Globe-Traveller Falcon XS: Polen-Campingbus mit ungewöhnlichem Grundriss

Möglichst viel Wohnraum auf kompakten Maßen unterbringen, das ist sicherlich das Bestreben eines Großteils der Campingbus-Ausbauer. Globe-Traveller aus Polen setzen sich das mit dem neuen Falcon XS für das Modelljahr 2026 ebenfalls zum Ziel.

Ungewöhnlicher Grundriss Der Grundriss Falcon XS wurde zum ersten Mal 2023 präsentiert. In seiner Neuauflage wird der verfügbare Platz des 5,99 Meter langen Crafter noch effizienter genutzt. Die längs eingebaute Schlaf-Sitzbank wandert noch ein Stückchen nach vorn. Das Fußende des Betts liegt so quasi schon auf dem Fahrersitz auf. In zusammengeklapptem Zustand bietet die Längsbank einen gemütlichen Platz zum Chillen.

Im alten Modell gab es vor drehbarem Fahrer- und Beifahrersitz noch einen Klapptisch zum Arbeiten oder Essen. Ob es im neuen Modell weiterhin einen kleinen Tisch im Inneren gibt, ist auf den ersten Bildern nicht ersichtlich. Neu ist dagegen eine Halterung für eine Tischplatte außen. Mit zusätzlichen Stühlen können Camperinnen und Camper dann vor dem Falcon XS speisen.

Neuer Standort für die Küche

Globe-Traveller Die Küche bekommt einen neuen Platz im Heck.

Die Küche wandert von ihrem ehemaligen Platz in der Schiebetür hinter die Sitzbank auf der Fahrerseite. Lediglich ein Gaskochfeld und eine schmale Spüle stehen in der Küche zur Verfügung, dafür nützliche Arbeitsfläche. Für One-Pot-Gerichte also ausreichend.

Der Kühlschrank bleibt weiterhin an seinem Platz gegenüber der Küche, eingebaut in ein großes Schrankmodul. Neben diesem Schrank ziehen sich Oberschränke durch den Bus sowie praktische Ablagen und weitere Staufächer.

Hinter einer Tür verborgen im Heck liegt ein geräumiges Bad bestehend aus Dusche, Toilette und Waschbecken.

Gemütlicher Ganzjahres-Camper Der Falcon XS ist gebaut für den Ganjahreseinsatz, weswegen er gut isoliert ist und über einen praktischen Doppelboden verfügt. Dank hohem Dach behält der Campervan trotzdem eine ordentliche Stehhöhe.

Wer bei kühleren Temperaturen verreist, muss auch Zeit im Bus verbringen können. Der Globe-Traveller versprüht pure Gemütlichkeit durch seine Wände, verkleidet mit gestepptem Stoff, dem warmen Holzboden und dem Möbelbau im passenden Design. LED-Lichtleisten sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente.

In die neuen Campingbusse von Globe-Traveller kommt zukünftig das Onda-Control-System mit Onda-Connectivity von Alko. Es ermöglicht die Fernüberwachung und Steuerung der Bordfunktionen über das Smartphone.

Der Preis für den neuen Falcon XS geben Globe-Traveller noch nicht bekannt. Die Campingbusse der Marke können Sie auf dem Caravan Salon in Halle 15 bestaunen.