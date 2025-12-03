Offroad, City & Komfort? Die Yucon-Campingbusse decken jede Reiseform ab.

Ein Allrad-Offroader für Abenteuerfans, ein Kompaktbus für den Alltag, ein Raumwunder mit Gourmetküche – Yucon bringt 2026 mehrere neue Modelle auf die Frühjahrs-Messe CMT. Drei Plattformen, drei Zielgruppen, ein Prinzip: Yucon nennt seine Campingbusse "Microliner" – sie sollen möglichst viele verschiedene Funktionen auf wenig Fläche bringen.

Die Tochtermarke von Frankia strukturiert das Fahrzeugprogramm 2026 ganz klar. Die neue Yucon-Modellgeneration ist auf drei Fahrgestelle verteilt – Mercedes Sprinter, Renault Trafic, Fiat Ducato. Jede Basis steht für einen bestimmten Einsatzzweck. Ganz neu dabei: die Sondermodelle Light und Fever bei den Campervans.

Yucon 51 FB Light und Yucon 51 FB/55 SB Fever Wer es kompakt braucht, schaut zum Yucon auf Renault Trafic. Mit unter fünf Metern Länge und einem cleveren Innenraumkonzept eignet sich das Modell für Stadt, Familie und Alltag.

Yucon Praktisch für den Alltag: Der Stauraum im Heck des Renault-Campervans fasst auch größere Gepäckstücke.



Bislang gab es drei Modelle in der Baureihe. Komplett neu für 2026 sind die beiden Editionsmodelle Light und Fever in zwei Grundrissen.

Der Yucon 51 FB LIGHT kostet 51.500 Euro und ist damit nicht günstiger als das Standard-Modell. Dafür ist es besser ausgestattet. Das Campervan-Sondermodell bringt einen 130-PS-Motor mit und fährt in der Farbe "Cumulus Blau" vor.

kostet 51.500 Euro und ist damit nicht günstiger als das Standard-Modell. Dafür ist es besser ausgestattet. Das Campervan-Sondermodell bringt einen 130-PS-Motor mit und fährt in der Farbe "Cumulus Blau" vor. Der Yucon 51 FB/55 SB FEVER kostet 60.600 Euro bzw. 62.600 Euro. Er hat einen 150-PS-Motor an Bord, kommt mit 17-Zoll-Alufelgen und zwei 100-W-Solarmodulen statt nur einem. Die Außenfarbe ist auf "Comet Grey" festgelegt. Die 51er-Grundrisse haben jeweils vier Gurt- und Schlafplätze an Bord, der 55er-Grundriss fünf Sitzplätze und einen längeren Laderaum (2 Meter).

Beide Modelle haben ein Aufstelldach mit Bett, eine manuelle Markise, eine Dieselheizung, Solarmodule und durchdachten Stauraum. Die 3er-Sitzbank ist modular und verschiebbar – ein Vorteil beim Beladen und im Alltag.

Yucon K-peak 2026: 4x4-Sprinter fürs Abenteuer Auf dem Mercedes Sprinter präsentiert Yucon mit der K-peak-Serie ein Modell für autarke Reisende. Allradantrieb, AT-Reifen, 320-Ah-Lithium-Batterie und 100-Watt-Solarpanel gehören zur Serienausstattung.

Ergänzt wird das durch ein optionales Aufstelldach und einen neuen Clou: eine von AL-KO entwickelte elektrische Hubstützanlage, die den Camper auch im unebenen Gelände waagerecht stellt. Normalerweise gibt es diese Option nur für größere Wohnmobile.

Drei Grundrisse sind bestellbar: Der Yucon K-peak 6.0 GD und 7.0 GD mit Längs-Einzelbetten und unterschiedlich langen Karosserien und der Yucon K-peak 6.0 BD mit knapp 5,93 Metern Länge und Querbett. Preislich starten die Modelle bei 116.500 Euro.

Yucon 63 H/60 B/63 G: Komfort auf Fiat Ducato Den größten Innenraum bietet der Yucon auf Fiat Ducato. Alle drei Grundrisse dieser Baureihe, bieten serienmäßig Rahmenfenster, Druckwasserpumpe und eine neu entwickelte Sitzgruppe mit hoher Alltagstauglichkeit. Die Fiat-Modelle starten bei 63.500 Euro.

Yucon Die Sitzgruppe im Fiat-Modell bietet Platz zum Essen, Arbeiten oder Entspannen – auch bei längeren Touren.



Drei Grundrisse stehen zur Wahl:

Yucon 60 B mit Querbett im Heck und XL-Gourmetküche

mit Querbett im Heck und XL-Gourmetküche Yucon 63 H mit elektrischem Längsbett und Superhochdach

mit elektrischem Längsbett und Superhochdach Yucon 63 G mit zwei Längsbetten und neuem Stauraumkonzept Die Fiat-Modelle können alle mit einem zusätzlichen Aufstelldach ausgestattet werden, dann können darin bis zu vier Personen reisen. Der Preis dafür startet bei 5.500 Euro.

Hier können Sie herausfinden, wie sich der Yucon 63 H im Vergleichstest bewährt.

Yucon verbessert alle Baureihen Der Hersteller hat für 2026 bei allen Yucon-Baureihen an Details gearbeitet. Das zeigt sich in vielen kleinen Verbesserungen: Tellerfedersysteme in den Betten, stoffbespannte Akustikdecken, getrennt schaltbare Ambientebeleuchtung oder große Heckgaragen für Sportgeräte.