Malibu Campingbusse werden günstiger: Der neue Relax 640 R LE startet bei unter 60.000 Euro

Herausgekommen ist dabei die neue Baureihe Relax, die zunächst mit einem Grundriss an den Start geht. Passend zum Baureihennamen handelt es sich dabei um die längste Fiat-Ducato-Karosserievariante mit 6,36 Meter, in der bequeme Längseinzelbetten – links über zwei Meter lang – unterkommen. Im Schlaf relaxen ist also auf jeden Fall gewährleistet.

Einsparungen in der Küche, Großzügigkeit im Bad

Der Küchenblock fällt entsprechend etwas kürzer aus, bietet in den Hängeschränken und praktischen Schubladen aber dennoch ein gutes Maß an Stauraum, plus den 70-Liter-Kompressorkühlschrank mit doppelt angeschlagener Tür an der Stirnseite.