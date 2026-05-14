Dieser Wohnwagen macht fast alles richtig: Hobby De Luxe 460 UFe im Test

Der De Luxe 460 UFe scheint ein echter Allrounder zu sein. Überschaubare 5,46 Meter Aufbaulänge und die Standardbreite von 2,30 Metern sprechen für einen handlichen Reisecaravan. Mit 1,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse kommt eine breite Auswahl an Zugfahrzeugen in Frage.

Gleichzeitig soll der Grundriss mit französischem Längsbett im Bug und einer gemütlichen Hecksitzgruppe viel Komfort für ein Paar bieten. Dank serienmäßig zur Liegefläche wandelbarer Sitzgruppe lässt es sich im 460 UFe auch mit Gästen oder als kleine Familie gut aushalten. Stichwort Serienausstattung: Wie bei Hobby üblich ist der De Luxe bereits ab Werk weitgehend urlaubsklar – im Testwagen sind neben einer Auflastung nur vier Extras verbaut. Bleibt die Frage: Ist der De Luxe ...