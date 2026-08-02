Hyundai Inster im Camping-Check: Platzwunder oder zu eng? Der Praxistest

Wer hierzulande ein Alltagsauto mit Campingqualitäten sucht, landet oftmals in der teuren Van-Klasse à la VW T6 und Mercedes-Benz Marco Polo. Der Hyundai Inster ist anders und das in jeder Hinsicht: günstig, alltagstauglich und elektrisch – doch taugt der nur 3,82 Meter kurze und 1,61 Meter schmale Kleinstwagen auch zum Übernachten? Unser Praxistest zeigt: Besser als erwartet!

Der Hyundai Inster in Kürze Der Inster ist Hyundais Antwort auf den Trend zu kompakten, bezahlbaren Elektroautos – doch mit einer Besonderheit: In puncto Raumeffizienz überholt er seine Konkurrenz lässig. Dank verschiebbarer Rücksitzbank und durchdachtem Raumkonzept mit vier klappbaren Sitzen ist der Innenraum extrem variabel und lässt sich in eine etwa 1,30 Meter breite Liegefläche mit stellenweise über zwei Metern Liegelänge verwandeln. Dazu kommt eine überraschend hohe Dachlast von 100 kg, die eine Montage einer Dachbox oder eines Dachzelts ermöglicht. In den zwei höchsten Ausstattungslinien "Cross" und "Prime" von insgesamt fünf, ist die dafür benötigte Dachreling enthalten.

Die wichtigsten Daten für Camper:

Basis: Hyundai Inster (Prime), Elektro-Kleinstwagen, 3,82 m Länge, 1,61 m Breite, 1,61 m Höhe

Hyundai Inster (Prime), Elektro-Kleinstwagen, 3,82 m Länge, 1,61 m Breite, 1,61 m Höhe Antrieb: Frontantrieb, 115 PS, 49-kWh-Akku, Reichweite: 360–370 km (WLTP)

Frontantrieb, 115 PS, 49-kWh-Akku, Reichweite: 360–370 km (WLTP) Maße (Camping-relevant): Liegefläche: ~2,00 m × 1,30 m (bei umgeklappten Sitzen) Kofferraum: 270 Liter (mit verschiebbarer Rücksitzbank bis 300 Liter) Dachlast: 100 kg (für Dachzelt oder Dachbox)

Preis (Prime): ab 30.850 Euro Besonders praktisch für Camper:

Vehicle-to-Load (V2L): 230-Volt-Steckdose (3,6 kW) für alle 230V-Geräte wie zum Beispiel Kaffeemaschine, Airfryer, Staubsauger oder Laubbläser

230-Volt-Steckdose (3,6 kW) für alle 230V-Geräte wie zum Beispiel Kaffeemaschine, Airfryer, Staubsauger oder Laubbläser Klimatisierung im Stand: Standmodus für Heizen/Kühlen, Vor-/ Fernklimatisierung via App möglich.

Standmodus für Heizen/Kühlen, Vor-/ Fernklimatisierung via App möglich. Nachladen: AC 11 kW; DC-Schnellladen bis zu 85 kW – in 30 Minuten von 10 auf 80 % geladen 1. Der Umbau: So wird der Inster zum Schlafplatz Der Inster ist kein Wohnmobil – aber mit ein paar Handgriffen wird er zum überraschend komfortablen Schlafplatz. So geht’s im Detail:

Fahrzeug ausrichten: Eine ebene Liegefläche ist auch beim Car-Camping wichtig, daher ist das Nivellieren mit Aufahrkeilen der erste Schritt. Standmodus aktivieren: Damit der Standmodus im Untermenü angewählt werden kann, muss der Inster fahrbereit sein, was nur bei getretener Bremse funktioniert. Sitzlehnen umklappen: Die Sitzlehnen flachlegen, den höhenverstellbaren Fahrersitz ganz herunterfahren und die Kopfstützen abnehmen, sodass eine möglichst ebene Liegefläche entsteht. Rücksitzbank verschieben: Die umgelegten Rücksitze auf Ihren Schienen ganz nach vorn schieben, um den Spalt zwischen 1. und 2. Sitzreihe zu minimieren. Lücke zwischen den Sitzen schließen: Mit einer Isomatte oder Gepäck auspolstern – sonst spürt man die kleine Spalte. Dachbox nutzen: Da im Innenraum nur Kofferraumboden und die Fußräume für Gepäck bleiben ist eine Dachbox als Stauraumerweiterung empfehlenswert. Liegekomfort: Mit einer Isomatte, Luftmatratze oder einem Topper wird der Inster zum überraschend bequemen Schlafplatz. Dabei sollte man allerdings die Innenraumhöhe beachten. Der Inster-Innenraum baut zwar vergleichsweise hoch, eine dicke Unterlage schränkt die Bewegungsfreiheit dennoch merklich ein. Die Liegefläche ist lang genug für Personen bis 1,95 m – allerdings bleibt eine kleine Lücke zwischen den Sitzen, die man mit Gepäck oder einer zusätzlichen Unterlage ausgleichen sollte.

