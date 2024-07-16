Frankia Now (2024): Sportlicher Teilintegrierter mit Update

Indirektes Licht, organische Formen, freie Blickachsen – so stellt sich der Hersteller Frankia die Zukunft der Reisemobile vor. Beziehungsweise das Jetzt, denn die neue Teilintegrierten-Baureihe auf Fiat Ducato heißt "Now". Das erste Update bekommt der Teilintegrierte jetzt.

Besonderheiten am Now und Update

Frankia Vorerst bleibt der Now 7.0 L das einzige Now-Modell. Stoffspiegel am Kopfende in Ocean-Dekor.



Besonderheiten des Now sind eine großzügige Stehhöhe von 2,13 Meter und generell ein luftiges Raumgefühl. Selbst bei 3,5 Tonnen Gesamtgewicht soll der 7,05 Meter lange Teilintegrierte eine gute Zuladung von über 500 Kilogramm haben. Die fröhlich gelbe Farbvariante (Sun) ergänzen wie angekündigt ein Blau- (Ocean) und ein Aprikot-Ton (Peach), sichtbar sowohl im Außendekor wie auch an textilen Akzentflächen im Innenraum. Der spezielle Cordsamt stammt von einem lokalen Stoffhersteller.

Vorerst bleibt es bei einem Grundriss: der beliebten Aufteilung mit Einzelbetten im Heck. Neu ist die Variante ohne Hubbett über der Sitzgruppe, bei der die Stehhöhe besonders zum Tragen kommt. Verbessert wurden neben einigen Details auch der Zugang zur Garage sowie deren Höhe, die jetzt knapp 1,20 Meter beträgt.

Weitere Grundrisse sind im Lauf der Saison zu erwarten, allerdings hält Frankia sich noch bedeckt.

Frankia Now: Das Design-Wohnmobil von heute

Frankia Frankia fragte sich: Wie kann man Teilintegrierte modernisieren?

Ein wenig cooler, lässiger und sportlicher kommt der Teilintegrierte bereits von außen daher. Die Fahrzeugschnauze des Fiat Ducato ist schwarz. Am Dach und an den Flanken ziehen sich vom Fahrerhaus dicke, schwarze Design-Streifen nach hinten entlang, in die auch die Seitenfenster und das Dachhauben-Panoramafenster eingelassen sind. Gelbe Zierstreifen umspielen das ganze noch als Kontrast. Die Markise ist ebenfalls schwarz.

Interieur mit aufgeräumtem Design Betritt man den Innenraum, ist auch hier Schwarz bzw. Anthrazit die dominierende Farbe. Dass das Interieur dadurch nicht gedrungen wirkt, dafür sorgen indirekte Beleuchtung an Decke und Boden, weiße Wände und ein schnörkelloses Möbeldesign mit Möbelklappen in einem hellen Holzton. Messinggelbe Farbtupfer bieten Zierkissen und Rückwände von Bett und in Wandausbuchtungen.

Ingolf Pompe Blick in den Innenraum: Ein neuartiges Design für den Traditionshersteller Frankia.

Sämtliche Innenwände sind darüber hinaus mit Stoff verkleidet, was für Gemütlichkeit einerseits und Schallisolierung andererseits sorgen soll. Ein Materialmix bringt Spannung in das sonst sehr cleane Design: natürliches Holz trifft auf Samt und auf matte Fronten.

Grundriss und Möbel mit mehreren Funktionen Von vorn bis hinten versteckt Frankia einige clevere Möbelbau-Ideen im sonst recht klassisch angeordneten Grundriss. Die Sitzgruppe besteht aus drehbaren Pilotensitzen und einer Sitzbank. Praktisch: Der Tisch in der Mitte lässt sich weiter ausziehen und erhält so eine stattliche Größe. Er ist nicht nur dreh- und höhenverstellbar, sondern zusätzlich asymmetrisch faltbar.

Ingolf Pome Das Fenster in der T-Haube sorgt für Tageslicht. Ansonsten übernimmt die Beleuchtung eine dimmbare und großteils indirekte Lichtanlage.

Interessanter ist da schon die Multifunktionsbox, die hinter dem Beifahrersitz steht. Mit einem Kissen wird die Box zum Hocker und ergänzt die Sitzgruppe um einen fünften Platz oder lässt die Person auf dem gedrehten Beifahrersitz die Beine bequem hochlegen. Der Stauraum darin ist im vorderen Fahrzeugteil sehr willkommen, denn hier fehlen die sonst üblichen Dachstauschränke. Lediglich offene Ablageflächen sind hier sonst zu finden.

Über der Sitzgruppe kann ein Hubbett herabgelassen werden. Das soll den Now laut Frankia familientauglich machen, da so bis zu vier Personen in dem Teilintegrierten übernachten können.

Frankia Grundriss nachts: Der Now hält ein Hubbett hinter dem Fahrerhaus parat.

Das Badezimmer hinter der Sitzgruppe dient entweder als WC mit Waschbecken oder es lässt sich komplett in eine Duschkabine umfunktionieren.

Gegenüber vom Bad steht die Küchenzeile. Zu ihr gehört ein raumhoher Kühlschrank, der sogenannte Now-Tower. Er lässt sich sowohl vom Gang als auch vom Bett aus öffnen.

Ingolf Pompe Zusammengebaut bieten die Einzelbetten ein großes Hecklängsbett.

Im Heck stehen zwei Einzelbetten als Hauptbett zur Verfügung. Die Liegeflächen kann man auf Wunsch miteinander verbinden, um eine große Spielweise zu bauen. Darunter ist eine Heckgarage eingebaut mit 1,20 Metern Tiefe – das soll dafür sorgen, dass auch Fahrräder im Now mitfahren können.

Aufbau und Preis Der Außenaufbau der Wände besteht aus Aluminiumlegierung. Das Dach ist mit hagelresistentem GFK verkleidet. Rahmenfenster sind Serie. Ebenso das große Dachfenster in der T-Haube über dem Fahrerhaus, und zwar unabhängig davon, ob ein Hubbett eingebaut ist oder nicht.