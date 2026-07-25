City-tauglicher Expeditionsprofi mit Längsbetten: Sprinter-Alkoven Bimobil LB 365

Der Alkoven Bimobil LB 365 auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis eignet sich für feste Straßen ebenso wie für unbefestigte Wege – ohne dass gleich die Sahara-Durchquerung auf dem Plan stehen muss. Dank Singlebereifung bleibt das Fahrzeug auch im Alltag unkompliziert: Reifenwechsel gelingen ohne Spezialwerkzeug, Ersatzreifen sind in gängigen Dimensionen verfügbar und günstiger als bei Zwillingsbereifung.

Mit seiner kompakten Länge von nur 6,38 Metern macht das Bimobil LB 365 so manchen Campingbussen Konkurrenz und passt problemlos auf Standard-Stellplätze und -Campingplätze.

Bewährter Grundriss neu aufgelegt Das "LB" im Namen steht für Längsbetten – und genau die machen den Reiz dieses Grundrisses aus. Die beiden Schlafplätze befinden sich im Alkoven und ermöglichen einen bequemen Ein- und Ausstieg von der Mitte. Durch diese Anordnung gewinnt der Wohnbereich darunter spürbar an Platz: Im Heck lädt eine großzügige Rundsitzgruppe zum Verweilen und Entspannen ein – ob beim Frühstück, Kartenstudium oder gemütlichen Leseabenden.

Bimobil Die Einzelbetten liegen im Alkoven.

Der Küchenbereich fällt großzügig aus und bietet ausreichend Arbeitsfläche für die Zubereitung von Mahlzeiten. Das Bad überzeugt mit einer separat abgetrennten Dusche, sodass der Waschbereich trocken bleibt. Serienmäßig verbaut Bimobil eine Trenntoilette – ein Zugeständnis an den Trend zum autarken Reisen.

Technik für ausgedehnte Touren Unter dem Aufbau verbirgt sich ein beheizter Doppelboden, in dem die Tanks geschützt untergebracht sind: 150 Liter Frischwasser und 120 Liter Abwasser gewährleisten eine gute Reichweite abseits von Ver- und Entsorgungsstationen. Für Wärme ist eine Truma Combi Neo mit integriertem 10-Liter-Warmwasserboiler zuständig. Die 210-Ah-Zweitbatterie liefert ausreichend Energie, während zwei 11-kg-Gasflaschen die Versorgung sicherstellen.

Der geräumige Heckstauraum nimmt Campingmöbel, Sportausrüstung oder weiteres Reisezubehör auf. Wer mehr Zuladung benötigt, kann das Fahrzeug nachträglich auf 4,5 oder sogar 4,7 Tonnen auflasten – ein Pluspunkt für alle, die längere Touren mit entsprechendem Gepäck planen.

Preis Mit 198.800 kommen Kundinnen und Kunden bei Bimobil noch relativ preiswert weg. Der traditionsreiche Hersteller steht für individuell angepasste Offroad- und Expeditionsmobile. Deutlich teurer ist beispielsweise der Bimobil EX 462 auf Iveco Eurocargo 4x4.

Bimobil LB 365: Daten und Preis Basis: Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter Maße (L × B × H): 6,38 × 2,28 × 3,20 m

6,38 × 2,28 × 3,20 m Zul. Gesamtgewicht: 4.100 kg (auflastbar auf 4,5 t / 4,7 t)

4.100 kg (auflastbar auf 4,5 t / 4,7 t) Preis: ab 198.800 Euro