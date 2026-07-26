Luxus-Alkoven im handlichen Format: Der neue Phoenix Star 7200 RSL (2027)

Die Phoenix Manufaktur aus dem fränkischen Aschbach baut seit fast drei Jahrzehnten Luxus-Reisemobile, aufgebaut auf starken Chassis von Fiat, Iveco, MAN oder Mercedes. Den Midi-Alkoven 7100 gibt es seit 2019 auf der Basis des Mercedes Sprinter – bislang allerdings mit dem 516 CDI. Auf dem Caravan Salon 2026 in Düsseldorf legen die Franken nach: Der neue Phoenix Star 7200 RSL markiert nicht nur eine völlig neue Baureihe, sondern bringt den stärkeren 519 CDI mit serienmäßigem Allrad und ein komplett überarbeitetes Möbeldesign.

Stärkere Basis, mehr Traktion Der Star 7200 RSL steht auf dem Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI mit 140 kW (190 PS) und 9G-Tronic-Automatikgetriebe – das sind 27 PS mehr als beim bisherigen 516er in der Midi-Baureihe. Serienmäßig an Bord: der Allradantrieb, Distronic und das Mercedes-Winterpaket. Damit empfiehlt sich der Alkoven sowohl für verschneite Alpenpässe als auch für unbefestigte Wege zu abgelegenen Stellplätzen.

Mit 5.500 kg zulässigem Gesamtgewicht darf der Star noch mit dem alten Pkw-Führerschein der Klasse 3 bewegt werden. Bei 740 kg Zuladung bleibt genug Spielraum für Reisegepäck, Fahrräder und Proviant.

Kompakt für Phoenix-Verhältnisse Das Besondere: Der Star 7200 RSL misst gerade einmal 7,70 Meter in der Länge. Zum Vergleich: Der Maxi-Aloven auf Iveco Daily misst bis zu neun Meter, der Top-Liner sogar bis 11,6 Meter. Camperinnen und Camper müssen mit dem neuen Star also keine Stellplätze mit Überlänge ansteuern und finden auch auf klassischen Wohnmobil-Stellplätzen einen Platz. Das eröffnet deutlich mehr Flexibilität bei der Reiseplanung – ohne auf Phoenix-typische Manufakturqualität verzichten zu müssen.

Phoenix Bisher gibt es nur erste Außenaufnahmen von Star 7200 RSL.

Grundriss: Rundsitzgruppe als Herzstück Phoenix setzt beim Star 7200 RSL auf einen durchdachten Grundriss mit klarer Zonierung – und einem besonderen Highlight im Heck:

Heck – die große Rundsitzgruppe: Das Herzstück des Grundrisses bildet eine üppige Rundsitzgruppe mit den Maßen 2,20 × 1,76 Meter. Hier finden vier Personen bequem Platz – ob zum gemeinsamen Essen, für einen Spieleabend oder zum Fernsehen. Wer mag, kann die Sitzgruppe zu einem zusätzlichen Schlafplatz umbauen – dann bietet der Star Platz für bis zu vier Personen.

Mitte – Küche und Raumbad: Zur Fahrzeugmitte hin schließen sich Küche und Sanitärbereich an. Der Kühlschrank fasst 100 Liter, das Raumbad verfügt über eine separate Dusche – ein echtes Komfortplus auf längeren Reisen. Gerade bei schlechtem Wetter oder im Winter zeigt sich hier der Vorteil gegenüber kompakteren Fahrzeugen: Sie bieten ausreichend Bewegungsfreiheit und niemand muss sich in einer engen Nasszelle einquetschen.

Alkoven – zwei Längsbetten: Im Alkoven über dem Fahrerhaus befinden sich zwei längs angeordnete Einzelbetten mit je 2,00 × 0,82 Metern. Der Clou: Beide Schlafplätze haben einen eigenen Zugang, sodass beide Reisenden bequem ein- und aussteigen können, ohne den Partner zu wecken – ein Detail, das auf längeren Touren schnell zum echten Vorteil wird.

Heckgarage – 2,20 Meter tief: Die Garage unter der Rundsitzgruppe bietet mit 1,03 × 1,18 × 2,20 Meter (B × H × T) gut Platz für E-Bikes, Outdoor-Equipment oder Campingmöbel. Der Zugang erfolgt über zwei Türen: rechts eine große (900 × 1.300 mm), links eine kleinere (650 × 650 mm).

Neues Möbel- und Lichtdesign und ein Doppelboden Mit dem Star läutet Phoenix eine neue Design-Ära ein: Grifflose Möbelklappen, hochwertige Materialien und moderne Oberflächen prägen den Innenraum. Durchgängige indirekte LED-Lichtbänder setzen das Interieur stimmungsvoll in Szene und sollen für eine edle Wohnatmosphäre sorgen. Dabei wird auch auf individuelle Kundenwünsche eingegangen. Ein Phoenix-Wohnmobil ist immer exklusiv und immer einzigartig.

Phoenix Maxi-Alkoven 7800 RSLX

Wie alle Phoenix-Modelle ist auch der Star 7200 RSL auf den ganzjährigen Einsatz ausgelegt. Der winterfeste Aufbau mit beheiztem Doppelboden, die robuste GFK-Sandwichbauweise und die konsequente Manufakturfertigung sorgen dafür, dass das Fahrzeug auch bei Minusgraden eine gute Figur macht.

Der Preis Mit einem Einstiegspreis von 225.900 Euro spielt der Phoenix Star 7200 RSL klar in der Oberliga – selbst für einen voll ausgestatteten Alkoven auf Sprinter-Allrad-Basis. Zum Vergleich: Alkoven anderer Hersteller auf ähnlicher Basis sind oft für weniger als die Hälfte zu haben. Doch der direkte Preisvergleich greift zu kurz. Phoenix fertigt in kleinen Stückzahlen, in Handarbeit und mit hohem Individualisierungsgrad. Winterfester Doppelboden, GFK-Sandwichbauweise und die aufwendige Verarbeitung gehören zur DNA der Marke.

Interessant ist der Blick auf einen anderen Sprinter-Spezialisten: Der Bimobil LB 365 – ebenfalls ein Alkoven auf Mercedes-Sprinter-Basis mit Offroad-Ambitionen – startet bei 198.800 Euro. Beide Hersteller setzen auf Manufakturfertigung und Ganzjahrestauglichkeit, bedienen aber unterschiedliche Zielgruppen: Während Bimobil vor allem Expeditions- und Offroad-Fans anspricht, setzt Phoenix stärker auf Wohnkomfort und edles Ambiente.

Phoenix Star 7200 RSL: Daten und Preis

Basis: Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 4×4, 140 kW (190 PS), 9G-Tronic

Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 4×4, 140 kW (190 PS), 9G-Tronic Maße (L × B × H): 7,70 × 2,35 × 3,40 m

7,70 × 2,35 × 3,40 m Zulässiges Gesamtgewicht: 5.500 kg

5.500 kg Zuladung: 740 kg

740 kg Schlafplätze: 2–4 Personen

2–4 Personen Preis: ab 225.900 Euro