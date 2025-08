Carthago Chic C-Line: Bestseller zeigt mit dem Sprinter seine beste Seite

In Aulendorf, dem Sitz der Marke Carthago, treibt man die Rund-um-Erneuerung der Modellpalette konsequent weiter voran. Dabei erhalten die Integrierten-Baureihen ein neues Familiengesicht – v-Face-Design genannt, weil der neue Kühlergrill an ein breites v erinnert und den Modellen einen dynamischeren Auftritt verleihen soll.

Dazu stehen zwei Polsterdekorlinien zur W ahl: in Weißbeige oder in zwei Grautönen. Neu in der Sitzgruppe ist der verkürzte Querschenkel an der L-Bank, der mehr Bewegungsfreiheit im Durchgang zulässt. Wer häufiger zu viert unterwegs ist und die beiden Fahrsitzplätze nutzt, bekommt die dafür komfortablere, breitere Bank aber weiterhin als Option.