Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Top 15 Wohnmobil-Stellplätze an der Ostsee – Platz 1 ist ein Strand-Kracher

Die 15 besten Stellplätze an der Ostsee
Wohnmobil-Plätze für Strand, Hafen & Natur

Ostseeurlaub mit dem Reisemobil: Diese 15 Stellplätze überzeugen mit Strandnähe, Hafenblick und viel Atmosphäre.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.05.2026
Als Favorit speichern
Wohnmobil-Plätze für Strand, Hafen & Natur

Beeindruckende Klippen, traumhafte Strände, lagunenartige Boddenküsten und romantische Küstenstädte. All das findet man eher an der Ost- als an der Nordsee. Die Urlaubsregion im Nordosten Deutschlands überzeugt mit ihrem eigenen Charme.

Weniger schroff und rau als die Nordsee wirkt sie. Kein Wattenmeer, dafür weite Sandstrände, ein gut ausgebautes Radwegnetz und wärmeres Wasser, in dem zu jeder Tageszeit gebadet werden kann. Hätte Farin Urlaub all das gewusst, hätte er womöglich Stralsund, Lübeck oder Eckernförde statt Westerland besungen.

Kreideküste und Seebäder statt Wattenmeer

Doch wir wollen der Nordsee selbstverständlich kein Unrecht tun. Auch dort gibt es herrliche Urlaubsregionen, die sich optimal für Campende eignen. Hier soll es aber ...

Mehr zum Thema Rügen und Usedom