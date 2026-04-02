Seilwinde am Wohnmobil: Spinnerei oder Überlebensgarantie?

Wer Touren abseits der Zivilisation plant, sollte auf das Schlimmste vorbereitet sein. Ideal ist es, mit mindestens zwei Fahrzeugen unterwegs zu sein – dann kann ein Fahrzeug das andere bergen. Doch vor allem wer allein unterwegs ist, tut gut daran noch eine andere Lösung mit dabei zuhaben: die elektrische Seilwinde.