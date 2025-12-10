Cíclope Mencía: Der spanische Camper auf chinesischer Maxus-Basis

Noch ist es nicht alltäglich, dass ein chinesischer Lieferwagen in Europa zum Campingfahrzeug wird. Doch genau das passiert beim Cíclope Mencía, dem neuen Camper aus Galicien, der auf der Basis des Maxus Deliver 9 aufgebaut ist. Der Hersteller will ab dem ersten Halbjahr 2026 seine Fahrzeuge in Deutschland anbieten – in Spanien sind sie bereits erhältlich. Die Preise reichen dort von 51.231 Euro für den kompakten Mencía 230 bis 67.760 Euro für die Version mit Aufstelldach.

Kann der Camper hierzulande Fans finden? Und wie viel "Premium" steckt in einem Van, der ursprünglich aus China kommt?

Ein unerwarteter Mix: Spanien trifft China Die Geschichte beginnt in Baiona, einem kleinen Ort an der galicischen Atlantikküste. Hier gründeten Rafael Lorenzo, José Santiago Míguez und Roberto Valverde ihr Unternehmen Cíclope Camper.

Nach 20 Jahren Erfahrung im handwerklichen Ausbau von Campervans will das Trio den nächsten Schritt gehen – von der individuellen Manufaktur zur Serienproduktion. Ziel ist es, nachhaltige, funktionale Camper mit klarer Designlinie zu schaffen, die sich bewusst von der Masse abheben.

In der Küchenzeile gibt's einen Induktionsherd statt eines Gasherds.

Diese Philosophie spiegelt sich im Mencía wider: natürliche Materialien, hochwertige Verarbeitung und eine komplett gasfreie Ausstattung als Beitrag zu mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Maxus Deliver 9: Mehr als ein Lieferwagen Der Deliver 9 ist ein Lieferwagen der chinesischen Marke Maxus – und wird bereits von anderen Herstellern in Übersee zum Camper ausgebaut und vom Mutterkonzern SAIC als RV-Kastenwagen angeboten. In Europa ist das Fahrzeug vor allem als Nutzfahrzeug bekannt. Damit hat er sich laut Cíclope Camper in Spanien einen Ruf als zuverlässiger Transporter für Unternehmen aufgebaut. Mit dem Cíclope Mencía betritt Maxus den Freizeitmarkt – in Zusammenarbeit mit einer europäischen Marke, die stark auf Qualität und Detailarbeit setzt.

Die technischen Daten sprechen für sich: Der Maxus misst 5,94 m in der Länge, 2,53 m in der Höhe (L3H2) und bietet dank eines Radstands von 3,75 Metern viel Raum für den Innenausbau. Seine Hecktüren öffnen sich bis 270 Grad, und eine große seitliche Schiebetür erleichtert den Zugang – praktisch beim Beladen oder Campen. Das Gesamtgewicht liegt bei etwa 3,5 Tonnen.

Der Grundriss 420e kommt mit einem Aufstelldach.

Im Cockpit fällt die Ausstattung deutlich moderner aus, als man es bei einem klassischen Transporter erwarten würde: 12,3-Zoll-Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto, eine HD-Rückfahrkamera, ergonomisch angeordnete Bedienelemente und verstellbare Sitze mit Armlehne. Dazu kommen umfassende Sicherheitsfunktionen wie ESP, Notbremsassistent (AEBS), Spurhaltewarnung (LDWS), Frontkollisionswarnung (FCW), 6 Airbags und SOS-eCall-System.

Der Innenraum: mehr als nur Platz Der Innenraum für die Camping-Version des Maxus bietet viel Platz für alles, was man für einen komfortablen Urlaub benötigt. Der Grundriss aller drei Camper-Versionen ist durchdacht, sie alle verfügen über ein Heckquerbett – und bieten darüber hinaus eine weitere Schlafgelegenheit:

Der Cíclope Mencía 230 hat vor dem Querbett eine kleine Sitzgruppe, die zu einem zweiten Kinderbett umgewandelt werden kann (75 × 175 cm).

Der Cíclope Mencía 420 bietet mehr Komfort mit Zugang vom Fahrerhaus und einem größeren zweiten Bett (100 × 175 cm) in der umwandelbaren Sitzgrupe.

bietet mehr Komfort mit Zugang vom Fahrerhaus und einem (100 × 175 cm) in der umwandelbaren Sitzgrupe. Die Cíclope Mencía 420e bietet den größten Luxus mit einem großen Bett im Pop-up-Dach (120 × 195 cm). Die Materialien lassen sich sehen: Bambus, Corian, und Naturstein verleihen dem Camper eine edle und nachhaltige Atmosphäre. Besonders hervorzuheben ist das Badezimmer, das in dieser Fahrzeugklasse Maßstäbe setzt. Die Wände sind mit Naturstein verkleidet, Waschbecken und Duschwanne bestehen aus Corian, der Boden aus Bambus. Ergänzt wird das Badkonzept durch indirekte LED-Beleuchtung, eine aktive Belüftung und das EcoKlos-Trocken-WC, das ganz ohne Chemie auskommt.

Das Badezimmer wirkt edel.

Die Küche folgt demselben Anspruch: eine Corian-Arbeitsfläche mit integriertem Spülbecken, ein Induktionskochfeld, vier Schubladen, zwei Hängeschränke, mehrere Ablagen und ein 85-Liter-Kühlschrank. Mehrere 230-Volt- und USB-Steckdosen sind serienmäßig.

Auch der Stauraum ist gut gelöst: Sechs Hängeschränke, ein Kleiderschrank mit Kleiderstange, beidseitiger Zugang zum Bett und das "Exterior Camper Kitchen Kit" gehören zur Serienausstattung. Damit nutzt der Mencía jeden Zentimeter effizient.

Wie autark ist der Camper? Autarkie war eines der zentralen Entwicklungsziele. Standardmäßig ist der Mencía mit einer 150-Ah-Lithiumbatterie ausgestattet, die bei Bedarf durch ein optionales 200-W-Solarmodul ergänzt werden kann. Ein digitales Steuerungssystem mit Bluetooth-App erlaubt die Kontrolle aller Bordfunktionen per Smartphone. Heizung und Warmwasser lassen sich wahlweise über Strom oder Diesel betreiben – ganz ohne Gasinstallation.

Diese Kombination aus elektrischer Energieversorgung, niedrigem Verbrauch dank LED-Beleuchtung und völlig gasfreiem Konzept macht den Camper laut Hersteller sicherer und umweltfreundlicher. Ergänzt wird das Ganze durch eine lebenslange Garantie auf den Ausbau, mit der Cíclope Camper das Vertrauen in Verarbeitung und Materialqualität unterstreicht.