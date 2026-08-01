Niesmann+Bischoff iSmove 2027: Neuerungen für Autarkie & Komfort

Der Niesmann+Bischoff iSmove im Modelljahr 2027 wird vor allem in drei Bereichen aufgewertet: Autarkie, Wohnkomfort und Sicherheit. Möglich machen das unter anderem größere Energiepakete, neue Heiz-Optionen und ein erweitertes Safety-Kit.

Das Wichtigste in Kürze Neue Bordelektrik-Anordnung ermöglicht stärkere Energiepakete ohne Stauraumverlust.

Optional sind bis zu 600 Ah Lithium-Batterie, bis zu 660 Watt Solar und ein 3.000-VA-Wechselrichter möglich.

Serienmäßig an Bord: 200-Liter-Frischwassertank in der 7‑Meter‑Klasse.

Künftig Serie: Truma CombiNeo 6 E mit iNet X Panel; optional sind Alde-Heizungen verfügbar.

Serienmäßiges Fiat Safety Kit bringt mehrere Assistenzsysteme für mehr Sicherheit und Entspannung.

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Wofür der iSmove seit Jahren steht – und was 2027 dazukommt Der iSmove von Niesmann+Bischoff richtet sich an Reisemobilisten, die kompakte Abmessungen mit Premium-Anspruch verbinden wollen. Im Modelljahr 2027 bleibt die Grundidee gleich: möglichst viel Freiheit auf vergleichsweise kompaktem Raum. Neu ist vor allem der konsequente Fokus auf mehr Unabhängigkeit, mehr Wohnkomfort und mehr Sicherheit.

Was beim iSmove 2027 die Autarkie konkret verbessert Die Autarkie des iSmove 2027 soll vor allem durch die neu angeordnete Bordelektrik profitieren. So lassen sich deutlich leistungsfähigere Energiepakete integrieren, ohne dass dafür Stauraum geopfert werden muss. Bei den Strom-Optionen sind möglich: bis zu 600 Ah Lithium-Batteriekapazität, Solarmodule mit bis zu 660 Watt Leistung und ein 3.000-VA-Wechselrichter. Das zielt auf unabhängiges Reisen über viele Tage. Auch beim Thema Versorgung setzt Niesmann+Bischoff auf große Reserven. Serienmäßig ist ein 200-Liter-Frischwassertank vorgesehen. Optional sind außerdem eine 120-Liter-Festtanktoilette und ein 50-Kilogramm-Gastank erhältlich, passend zum hohen Autarkieanspruch.

Welche Komfort-Updates der iSmove 2027 bringt Beim Wohnkomfort wird der iSmove 2027 unter anderem über die Heizung und Warmwasserversorgung aufgewertet. Künftig gehört die Truma CombiNeo 6 E mit iNet X Panel zur Serienausstattung. Wer anders heizen will, kann optional auf die Alde 3030 Plus Warmwasserheizung oder die Alde 4000 D Plus Dieselheizung setzen. Für die Küche und den Bordalltag sind außerdem Komponenten wie Kompressor-Kühlschublade und Induktionskochfeld vorgesehen. In Kombination mit der Dieselheizung kann der iSmove auf Wunsch auch vollständig gasfrei betrieben werden.

Welche neuen Optionen die Individualisierung erweitern Beim Ausbau kommen zusätzliche Ausstattungsoptionen hinzu. Dazu zählt eine elektrische Fünf-Meter-Markise mit dimmbarer LED-Beleuchtung. Ebenfalls als Option ist ein absenkbarer Tisch genannt, der der Vorbereitung einer zusätzlichen Schlafmöglichkeit dient.

NIESMANN+BISCHOFF Optional clevere Extras: elektrische 5‑Meter-Markise mit dimmbarer LED-Beleuchtung.



Welche Sicherheitsfeatures im Fiat Safety Kit stecken Der iSmove 2027 setzt auch beim Fahrerplatz auf ein Update. Serienmäßig ist das Fiat Safety Kit an Bord. Zum Paket gehören unter anderem Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent und eine Fahrermüdigkeitserkennung. Das soll das fahraktive Konzept des iSmove im Alltag und auf langen Etappen noch entspannter machen.

Messe-Termin: iSmove live in Düsseldorf Wer sich den iSmove im Modelljahr 2027 direkt ansehen will, kann das auf dem Caravan Salon Düsseldorf tun: Halle 6, Stand C01.

FAQ zum Niesmann+Bischoff iSmove (Modelljahr 2027) Was ist beim iSmove im Modelljahr 2027 neu?

Neu sind vor allem stärkere Autarkie-Optionen durch eine neue Bordelektrik-Anordnung, Komfort-Updates bei Heizung/Warmwasser sowie ein erweitertes Safety-Paket.

Wie autark kann der iSmove 2027 werden?

Je nach Ausstattung sind bis zu 600 Ah Lithium-Batterie, bis zu 660 Watt Solar und ein 3.000-VA-Wechselrichter möglich; dazu kommt ein 200-Liter-Frischwassertank serienmäßig.

Kann der iSmove 2027 ohne Gas betrieben werden?

Der iSmove kann auf Wunsch vollständig gasfrei konfiguriert werden, wenn Induktionskochfeld, Kompressor-Kühlschublade und Dieselheizung zusammen gewählt werden.

Welche Heizungen gibt es im iSmove 2027?

Serienmäßig ist die Truma CombiNeo 6 E mit iNet X Panel. Optional sind die Alde 3030 Plus Warmwasserheizung oder die Alde 4000 D Plus Dieselheizung verfügbar.

Wo kann man den iSmove 2027 live sehen?

Der iSmove wird auf dem Caravan Salon Düsseldorf gezeigt, in Halle 6 am Stand C01.