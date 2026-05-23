So sehen Kinderzimmer im Wohnmobil aus: 8 Modelle vom Camper bis zum Alkoven

Familien benötigen im Wohnmobil keinen Luxus, sie brauchen einen gut strukturierten Wohnraum. Genau das liefern Grundrisse mit Kinderzimmern. Statt nur zusätzliche Schlafplätze ins Heck zu quetschen, schaffen die folgenden 8 Modelle einen eigenen Raum für den Nachwuchs: mit Sitzgelegenheit, Tisch und Betten. Tagsüber dort wird gespielt, während Papa vorn kochen und den Tisch decken kann. Abends schlafen die Kids in ihrem Bereich, und Mama kann auf der Sitzgruppe in der Front den Abend ausklingen lassen.