahrzeugen unterwegs zu sein – dann kann ein Fahrzeug das andere bergen. Doch vor allem wer allein unterwegs ist, tut gut daran noch eine andere Lösung mit dabei zuhaben: die elektrische Seilwinde.

Elektrische Seilwinde: Montage und Anschluss

In der Regel wird die Seilwinde auf der Frontstoßstange montiert und mit dem Fahrzeugrahmen verbunden.

Stromanschluss:

  • Seilwinden benötigen viel Strom
  • Dicke Kabel direkt zur Batterie verlegen
  • Eigenen Schalter an Batterie

Bedienung: Eine Funk- oder Kabelfernbedienung ermöglicht es, sich während des Ziehens aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zu entfernen. Das ist wichtig – denn mit einem Reißen ...

Mehr zum Thema Expeditions- und Fernreisemobile