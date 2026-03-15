5 Problemzonen im Wohnmobil: Diese Bereiche sollten große Menschen checken

Große Menschen brauchen im Wohnmobil vor allem eins: Bewegungsfreiheit an den Stellen, die man ständig nutzt. Also im Eingangsbereich, in der Küche, im Bad – und am Fahrerplatz. Dort zählt nicht nur Kopffreiheit, sondern vor allem Beinraum, Lenkrad-Verstellung und eine Sitzposition, bei der man nach drei Stunden Fahrt nicht das Gefühl hat, gefaltet auszusteigen. Ähnlich wichtig: Betten, die nicht nur lang sind, sondern auch "lang nutzbar" – ohne störende Rundungen am Fußende, ohne schräge Wände über den Schultern und ohne Trittstufen, an denen man nachts hängen bleibt.
Und dann sind da noch die Details, die erst im Alltag auffallen: Hängeschränke, die man im Vorbeigehen mit der Stirn testet. Dachhauben, die genau auf Scheitelhöhe sitzen. Oder ...