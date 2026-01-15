Mit 40 werden Camper unabhängig und gasfrei: Die Jubiläumsmodelle La strada Edition 40

Gas raus, Strom rein. La Strada macht zum Jubiläum ernst und zeigt auf der CMT 2026, wie clever Camping heute geht: Mit der neuen Edition 40 wird Autarkie zum Standard – ganz ohne Gasanlage. In sieben ausgewählten Modellen der Avanti- und Regent-Reihen bringt das Sonderpaket nicht nur Technik, sondern auch mehr Freiheit auf Tour.

Gas raus – Platz gewonnen Wo früher zwei 11‑Kilo-Gasflaschen untergebracht waren, sitzt in der Edition 40: eine satte 410-Ah-Lithium-Batterie. Direkt daneben: ein 3600-Watt-Wechselrichter im eigenen Staufach. Und darüber? Ein praktischer Auszug für Stromkabel, Adapter & Co.

Die Technik ist so clever verpackt, dass sie im Alltag kaum auffällt. Aber beim Campen macht sie sich sofort bemerkbar.

Induktion statt offener Flamme Das Herzstück der Edition 40: ein Induktionskochfeld mit zwei Zonen (1.000 und 1.300 Watt). Es sitzt passgenau in einer robusten Mineralstoffarbeitsplatte mit integrierter Spüle. Dank des Wechselrichters lassen sich beide Kochfelder gleichzeitig betreiben – auch ohne Landstrom. Ein 120-Ampère-Ladegerät sorgt dafür, dass die Batterie schnell wieder einsatzbereit ist.

Das bietet Kochen wie zu Hause, nur eben unterwegs. Und: ganz ohne offenes Feuer.

Heizen mit Diesel, Kühlen mit Kompressor Damit das gasfreie Konzept funktioniert, setzt La Strada auf zwei weitere Stromprofis: eine Dieselheizung und einen Kompressor-Kühlschrank. Heizen mit Diesel ist ohnehin bei vielen Campern längst Alltag – mit der Edition 40 wird es zum festen Bestandteil der La-Strada-Philosophie.

Der Kompressor-Kühlschrank ist neu im Programm – ein 150-Liter-Slim-Modell mit Flaschenauszug und großem Drei-Sterne-Gefrierfach. Der Vorteil: mehr Effizienz, weniger Lautstärke, kein aufwendiges Ausrichten wie beim Absorber.

Diese La-Strada-Modelle gibt's als Edition 40 Die Edition 40 ist für sieben Modelle verfügbar – alle auf Basis von Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter. Der Grundpreis ohne Editions-Paket startet bei 81.658 Euro.

La Strada Avanti L : Kompakter Klassiker für zwei – mit allem, was man braucht

: Kompakter Klassiker für zwei – mit allem, was man braucht La Strada Avanti E : Mehr Stauraum, mehr Komfort, ideal für längere Reisen.

: Mehr Stauraum, mehr Komfort, ideal für längere Reisen. La Strada Avanti C : Mit separater Dusche – fast schon wie im Teilintegrierten.

: Mit separater Dusche – fast schon wie im Teilintegrierten. La Strada Avanti F : Familienfreundlich mit zusätzlichem Schlafplatz im Bug.

: Familienfreundlich mit zusätzlichem Schlafplatz im Bug. La Strada Avanti EB : Zwei Einzelbetten im Heck, flexibler Grundriss.

: Zwei Einzelbetten im Heck, flexibler Grundriss. La Strada Avanti EBF : Einzelbetten plus Hubbett – für bis zu vier Personen.

: Einzelbetten plus Hubbett – für bis zu vier Personen. La Strada Regent EB: Luxus auf Sprinter-Basis – lange Betten, viel Raum, viel Komfort. Wer mehr wissen will: Alle Modelle stehen auf der CMT 2026 in Halle 7.