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So sehen Kinderzimmer im Wohnmobil aus: 8 Modelle vom Camper bis zum Alkoven

Wohnmobile und Campingbusse für Familien
8 Camper mit integriertem Kinderzimmer

Viel Platz für die ganze Familie: Drei Campingbusse und fünf Wohnmobile zeigen, wie Kinderzimmer auf Rädern funktionieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.05.2026
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Sitzgruppe hinten, Campingbus, Familie
Foto: Ingolf Pompe

Familien benötigen im Wohnmobil keinen Luxus, sie brauchen einen gut strukturierten Wohnraum. Genau das liefern Grundrisse mit Kinderzimmern. Statt nur zusätzliche Schlafplätze ins Heck zu quetschen, schaffen die folgenden 8 Modelle einen eigenen Raum für den Nachwuchs: mit Sitzgelegenheit, Tisch und Betten. Tagsüber dort wird gespielt, während Papa vorn kochen und den Tisch decken kann. Abends schlafen die Kids in ihrem Bereich, und Mama kann auf der Sitzgruppe in der Front den Abend ausklingen lassen.

Der typische Aufbau von Wohnmobilen mit Kinderzimmern folgt einem klaren Schema. Vorn schlafen die Eltern im Hubbett über der Sitzgruppe oder im Alkoven. In der Mitte trennen Küche, eine Sitzgruppe und Bad die Schlafbereiche. Hinten liegt das ...

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