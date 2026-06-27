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610 PS, 2 Tonnen Anhängelast, top Performance: der BMW i5 M60 im Zugwagentest

BMW i5 M60 Touring im Zugwagentest
Leistungsstarker Zugwagen zum hohen Preis

vom Campingprofi seit 1959

Der BMW i5 M60 Touring zieht bis zu zwei Tonnen, bietet 601 PS und viel Komfort. Doch wie schlägt er sich als E-Zugwagen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.06.2026
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Foto: Ingo Wagner

Das M in der Modellbezeichnung deutet bei BMW immer auf eine sportliche Zuspitzung hin. Beim Elektro-5er-Kombi namens i5 M60 xDrive Touring heißt das: 442 kW (601 PS) aus zwei Motoren, die ohne seltene Erden auskommen, garniert mit einer Prise Sport für Fahrwerk und Vordersitze.

601 PS und zwei Tonnen Anhängelast

Auf die Alltagstauglichkeit hat das M weniger Einfluss als auf Reichweite und Preis: Der 102.200 Euro teure i5 M60 kommt nach WLTP maximal 522 km weit – 561 km gibt BMW für den 290 kW (394 PS) starken, ebenfalls zweimotorigen i5 xDrive Touring 40 an, der mindestens 83.150 Euro kostet und sich seine Energie aus der gleichen 81,2-kWh-Batterie zieht. Zwei Tonnen Anhängelast gibt BMW für beide Allrad-i5 frei.

Neben der Anhängelast sind auch ...