Neu 2027: Panama P10+ Campervan-Sondermodelle – jetzt als Limited Edition & Sport Limited

Der Campervan Panama P10+ ist zurück – und diesmal gibt es ihn gleich in zwei Sondereditionen: als Limited Edition und als Sport Limited. Beide Modelle setzen auf den bewährten Ford Transit Custom als Basis, packen aber noch mehr Komfort, Technik und Durchdachtheit in den kompakten Aufstelldach-Camper. Wer einen alltagstauglichen Van mit vier Schlafplätzen sucht, sollte hier genau hinschauen.

So clever ist der Innenraum des P10+ Vier Schlafplätze, fünf Sitzplätze für die Fahrt und trotzdem genug Raum, um sich nicht auf die Füße zu treten – wie geht das? Der P10+ setzt auf clevere Lösungen: Die beiden vorderen Pilotensitze lassen sich drehen, sodass sie Teil der Sitzgruppe werden. In der zweiten Reihe steht eine Dreier-Sitzbank, die sich in wenigen Handgriffen in ein Bett verwandeln lässt.

Neu für 2027: Das Schiebesystem ist noch leichtgängiger, und die Bank selbst wiegt weniger. Wer schon mal in einem Camper übernachtet hat, weiß: Jedes Kilogramm weniger macht das Reisen entspannter.

Panama ​Die drehbaren Pilotensitze und die flexible Sitzbank im Panama P10+ verwandeln den Innenraum im Handumdrehen in ein gemütliches Wohnzimmer.



Entlang der Seitenwand hinter dem Fahrersitz zieht sich eine Möbelzeile mit Küche, Herd, Spüle und Kleiderschrank. Die Schubladen unter der Sitzbank wurden komplett neu gestaltet: Drei unabhängige, herausnehmbare Module sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff. Und weil Stauraum nie genug ist, wurde auch der Bereich hinter der Rücklehne optimiert.

Technik-Upgrades 2027: Schneller laden, leichter fahren Panama hat dem P10+ für das neue Modelljahr einige technische Feinheiten spendiert. Das Bordbatterie-Ladesystem lädt jetzt mit 22 Ampere statt bisher 16 – und ist mit allen Batterietypen kompatibel, auch mit Lithium. Das bedeutet: weniger Wartezeit, mehr Freiheit. Die Wasserpumpe ist neu, und die Sitze erhielten einen atmungsaktiveren Bezugsstoff. Wer im Sommer unterwegs ist, wird das zu schätzen wissen.

Auch die Details stimmen: Der Tisch ist leichter geworden, die Fensterverdunklungen wurden optimiert, und integrierte Lautsprecher sorgen für besseren Sound. Der Kühlschrank fasst 42 Liter, die Frischwasserreserve liegt bei 50 Litern – genug für ein paar Tage Autarkie. Mit einer Höhe von nur zwei Metern bleibt der P10+ dabei alltagstauglich und passt in die meisten Parkhäuser.

Limited Edition vs. Sport Limited: Zwei Modelle, zwei Charaktere Wer sich für den P10+ interessiert, hat die Qual der Wahl: Die Limited Edition setzt auf klassische Werte. Der 2.0-Liter-Panther-Motor mit 136 PS, weißes Chassis und weißes Dach geben dem Van einen zeitlosen Look. Zur Ausstattung gehören eine 2500-Watt-Dieselheizung, ein 600-Watt-Inverter, eine tragbare Toilette, ein 185-Watt-Solarpanel und ein Boiler für warmes Wasser. Ein dezenter "Limited"-Sticker rundet das Paket ab.

Die Sport Limited Edition geht einen Schritt weiter. Unter der Haube werkelt der stärkere 2.0-Liter-Panther mit 170 PS und Frontantrieb. Das Chassis glänzt in Grey Matter, das Dach in Matt Schwarz – ein Look, der sportlich und modern wirkt. Neben der Standardausstattung der Limited Edition gibt es hier zusätzlich ein Moskitonetz-Kit und eine Kabinenverdunkelung. Die "Sport"-Sticker setzen optische Akzente. Wer viel in warmen Regionen unterwegs ist, wird die Extras zu schätzen wissen.

Die Preise will Panama demnächst bekannt geben. Erst vergangenes Jahr hatten wir den P10 als Hybrid-Version im Test. Diesen gab es für einen Grundpreis ab 71.999 Euro