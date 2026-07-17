Pickup-Camping neu gedacht: Kabine für VW T7 bis Toyota Land Cruiser - Tischer 280 S

Der Caravan Salon 2026 bringt frischen Wind in die Pickup-Camping-Szene: Tischer präsentiert zwei Kombinationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und doch beide überzeugen.

Mit dem VW T7 und der Trail 280 S setzt der Hersteller auf Komfort und Alltagstauglichkeit, während der Toyota Land Cruiser mit der Box 260 SP Abenteurerlustige und Individualisten anspricht. Doch welche Lösung ist die richtige für wen?

VW T7 + Trail 280 S: Der Familienfreund mit Stehhöhe Der neue VW T7 ist als Basisfahrzeug bereits ein Hingucker – und mit der Trail 280 S von Tischer wird er zum vollwertigen Reisemobil. Die Kabine bietet 2,03 Meter Stehhöhe, eine Rundtisch-Sitzgruppe für bis zu vier Personen und eine vollständige Nasszelle mit Dusche und Toilette. Die Küche ist serienmäßig ausgestattet, inklusive Kühlschrank und Kochfeld.

Beispiel für den Innenraum: So kann die Tischer Trail 280 für den Amarok von innen aussehen.

Für wen? Diese Kombination eignet sich besonders für Familien oder Paare, die Wert auf Komfort legen und längere Reisen planen. Die Trail 280 S ist alltagstauglich und bietet genug Stauraum für Gepäck und Ausrüstung. Dank der hohen Decke fühlt sich der Innenraum nicht beengt an – ein Pluspunkt für alle, die auch bei Regen nicht auf Bewegungsfreiheit verzichten wollen.

Technische Daten:

Stehhöhe: 2,03 m

2,03 m Sitzplätze: bis zu 4

bis zu 4 Gewicht: abhängig vom Basisfahrzeug

abhängig vom Basisfahrzeug Besonderheit: Rundtisch-Sitzgruppe, vollständige Nasszelle Toyota Land Cruiser + Box 260 SP: Der Offroad-Profi mit Flexibilität Wer es robuster und individueller mag, liegt mit dem Toyota Land Cruiser und der Box 260 SP richtig. Die Kabine ist auf eine Flachpritsche montiert, was viel Gestaltungsspielraum bietet. Die Radhäuser ragen nicht in den Wohnraum, sodass Küche und Möbel bis zum Boden durchgezogen werden können.

Die Box 260 SP lässt sich individuell konfigurieren – von der U-förmigen Sitzgruppe über ein Alkovenbett bis hin zu einer hochklappbaren Heckbank für Fahrräder oder Sportausrüstung.

Für wen? Diese Kombination richtet sich an Abenteuerlustige und Offroad-Fans, die Wert auf Flexibilität legen. Die ebene Ladefläche ermöglicht es, den Innenraum nach eigenen Wünschen zu gestalten – ideal für alle, die ihre Kabine maßgeschneidert haben möchten. Der Toyota Land Cruiser ist zudem ein zuverlässiger Begleiter für schwieriges Gelände.

Technische Daten:

Grundriss: individuell konfigurierbar

individuell konfigurierbar Besonderheit: ebene Ladefläche ohne Radhäuser, hochklappbare Heckbank

ebene Ladefläche ohne Radhäuser, hochklappbare Heckbank Einsatzgebiet: Offroad, individuelle Reisen Wie bewähren sich die Pick-up-Kabinen von Tischer in der Praxis? prombil hatte bereits mehrere Absetzkabinen im Einsatz, unter anderem die Aufsetzkabine Tischer Trail 260 S im Test und die Tischer Box 230 S auf VW Amarok.