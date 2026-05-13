Offroad-Wahnsinn auf Sprinter-Basis: Monstervan Grey Goose & Major Monster

Ein Offroad-Campingbus auf Sprinter-Basis hat oft schon etwas Monströses an sich. Packt man dann noch Komponenten wie Raptorlack, Dachträger und AT-Bereifung dazu, bekommt man einen echten Monstervan – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn genau so heißt der Hersteller, der hinter diesen wuchtigen Allrad-Campern steckt. Und weil das offenbar noch nicht reichte, bekamen die Fahrzeuge so abgefahrene Namen wie "Grey Goose Monster" und "Major Monster". Ersterer erinnert dabei nicht zufällig an eine gewisse Premium-Wodka-Marke – denn günstig ist bei Monstervan gar nichts. promobil stellt die beiden Sprinter-Ausbauten vor.

Grey Goose Monster: Der Kompakte unter 3,5 Tonnen Das Modell Grey Goose Monster richtet sich an alle, die einen voll ausgestatteten Offroad-Camper suchen, aber auf den klassischen Pkw-Führerschein angewiesen sind. Mit unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bleibt der kompakte Sprinter in der begehrten Gewichtsklasse.

Steckbrief Grey Goose Monster

Basis: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4x4

Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4x4 Maße: ca. 5,90 m Länge (L2H2)

ca. 5,90 m Länge (L2H2) Zulässiges Gesamtgewicht: unter 3,5 t Grundriss und Innenraum

MonsterVan Grey Goose Monster: Nur knapp sechs Meter lang, doch alles Notwendige an Bord.

Auf knapp sechs Metern Länge bringt Monstervan erstaunlich viel unter: Der kompakte Grundriss bietet ein Doppelbett mit Querschläfer-Erweiterung, eine kombinierte Dusch- und Toilettenlösung sowie ein Küchenmodul mit Dometic-Induktionskochfeld und Spüle. Für Ordnung sorgt ein praktischer Apothekerschrank, der Vorräte griffbereit hält.

Frischluft-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Aufstellfenster ermöglichen auch bei Regen eine gute Belüftung, ergänzt durch eine Dachluke.

Technik und Autarkie Für autarkes Stehen sorgen ein 240-Ah-Batteriesystem, eine 340-Watt-Solaranlage und ein 2.000-Watt-Wechselrichter. Die gesamte Bordelektrik wird über das hauseigene Vancontrol-System gesteuert – per Touchdisplay im Fahrzeug oder bequem via App.

Offroad-Ausstattung

MonsterVan AT-Reifen auf 17-Zoll-Black-Rhino-Arsenal-Felgen sorgen für Traktion abseits der Straße. Raptorlack schützt die Karosserie.



Auch optisch macht der Grey Goose Monster klar, dass er nicht nur für den Campingplatz gebaut wurde: Raptorlackierung und Teilfolierung schützen die Karosserie, während AT-Reifen auf 17-Zoll-Black-Rhino-Arsenal-Felgen für Traktion im Gelände sorgen. Das Luftfahrwerk mit separatem Kompressor ermöglicht eine Niveauregulierung – praktisch sowohl im Gelände als auch beim Beladen. Obenauf sitzt ein Dachträger mit 360-Grad-Beleuchtung.

Major Monster: Der Vollausgestattete für Langzeitreisen Wer mehr Platz und mehr Autarkie braucht, greift zum größeren Bruder: Der Major Monster ist ein ausgewachsener Expeditions-Camper für bis zu vier Personen – allerdings mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen.

MonsterVan Major Monster: Der Name ist Programm. Hier kommt eine ganze Familie unter.

Steckbrief Major Monster

Basis: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4x4

Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4x4 Maße: ca. 6,90 m Länge (L3H2)

ca. 6,90 m Länge (L3H2) Zulässiges Gesamtgewicht: über 3,5 t Innenraum und Ausstattung Im Major Monster wird es wohnlich: Das großzügige Doppelbett misst stolze 200 × 180 Zentimeter, dazu kommt ein Kinderbett für den Nachwuchs. Der Möbelbau besteht aus HPL-beschichtetem Birke-Multiplex auf einer Aluminium-Unterkonstruktion – robust und langlebig.

MonsterVan Über dem Heckbett hängt noch ein Kinderbett.

Eine vollwertige Nasszelle mit Dusche und Clesana-Toilette sowie eine Küche mit Induktionskochfeld und Kompressor-Kühlschrank machen den Camper langzeitreisetauglich. Für die richtige Stimmung sorgen über 10.000 LEDs als Ambientebeleuchtung und ein Focal-Soundsystem mit zwei Subwoofern.

Technik und Autarkie Die Autarkie-Ausstattung des Major Monster spielt in einer anderen Liga: 600 Ah Batteriekapazität, 340 Watt Solar und ein 3.000-Watt-Wechselrichter erlauben auch längere Standzeiten ohne Landstrom. Für Konnektivität sorgen ein LTE-Router und Starlink Mini – damit ist man auch in abgelegenen Regionen online.

Offroad-Ausstattung Der Major Monster ist für den harten Einsatz gerüstet: Unterfahrschutz für Motor, Getriebe und Differential, eine Luftzusatzfederung mit Kompressor sowie AT-Bereifung (BF Goodrich auf Black Rhino Arsenal Felgen) gehören zur Ausstattung. Dazu kommen Dachträger, Heckleiter und eine begehbare Dachterrasse. Die 360-Grad-Beleuchtung und elektrische Trittstufen an der Schiebetür sowie an der Fahrer- und Beifahrerseite runden das Paket ab. Auch hier schützen Raptorlackierung und Folierung die Außenhaut.

Monstervan: Mercedes Sprinter 4x4 als Basis Monstervan setzt bei allen Fahrzeugen auf den Mercedes-Benz Sprinter mit permanentem Allradantrieb. Die Fertigung erfolgt im eigenen Haus: Der Innenausbau entsteht komplett in Eigenregie, inklusive der selbst entwickelten Steuerung namens Vancontrol. Diese erlaubt die zentrale Bedienung von Licht, Wasser und Elektrik per Touchdisplay oder App.

Kunden können zwischen verschiedenen Fahrzeuglängen (L2, L3 und L4) sowie unterschiedlichen Grundrissvarianten wählen – etwa mit Fokus auf Stauraum für Sportequipment, Wohnkomfort oder Alltagstauglichkeit. Auch Offroad-Komponenten wie Fahrwerksanpassungen, spezielle Bereifung oder Unterfahrschutz lassen sich je nach Wunsch integrieren.

Da die Monstervans individuell gefertigt werden, können sich die Preise sehr unterscheiden. Monstervan gibt für ihr günstigstes Modell einen Grundpreis von 180.000 Euro an.