Diese griechische Insel ist ein Campingtraum: Kennen Sie Lefkada im Ionischen Meer?

Traumurlaub auf einer griechischen Insel – ganz ohne Fähre? Auf Lefkada ist das möglich. Die Insel an der Westküste Griechenlands ist über eine Brücke direkt mit dem Festland verbunden und damit auch für Camperinnen und Camper bequem erreichbar.

Zwar zählt Lefkada längst nicht mehr zu den Geheimtipps, dennoch geht es hier deutlich entspannter zu als auf den beliebten Ferieninseln Kreta, Rhodos oder Korfu. Vor allem die rund 35 Kilometer lange Westküste begeistert mit steilen Kalkfelsen und einigen der schönsten Strände Griechenlands. Namen wie Porto Katsiki, Egremni oder Kathisma stehen für türkisblaues Wasser, feinen Kies und spektakuläre Sonnenuntergänge.

Traumhafte Badebuchten im Osten Die Ostküste präsentiert sich dagegen ruhiger und ursprünglicher. Geschützte Buchten, kleine Fischerhäfen und charmante Küstenorte wie Nidri, Nikiana oder Sivota laden zum Baden, Segeln und zu entspannten Bootsausflügen auf die vorgelagerten Inseln ein.

Auch das grüne Inselinnere ist einen Besuch wert. Zwischen Olivenhainen und Pinienwäldern liegen traditionelle Bergdörfer wie Karya oder Exanthia, in denen sich das ursprüngliche Griechenland bis heute seinen besonderen Charme bewahrt hat.

Aktivurlaubende finden im Süden mit Vasiliki eines der bekanntesten Windsurf-Reviere Europas. Im Norden lockt die Inselhauptstadt Lefkada mit ihrer lebhaften Altstadt, einer modernen Marina und zahlreichen Tavernen, die zum Genießen der griechischen Küche einladen.

5 Campingplatz-Tipps auf Lefkada Wir zeigen eine Auswahl an Campingplätzen auf der Insel im Ionischen Meer.

Camping Village Episkopos an der Ostküste Camping Village Episkopos liegt zwischen der Inselhauptstadt Lefkada und dem Ferienort Nidri, nur rund 200 Meter vom Meer entfernt. Die Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte befinden sich größtenteils unter schattenspendenden Bäumen. Strom, Frischwasser, Entsorgungsmöglichkeiten und ein Sanitärgebäude sind vorhanden. Zur weiteren Ausstattung gehören WLAN, Waschmaschinen und ein Grillplatz. In den Sommermonaten Juli und August gibt es einen kleinen Imbiss. Für Abkühlung sorgen zudem ein Außenpool und ein separates Kinderbecken. Hunde sind erlaubt, müssen aber angeleint sein.

311 00 Nikiana(GR) Camping Village Episkopos 33,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dank der zentralen Lage eignet sich der Campingplatz hervorragend für Ausflüge nach Lefkada-Stadt, Nikiana und Nidri. Vom Hafen in Nidri starten außerdem zahlreiche Bootstouren zu den Prinzeninseln, darunter Meganisi und die Privatinsel Skorpios.

Camping Desimi Beach im Südosten Camping Desimi Beach zählt zu den traditionsreichsten Campingplätzen der Insel und bietet rund 150 Stellplätze auf ebenem Gelände unter alten Olivenbäumen. Wohnmobil-Urlaubende profitieren von großzügigen Parzellen, modernen Sanitäranlagen, kostenfreiem WLAN sowie Ver- und Entsorgungsstationen. Zum Service gehören außerdem ein Restaurant mit griechischer Küche, ein Minimarkt, ein Boots- und Kajakverleih sowie Bootsliegeplätze.

Desimi(GR) Camping Desimi Beach 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die ruhige Bucht ist perfekt zum Schwimmen, Kajakfahren und Stand-up-Paddling. Ein beliebtes Ausflugsziel in der Umgebung ist der Wasserfall bei Nidri.

Camping Vassiliki Beach im Süden Der Campingplatz in Vassiliki liegt direkt am Strand und nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum entfernt. Sowohl für Wohnmobile als auch Wohnwagen gibt's überwiegend schattige Stellplätze. Von hier aus erreichen Inselgäste Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie den Hafen bequem zu Fuß. Zur Ausstattung gehören Stromanschlüsse, Frischwasser, WLAN, Sanitäranlagen sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten für Chemietoiletten. Außerdem stehen Kühlschränke zur Verfügung, und in den Monaten Juni bis September bietet der Platz frisches Brot zum Verkauf. Hunde sind willkommen.

Vasiliki(GR) Camping Vassiliki Beach 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Vasiliki zählt zu den bekanntesten Windsurf-Revieren Europas und bietet ideale Bedingungen für Surfer und Segler. Wer lieber an Land unterwegs ist, findet zahlreiche Wander- und Fahrradrouten in der Umgebung. Sehenswert sind unter anderem das Kap Lefkatas mit seinem Leuchtturm sowie die Westküstenstrände Porto Katsiki und Egremni.

Poros Beach Camping im Südosten Zu den besten Campingplätzen Griechenlands zählt Poros Beach Camping im Südosten Lefkadas. Die terrassenförmig angelegte Anlage liegt oberhalb der geschützten Bucht von Mikros Gialos. Die schattigen Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte befinden sich nur 60 bis 150 Meter vom Strand entfernt und liegen unter alten Oliven-, Orangen- und Maulbeerbäumen. Zur Ausstattung gehören moderne Sanitäranlagen, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten für Wohnmobile, WLAN, ein Minimarkt sowie ein Swimmingpool. Ebenso stehen ein Mietwagen- und Rollerverleih zur Verfügung. Hunde sind willkommen, müssen auf dem Platz jedoch angeleint bleiben.

31100 Poros/Lefkada(GR) Camping & Bungalows Poros Beach 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Die ruhige Badebucht eignet sich hervorragend zum Schwimmen und Schnorcheln. Nur rund 15 Kilometer entfernt liegt der Ferienort Nidri. Auch Vasiliki sowie die berühmten Strände der Westküste, darunter Porto Katsiki und Egremni, sind von hier aus gut für Tagesausflüge erreichbar.

Camping Kathisma an der Westküste Camping Kathisma befindet sich in fußläufiger Entfernung zum bekannten Kathisma Beach an der Westküste Lefkadas. Die Anlage bietet Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte sowie verschiedene Mietunterkünfte. Zur Ausstattung gehören Stromanschlüsse, Sanitäranlagen mit WCs und Duschen sowie Waschmaschinen. Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.

310 80 Sfakiotes(GR) Camping Kathisma 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dank seiner Lage eignet sich der Campingplatz hervorragend als Ausgangspunkt für Wanderungen in die Bergdörfer Exanthia und Karya sowie für Ausflüge nach Agios Nikitas. Auch die berühmten Westküstenstrände Porto Katsiki und Egremni sind von hier aus gut zu erreichen.