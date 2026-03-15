5 Problemzonen im Wohnmobil: Diese Bereiche sollten große Menschen checken

Große Menschen brauchen im Wohnmobil vor allem eins: Bewegungsfreiheit an den Stellen, die man ständig nutzt. Also im Eingangsbereich, in der Küche, im Bad – und am Fahrerplatz. Dort zählt nicht nur Kopffreiheit, sondern vor allem Beinraum, Lenkrad-Verstellung und eine Sitzposition, bei der man nach drei Stunden Fahrt nicht das Gefühl hat, gefaltet auszusteigen. Ähnlich wichtig: Betten, die nicht nur lang sind, sondern auch "lang nutzbar" – ohne störende Rundungen am Fußende, ohne schräge Wände über den Schultern und ohne Trittstufen, an denen man nachts hängen bleibt.