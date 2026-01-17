Die beliebtesten Luxus-Liner 2026: Niesmann+Bischoff Flair begeistert erneut

Bei Wohnmobilen stellt die Kategorie der Liner das Nonplusultra an Komfort und Ausstattung dar. Die Fahrzeuge mit teilwesie siebenstelligen Preisschildern sind dank riesigem Wohnraum, vollwertigen Küchen und Badezimmern im Grunde Ferienapartments auf bis zu sechs Rädern. Dank hochwertigster Materialien und stilvollem Design ist das Wohngefühl und der Komfortfaktor in Linern unerreicht.

Besonders beeindruckend ist das große Stauraumangebot, das bei vielen Modellen durch ein Lkw-Chassis wie etwa den Mercedes Actros ermöglicht wird. Nicht selten finden in den integrierten Garagen dieser Fahrzeuge sogar kleine Autos Platz, was die Unabhängigkeit auf Reisen zusätzlich erhöht. Aber auch an neuester Technik und umfangreicher Ausstattung für einen autarken Betrieb sparen die Hersteller nicht.

Die Rangliste der diesjährigen promobil-Leserwahl wird weiterhin vom äußerst beliebten Niesman + Bischof Flair angeführt, der mit 42,4 Prozent der Stimmen fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler für sich begeistern konnte. Die Silbermedaille konnte der auf Iveco-Basis rollende Concorde Charisma mit 21,9 Prozent erobern. Dicht gefolgt vom neu eingezogenen Morelo Palace Liner S-Way, dessen modernste Assistenzsysteme und neue Iveco S-Way Basis vermutlich zum guten Ergebnis von 21,8 Prozent beigetragen haben.

Die Modelle der Liner-Kategorie vereinen modernste Technik mit durchdachtem Design und zeigen, dass Komfort und Luxus auch auf dem Campingplatz keine Fremdwörter sind.

Platz 1: Niesmann + Bischoff Flair

Niesmann+Bischoff Platz 1: Auf dem ersten Platz steht erneut der Niesmann + Bischoff Flair mit sehr starken 42,4 Prozent der Stimmen.



Verlässlichkeit auf ganzer Linie: Wenn es um Luxusliner geht, setzen unsere Leserinnen und Leser seit Jahren auf Bewährtes. Der Niesmann + Bischoff Flair verteidigt seinen Platz an der Spitze nun schon zum elften Mal – und gewinnt mit 42,4 Prozent Zustimmung sogar noch weiter an Rückhalt.

Platz 2: Concorde Charisma

Teleu Platz 2: Der Concorde Charisma kann ganze drei Plätze aufsteigen und erhält 21,9 Prozent der Stimmen.



Die Silbermedaille konnte sich dieses Jahr der Charisma vom bayerischen Traditionshersteller Concorde erkämpfen und stieg mit 21,9 Prozent von Platz drei auf. Trotzdem bleibt der Abstand zu unserem Platzhirsch weiterhin beeindruckend groß.

Platz 3: Morelo Palace Liner S-Way

Bernd Thissen Platz 3: Dahinter schafft es der neue Morelo Palace Liner S-Way. Er ergattert 21,8 Prozent der Stimmen.



Neu Einzug gehalten hat die aktuellste Version des Morelo Palace Liners, jetzt auf Basis des neuen LKW-Chassis Iveco S-Way. Neben neuester Technik, unter anderem durch das Basisfahrzeug, bekommt der Luxus-Liner auch ein neu gestaltetes Gesicht.