Zu zweit ist es eng, aber machbar – besonders für ein Wochenende oder ein Festival. Wir haben den Inster für einen Besuch bei der Beatparade benutzt und auch zu zweit ausreichend Platz gehabt. Die Dachbox hat sich für als Stauraum für Campingstühle, eine mobile Campingtoilette sowie Auffahrkeile bewährt. Wer allein unterwegs ist, hat sogar Platz für einen kleinen Tisch samt Organizer auf der Rückenlehne des Beifahrersitzes.

1. Klimatisierung im Stand: Die Vorzüge eines E-Autos

Dank Standmodus lassen sich Heizung und Klimaanlage auch im Stand nutzen. Im Sommer kühlt der Inster in kurzer Zeit auf angenehme Temperaturen herunter – ein echter Luxus im Vergleich zu vielen Wohnmobilen. Zumal sich Heizung und Klimaanlage sogar via Handy-App aus der Entfernung steuern lassen. Für die dauerhafte Temperierung muss allerdings der Standmodus aktiviert sein, da die Remote-Aktivierung zum Abkühlen oder Aufwärmen zeitlich begrenzt ist. Unsere Erfahrung: Beim Airlinertreffen auf der schwäbischen Alb stand der Inster bei über 30 Grad in der prallen Sonne. Eine erfrischende Siesta im klimatisierten Innenraum war dennoch problemlos möglich.

Licht & Belüftung: Praktische Details

Die LED-Innenraumbeleuchtung reicht fürs Lesen, und das optionale Schiebedach sorgt wahlweise für Frischluft oder ohne Dachbox sogar für den Blick in den Nachthimmel.

Tipp für den Sommer: Ein Moskitonetz einplanen, um nachts lüften zu können. 2. Strom & Komfort: Was der Inster unterwegs bietet Vehicle-to-Load (V2L): Strom aus der Batterie clever nutzbar gemacht.

Der größte Vorteil des Inster: Die Energie aus der 49-kWh-Batterie, lässt sich dank integriertem Wechselrichter über 230V-Steckdosen nutzen. Über den optionalen V2L-Adapter im Ladeanschluss (außen) oder die 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole können alle 230-Volt-Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Laptops oder Kühlboxen versorgt werden.

Unser Test:

Wir haben problemlos eine Nespresso-Maschine genutzt – ohne dass der Akku merklich an Reichweite verlor. Das komplette Aussaugen mit einem Haushaltsstaubsauger (ca. 1000 Watt) hat etwa zwei Prozent Akkustand gekostet.

Tipp: Die V2L-Entladegrenze lässt sich flexibel einstellen und somit an die Ladeinfrastruktur vor Ort anpassen. 3. Alltagstauglichkeit: Wo der Inster beim Campen an seine Grenzen stößt Platzmangel: Eine Dachbox ist sinnvoll

Ein Nachteil beim Campen im Inster ist der begrenzte Stauraum. Sobald die Sitze umgeklappt sind, bleiben für Gepäck & Equipment nur die Fußräume und der Doppelboden des Kofferraums. Der beherbergt aber in der Regel schon Ladekabel, da der Inster keinen zweiten Kofferraum (Frunk) unter der Motorhaube hat.

Für ein Wochenende reicht das , aber für längere Trips wird es eng.

, aber für längere Trips wird es eng. Tipp: Eine Dachbox entschärft das Platzproblem – Hyundai bietet sogar eigene Modelle an. Ein- und Ausstieg: Gewöhnungsbedürftig

Der Ein- und Ausstieg fordert eine gewisse Beweglichkeit – auch weil die Innenhöhe über den umgeklappten Sitzen nicht zum aufrechten Sitzen reicht. Zum Manövrieren im engen Innenraum sind die klappbaren Haltegriffe Gold wert. Vermisst habe ich einen Knopf, mit dem sich die Heckklappe von Innen öffnen lässt.

