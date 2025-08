Hymer Columbia: Händler leakt Infos! Erste Details zum neuen Campingbus

Zum Caravan Salon 2025 kündigt Hymer eine neue Campingbus-Baureihe an. Sie heißt Columbia und basiert auf einem Fiat Ducato, wie auf einem ersten Bild zu erkennen ist.

Noch ist nicht viel bekannt. Hymer teasert in einer Pressemeldung einen Camper mit den "typischen Hymer Markenwerten – Qualität, Komfort und digitale Souveränität" an. Als Zielgruppe definiert der Hersteller "aktive, designorientierte und technikaffine" Menschen. Zum Start wird es zwei Grundrisse geben: den Hymer Columbia 600 mit platz-optimiertem Bad und integriertem Kleiderschrank und den Hymer Columbia 601 mit Vario-Bad.

Händler leaken Infos: Weitere Details Die Websites von Hymer-Händlern in Deutschland und den Niederlanden sind jedoch bereits mehr Details zum Hymer Columbia ersichtlich. So gibt es die Columbia Campingbussen augenscheinlich in mehreren Ausstattungslinien namens "Sport", "Trail" und "Explorer".

Auf Grundrisszeichnungen zu erkennen, dass beide sechs Meter lange Camper mit Querbetten im Heck sind. Auf etwas mehr Unabhängigkeit scheint das Modell Explorer ausgelegt, das laut den Daten einer Händlerseite eine Dieselheizung und einen LiPo-Akku besitzt. Auch hier zeigen Grundrisse wieder ein Querbett im Heck.

Ein niederländischer Händler hat bereits vor einigen Tagen ein Video zu den Columbia Modellen geleakt. Darin spricht er von zwei oder drei Farben und zeigt einen Campingbus in einem Grauton und in sturmblauer Lackierung. Auf den Videos sind die Aufstelldächer mit einem zweiten Bett zu sehen. Unklar bleibt, ob es aufpreispflichtig ist oder nicht. Die Hauben lassen sich so öffnen, dass Campende einen schönen Blick (gesichert mit Fliegengittern) nach draußen haben.

Der Möbelbau wirkt in den Videos sehr wohnlich. Statt Holzdekor gibt es Schrank- und Küchenwände in dunkler und Badwände in heller Steinoptik.

Zur Küche in dem relativ typischen Campingbus-Grundriss gehört ein 90 Liter fassender Kühlschrank, der zwischen Bett und Küchenzeile angesiedelt ist. 100 Liter Frischwasser und ein 90 Liter fassender Abwassertank sollen zur Verfügung stehen. Letzterer soll zusätzlich isoliert und beheizt sein.

Technik Serienmäßig ist der Columbia mit einer 80-Ah-Bordbatterie ausgestattet. Eine 6 kW Diesel-Warmluftheizung mit 10 Liter Warmwasserboiler, Höhenkit und 1.800 Watt Elektroheizstab sorgen für Wärme und heißes Wasser im Columbia.

Die Ausstattungslinie Columbia Trail umfasst:

Chassislackierung Campovolo Grey

Wohnwelt Rio

Designaufkleber Trail

Fenster in Seitenwand Heck links

Lenkrad & Schaltknauf in Leder

Armaturenbrett Aluoptik

Bereifung Alu 225/75/R16C/6J

Faltverdunkelung für Fahrerhaus

Steckdosen-Paket

Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Skid-Plate schwarz glänzend

Lackierung Außenteile Frontstoßstange Die Ausstattungslinie Sport umfasst:

16" Leichtmetallräder (mattschwarz) mit Bereifung 225/75 R16

Metallic Sturmblau

SKID-PLATE Metallic Sturmblau

Stoffkombination Peru Für den Fiat Ducato mit 140 PS stehen umfassende Sicherheitsassistenten zur Auswahl. Überdies wird der Campingbus mit einem weiteren Paket noch komfortabler.

Das Fahrkomfort-Paket besteht aus:

8-Gang-Automatikgetriebe

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Automatische Klimaanlage mit Pollenfilter

Elektrische Parkbremse

Fiat-Infotainmentsystem mit 10" Touchscreen, integriertem Navigationssystem, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto inkl. Rückfahrkamera und Multifunktionslenkrad

Volldigitales Cockpit mit integriertem 7"Display

Frachtkosten

Zulassungsdokumente Preise für die Columbia-Busse Die Wohnmobil-Händler geben sogar schon Preise an, die Hymer selbst bisher noch unter Verschluss hält. Für einen beinahe vollausgestatteten Columbia 601 Trail rufen die Händler 88.850 Euro und für den 600 Sport 95.499 Euro auf.