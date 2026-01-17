Eine Marke dominiert die beliebtesten Integrierten über 95.000 Euro 2026

Geht Camping auch luxuriös? Ja! Die Klasse der integrierten Wohnmobile über 95.000 Euro eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in Sachen Komfort und Ausstattung für alle Camperinnen und Camper, die höchste Ansprüche an ihr Fahrzeug haben – und das nötige Kleingeld. Die äußerst großzügigen und unter Verwendung bester Materialien designten Wohnräume erinnern eher an Hotelzimmer als an einen Camperb. Vollwertige Küchenzeilen, große Badezimmer und modernste Technik tragen zu dem außergewöhnlichen Komfort dieser Klasse bei.

Nicht nur in Bezug auf Komfort setzen Integrierte Maßstäbe: auch in Sachen Autarkie lassen die Top-Integrierten dank großer Wassertanks, Batterien und allerlei technischer Ausrüstung nichts zu wünschen übrig. Echte Allrounder eben.

Wie in kaum einer anderen Kategorie dominieren hier einige wenige Marken. Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird die Liste weiterhin angeführt von mehreren Modellen der Marke Niesmann + Bischof, bekannt für ihre Luxus-Reisemobile. Eine weitere deutsche Marke, Carthago aus Aulendorf, kann die promobil-Community ebenfalls durch höchste Ansprüche an Design und Qualität überzeugen. Mit wenigen Ausnahmen, wie einem Modell von Hymer und Adria, dominieren diese beiden Marken unsere Rangliste der integrierten Wohnmobile über 95.000 Euro 2026 und zeigen, was an Komfort und Ausstattung in einem Wohnmobil möglich ist.

Platz 1: Niesmann + Bischoff Arto

NIESMANN+BISCHOFF GmbH Platz 1: Niesmann + Bischoff Arto mit 21,5 Prozent der Stimmen.



Platz 1 geht wie 2025 mit stolzen 21,5 Prozent an den Niesmann + Bischoff Arto. Die "Made in Germany"-Luxusmarke führt schon lange unsere Top-Kategorien an und schafft es sogar mit gleich zwei Modellen auf das Siegertreppchen. Ein handfester Beweis für die zahlreichen Qualitäten der Fahrzeuge aus Polch.

Hier haben wir uns den brandneuen Niesmann + Bischoff Arto (2025) genauer angesehen.

Platz 2: Niesmann + Bischoff iSmove

Ingolf Pompe Platz 2: Niesmann + Bischoff iSmove 17,4 Prozent der Stimmen.



Auch auf Platz 2 findet sich dieses Jahr ein Modell von Niesmann + Bischof: der iSmove. Mit 17,4 Prozent ist der besonders leichte und schmale iSmove ein gutes Stück von seinem großen Bruder entfernt, konnte jedoch dem Carthago Chic C-Line I die Silbermedaille abnehmen.

Hier geht es zu unserem Test des Niesmann + Bischoff iSmove.

Platz 3: Carthago Chic C-Line I

Ingolf Pompe Platz 3: Carthago Chic C-Line I mit 16,2 Prozent der Stimmen.



Trotz 16,2 Prozent der Stimmen wie in unserer letzten Leserwahl, konnte der Carthago Chic C-Line I seinen Platz nicht verteidigen und steigt nun auf Platz 3 ab. Bereits im vergangenen Jahr musste er den ersten Platz für ein Modell von Niesmann + Bischof räumen.

Importmodelle bester Integrierter über 95.000 Euro Die Kategorie der Importmodelle wird weiterhin angeführt vom Adria Supersonic. Dieser konnte in diesem Jahr sogar fast 10 Prozent mehr Stimmen einsammeln als bei der letzten Wahl und kommt somit auf stolze 32,2 Prozent der Stimmen.