Ladeinfrastruktur und Reisekomfort

Auch wenn nach dem Laden schon mal 370 Kilometer auf der Reichweitenanzeige stehen – realistisch ist dieser Wert mit Dachbox nicht. Mit etwa 300 km konnten wir in unserem Test aber immer rechnen, wobei sich der Verbrauch je nach Fahrprofil zwischen 12- und 18 kWh/100 km bewegte. Damit ist der Aktionsradius des Inster sehr gut für diese Fahrzeugklasse. Zu beachten gilt allerdings, dass diese Werte nur für den größeren der beiden verfügbaren Akkus gilt. Mit bis zu 85 kW DC-Schnellladeleistung ist der Inster zudem schnell wieder einsatzbereit. Allerdings sollte man bei längeren Touren die Ladezeiten einplanen – besonders, wenn man unterwegs Strom für Campinggeräte benötigt. Dabei hilft auf Wunsch die Software des Hyundai-eigenen Navigationssystems.

Eher der gehoben Mittelklasse entsprungen, scheint die Ausstattung der Prime-Ausführung: Wärmepumpe für energieeffizientes Heizen, V2L-Funktionen, wählbare Rekuperation mit Ein-Pedal-Fahren, Voll-LED-Scheinwerfer, 360-Grad-Kamera, erweitere Fahrassistenz mit ACC Abstandsregeltempomat und Fahrspurzentrierung, Klimaautomatik und Lenkradradheizung sind nur Auszüge der enthaltenen Ausstattung, die den Testwagenpreis von etwa 32.000 Euro von teuer zu "preiswert" verschieben. Kurzum: selbst jenseits der Stadtgrenzen, auf längeren Strecken, macht der Inster eine gute Figur.

4. Für wen lohnt sich der Inster als Campingfahrzeug?

Ideal für:

Alleinreisende oder Paare , die spontan und flexibel campen wollen.

, die spontan und flexibel campen wollen. Camper , die ihr Alltagsfahrzeug auch zum Campen nutzen wollen.

, die ihr Alltagsfahrzeug auch zum Campen nutzen wollen. Festivalbesucher , die ein günstiges und wendiges Fahrzeug suchen.

, die ein günstiges und wendiges Fahrzeug suchen. Städtereisende , die tagsüber mobil sein und nachts im Auto schlafen möchten.

, die tagsüber mobil sein und nachts im Auto schlafen möchten. Elektroauto-Fans, die Wert auf Nachhaltigkeit und Komfort legen. Nicht geeignet für:

Familien oder Gruppen – zu zweit ist es schon eng, zu dritt oder viert ist nur mit passendem Dachzelt möglich.

– zu zweit ist es schon eng, zu dritt oder viert ist nur mit passendem Dachzelt möglich. Wohnmobil-Camper – wer gern Küche und Bad an Bord dabei hat, wird mit dem Inster nicht glücklich.

– wer gern Küche und Bad an Bord dabei hat, wird mit dem Inster nicht glücklich. Infrastrukturschwache Gebiete – Ohne Ladeoptionen geht dem Inster irgendwann die Energie aus. 5. Pros

Als Prime top Ausstattung für einen Kleinstwagen.

Agiles Fahrverhalten, kommt auch mit engen Straßen gut zurecht.

Platzverhältnisse, Sitzkomfort und Variabilität.

Bedienkonzept mit intuitiv bedienbaren Knöpfen statt verschachtelter Untermenüs.

Reichweite und Schnellladefähigkeit.

Verspielte, modular austauschbare Türapplikationen.

Satt klingendes Mediasystem.

Vortemperierung/ Remotesteuerung via App möglich.

Preis-Leistungs-Verhältnis & geringer Unterhalt

5 Jahre Garantie / 8 Jahre oder 160tkm Akku-Garantie 5. Cons

Armablage Fahrertür nicht gepolstert.

Android Auto & Apple Carplay lassen sich nur via USB-Kabel nutzen.

Keine Stromversorgung (bspw. für die Kühlbox) bei abgeschlossenem Auto.

Stabilere Personen streifen oftmals die B-Säule.

Kein direkter Knopf zum deaktivieren der Warnhinweise. (2-3 Schritte im Untermenü)