Mit 40 werden Camper unabhängig und gasfrei: Die Jubiläumsmodelle La strada Edition 40

Gas raus, Strom rein. La Strada macht zum Jubiläum ernst und zeigt auf der CMT 2026, wie clever Camping heute geht: Mit der neuen Edition 40 wird Autarkie zum Standard – ganz ohne Gasanlage. In sieben ausgewählten Modellen der Avanti- und Regent-Reihen bringt das Sonderpaket nicht nur Technik, sondern auch mehr Freiheit auf Tour.
Gas raus – Platz gewonnen
Wo früher zwei 11‑Kilo-Gasflaschen untergebracht waren, sitzt in der Edition 40: eine satte 410-Ah-Lithium-Batterie. Direkt daneben: ein 3600-Watt-Wechselrichter im eigenen Staufach. Und darüber? Ein praktischer Auszug für Stromkabel, Adapter & Co.
Die Technik ist so clever verpackt, dass sie im Alltag kaum auffällt. Aber beim Campen macht sie sich sofort bemerkbar.
Induktion statt offener Flamme
Das Herzstück der Edition 40: ein Induktionskochfeld mit zwei Zonen (1.000 und 1.300 Watt). Es sitzt passgenau in einer robusten Mineralstoffarbeitsplatte mit integrierter Spüle. Dank des Wechselrichters lassen sich beide Kochfelder gleichzeitig betreiben – auch ohne Landstrom. Ein 120-Ampère-Ladegerät sorgt dafür, dass die Batterie schnell wieder einsatzbereit ist.
Das bietet Kochen wie zu Hause, nur eben unterwegs. Und: ganz ohne offenes Feuer.
Heizen mit Diesel, Kühlen mit Kompressor
Damit das gasfreie Konzept funktioniert, setzt La Strada auf zwei weitere Stromprofis: eine Dieselheizung und einen Kompressor-Kühlschrank. Heizen mit Diesel ist ohnehin bei vielen Campern längst Alltag – mit der Edition 40 wird es zum festen Bestandteil der La-Strada-Philosophie.
Der Kompressor-Kühlschrank ist neu im Programm – ein 150-Liter-Slim-Modell mit Flaschenauszug und großem Drei-Sterne-Gefrierfach. Der Vorteil: mehr Effizienz, weniger Lautstärke, kein aufwendiges Ausrichten wie beim Absorber.
Diese La-Strada-Modelle gibt's als Edition 40
Die Edition 40 ist für sieben Modelle verfügbar – alle auf Basis von Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter. Der Grundpreis ohne Editions-Paket startet bei 81.658 Euro.
- La Strada Avanti L: Kompakter Klassiker für zwei – mit allem, was man braucht
- La Strada Avanti E: Mehr Stauraum, mehr Komfort, ideal für längere Reisen.
- La Strada Avanti C: Mit separater Dusche – fast schon wie im Teilintegrierten.
- La Strada Avanti F: Familienfreundlich mit zusätzlichem Schlafplatz im Bug.
- La Strada Avanti EB: Zwei Einzelbetten im Heck, flexibler Grundriss.
- La Strada Avanti EBF: Einzelbetten plus Hubbett – für bis zu vier Personen.
- La Strada Regent EB: Luxus auf Sprinter-Basis – lange Betten, viel Raum, viel Komfort.
Wer mehr wissen will: Alle Modelle stehen auf der CMT 2026 in Halle 7.