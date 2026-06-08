12 Stellplätze, die perfekt für eine Küstentour zwischen Ems und Nordsee sind

Wo die Ems in die Nordsee kippt, beginnt ein Revier für Genießer: Deiche, Weite, salzige Luft – und dazwischen hübsche Hafenorte, Kanäle und stilles Marschland. Rund um den Dollart, an der Grenze zwischen Ostfriesland und der niederländischen Provinz Groningen, lässt sich Camping wunderbar mit Rad- und Hafenflair, Museen, Fischrestaurants und Naturbeobachtung verbinden.

Damit die Tourplanung schnell steht, haben wir die Stellplätze entlang der Route beidseits der Grenze gesammelt und bewertet – mit Preisen, Ausstattung und Freizeitwert. Von stadtnah am Wasser (z. B. Emden, Delfzijl) bis zu kleinen Marinas und Deichplätzen: Hier finden Sie die besten Stopps für eine entspannte Wohnmobilreise zwischen Ems und Nordsee.