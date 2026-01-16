Erster Polen-Camper mit Extra-Grip: Freedo M 599 4x4 auf MAN TGE

2026 schlägt ein neues Kapitel bei den Campingbussen aus Polen auf. Erstmals gibt es einen Freedo mit Allradantrieb. Zukünftig werden auch unbefestigte Straßen das Terrain der Camper.

Allrad-Campingbus auf MAN-Basis Als erstes Modell mit Allradantrieb präsentiert sich der Freedo M 599 auf MAN TGE, der erst vergangenes Jahr seine Premiere hierzulande feierte. Neu ist der Grundriss also nicht. Wer den Allradantrieb für 6.900 Euro Aufpreis dazubestellt, verringert die Stehhöhe im Inneren auf 1,82 Meter.

Im Heck des M 599 befindet sich der multifunktionale Wohnraum. Nachts entstehen hier aus der großen Sitzgruppe mit innovativem Falttisch zwei Einzelbetten. Weiter vorn im Camper liegen Bad und Küche.

Die 4 Ausstattungsvarianten Der Freedo M 599 wird in vier unterschiedlichen Ausstattungsvarianten angeboten, die sich sowohl technisch als auch preislich deutlich voneinander unterscheiden.

Das Einstiegsmodell "Version Core" startet bei 72.900 Euro . Es bietet bereits solide Grundausstattung mit manuellem Schaltgetriebe, 140 PS, Klimaanlage, Digitalradio und zahlreichen Sicherheitsassistenten.

startet bei . Es bietet bereits solide Grundausstattung mit manuellem Schaltgetriebe, 140 PS, Klimaanlage, Digitalradio und zahlreichen Sicherheitsassistenten. Die nächsthöhere Variante "Comfort" kostet 4.490 Euro mehr (77.390 Euro) und ergänzt unter anderem LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Rückfahrkamera sowie beheizbare, elektrisch anklappbare Spiegel. Auch hier kommt noch das Schaltgetriebe zum Einsatz.

kostet und ergänzt unter anderem LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Rückfahrkamera sowie beheizbare, elektrisch anklappbare Spiegel. Auch hier kommt noch das Schaltgetriebe zum Einsatz. Für 2.510 Euro Aufpreis erhält man die Version "Comfort+" mit automatischem Getriebe und 163 PS (insgesamt 79.900 Euro). Hier steckt bereits deutlich mehr Fahrkomfort drin – nicht nur dank Automatik, sondern auch durch zusätzliche Chromdetails und eine dynamische Rückfahrkamera. An der Spitze steht die "Premium"-Variante für 84.190 Euro, also nochmals 4.290 Euro teurer als Comfort+. Hier kommen Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, schwarze Leichtmetallfelgen sowie erweiterte Komfortfeatures wie ACC (Abstandsregeltempomat) hinzu. Diese Variante richtet sich klar an Nutzer mit hohen Ansprüchen an Fahrsicherheit und Assistenzsysteme.

Der Grundriss ist komplett gleich zum bereits bekannten Freedo M 599:

Preis des Campingbusses mit Allrad Wer zusätzlich den Allradantrieb (4x4) wünscht, muss unabhängig von der Basisvariante mit einem Aufpreis von 6.900 Euro (+121 kg Mehrgewicht) rechnen. Damit steigt der Einstiegspreis eines Freedo M 599 mit Allradantrieb auf mindestens 79.800 Euro (Core + Allrad) – bei voller Ausstattung in der Premium-Version ergibt sich ein Gesamtpreis von über 91.000 Euro (ohne weitere Optionen).

Freedo M 599 4x4 (2026): Daten und Preis Basisfahrzeug : MAN TGE

: MAN TGE Länge/Höhe/Breite: 5,99 / 2,71 / 2,22 m

5,99 / 2,71 / 2,22 m Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Sitz-/Schlafplätze: 2 (+1)

2 (+1) Preis: ab 79.800 Euro