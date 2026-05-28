Top 15 Wohnmobil-Stellplätze an der Ostsee – Platz 1 ist ein Strand-Kracher

Beeindruckende Klippen, traumhafte Strände, lagunenartige Boddenküsten und romantische Küstenstädte. All das findet man eher an der Ost- als an der Nordsee. Die Urlaubsregion im Nordosten Deutschlands überzeugt mit ihrem eigenen Charme.

Weniger schroff und rau als die Nordsee wirkt sie. Kein Wattenmeer, dafür weite Sandstrände, ein gut ausgebautes Radwegnetz und wärmeres Wasser, in dem zu jeder Tageszeit gebadet werden kann. Hätte Farin Urlaub all das gewusst, hätte er womöglich Stralsund, Lübeck oder Eckernförde statt Westerland besungen.