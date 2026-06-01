Truma Technik Tipps: Autarkie

Einfach dort stehen, wo es am schönsten ist. Kein Campingplatz, kein Landstrom – ganz einfach inmitten der Natur. Für viele ist genau das der Traum vom Campen. Und gleichzeitig kommt oft die Unsicherheit: Reicht meine Energie? Habe ich genug Gas? Funktioniert alles zuverlässig – auch ohne Anschluss oder Infrastruktur?

Autark campen und den Traum erleben – Mit der richtigen Technik wird genau diese Freiheit planbar. Truma Lösungen machen Ihr Wohnmobil zu einem System, das zuverlässig arbeitet, Ressourcen effizient nutzt und Ihnen jederzeit Sicherheit gibt.

Was bedeutet autark campen?

Truma Kochen mit Meerblick – Genuss ganz ohne Kompromisse.





Autark bedeutet: Sie sind vollständig unabhängig von externer Infrastruktur – also kein Landstrom, kein Wasseranschluss, kein Campingplatz.

Die 3 wichtigsten Ressourcen beim autarken Campen sind:

Strom (Bordbatterie, Solar, Wechselrichter)

Gas oder Diesel (Heizen, Kochen, Warmwasser)

Wasser (Frisch- & Abwasser) In diesem Teil der Truma Technik Tipps fokussieren wir uns auf die Technik rund um Heizen, Kühlen und Energiemanagement – also die entscheidenden Faktoren für echten Komfort.

Autark heizen – zuverlässig und unabhängig

Truma Frischemoment an Bord – warm duschen, wann Sie wollen.





Heizen gehört zu den wichtigsten Faktoren beim autarken Campen. Truma Combi Heizungen sorgen für angenehme Temperaturen und warmes Wasser – ganz ohne Landstrom. Sie arbeiten sparsam und benötigen nur minimalen 12-Volt-Strom für Steuerung und Gebläse.

Je nach Bedarf wählen Sie:

Gasheizungen (Combi, CombiNeo) für planbaren Verbrauch

für planbaren Verbrauch Dieselheizungen für maximale Unabhängigkeit ohne Gaslogistik Besonders effizient: Die CombiNeo Gasheizung aktiviert Warmwasser nur bei Bedarf.

Gasversorgung im Griff

Truma Gasfüllstand jederzeit im Blick: Truma LevelControl zeigt’s bequem per App.



Autarkie bedeutet auch Kontrolle. Mit einer cleveren Gasversorgung behalten Sie jederzeit den Überblick:

DuoControl CS wechselt automatisch zwischen zwei Gasflaschen

wechselt automatisch zwischen zwei Gasflaschen LevelControl zeigt den Füllstand bequem per App So vermeiden Sie Engpässe und bleiben entspannt unterwegs

Kühlung auch ohne Landstrom Moderne Dachklimaanlagen wie die Truma Aventa 2. Generation arbeiten so effizient, dass auch ein Betrieb ohne festen Stromanschluss möglich ist – in Kombination mit Batterie und Wechselrichter. Inverter-Technologie reduziert Lastspitzen und sorgt für längere Laufzeiten. So behalten Sie auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf.

Alles im Blick mit dem iNet X System

Truma Technik, die mitreist: iNet X Steuerung mit Weitblick.



Autarkie scheitert selten an Technik – sondern an fehlender Übersicht. Genau hier setzt das iNet X System an:

Zentrale Steuerung aller Geräte

Transparente Anzeige von Füllständen und Status

Bedienung per Panel oder App Timerfunktionen helfen zusätzlich, Energie gezielt einzusetzen. Das Ergebnis: mehr Kontrolle, weniger Aufwand – und mehr Freiheit.