Weinsberg CaraLife: Gasfreier Wohnwagen für die nächste Camper-Generation?

Wohnwagen für die nächste Generation Camperinnen und Camper, so würde Weinsberg den CaraLife gerne auf dem Markt platzieren. Mit dem Modelljahr 2027 schickt der Herstesller seinen bewährten Einstiegs-Elektro-Caravan in eine neue Ära: eigenständiger im Design, schärfer in der Zielgruppenansprache und konsequent auf Alltagsnähe ausgerichtet. Aber reicht da, um eine neue Käufergeneration zu begeistern, während die Verkaufszahlen von Wohnwagen rückläufig sind? Weinsberg liefert für diese Zielgruppe ein technisches Konzept, das sich vom klassischen Wohnwagen unterscheidet.

Der CaraLife rückt für den CaraCito ins Portfolio Weinsbergs, dem ersten serienreifen Wohnwagen ohne Gasanlage im günstigen Preissegement. Diese DNA übernimmt der Nachfolger. Das Technikversprechen bleibt bestehen, wird aber eher Zweck um eine neue Zielgruppe und deren Lebensgefühl anzusprechen: mobiles und junges wohnen unterwegs. Das zeigt sich auch im Design. Außen setzt Weinsberg beim CaraLife auf klarere Linien und Kontraste, wo der CaraCito noch vergleichsweise zurückhaltend auftrat. Innen bleiben frische Farben, klare Strukturen und harmonisch abgestimmte Materialien, die eine moderne, reduzierte Atmosphäre schaffen, die an zeitgemäßes, urbanes Wohnen erinnert.

Wohnwagen für junge Camperinnen und Camper Den klassischen Wohnwagen-Käufer kennt die Branche gut: erfahren, oft über 50, mit jahrelanger Camping-Sozialisation im Gepäck. Der CaraLife zielt an dieser Gruppe vorbei. Weinsberg richtet ihn explizit an eine junge Zielgruppe, die Camping nicht aus der Kindheit kennt, aber trotzdem unterwegs sein will. Was diese Generation erwartet, ist klar: "Einfach in der Bedienung" nennt der Hersteller als explizites Versprechen des CaraLife. Das hat mit dem elektrischen Ausstattungskonzept zu tun. Kein Gas, keine Flasche, keine Wartung einer Gasanlage und auch keine Gasprüfungen im Zwei-Jahres-Takt. Die jungen Camperinnen und Camper können einfach auf den Campingplatz fahren, den Wohnwagen anschließen und Urlaub machen.

Elektrisch Campen: Konzept und Serienausstattung im Detail Der Weinsbeg CaraLife bleibt also ein Serienwohnwagen ohne Gas, erschwinglich und alltagstauglich – wenngleich der Hersteller für 2027 noch keine Preisliste liefert. Die Serienausstattung arbeitet konsequent elektrisch: ein Induktionskochfeld, ein Kompressorkühlschrank, LED-Licht und Wasserpumpen. Dazu gibt es eine Klimaanlage mit Heizfunktion. Geräte, die auch im 12-Volt-Betrieb laufen, kann eine Lithium-Ionen-Batterie versorgen, die optional dazugepackt werden kann.

Die Serienausstattung ist auf Sommerreisen und gut ausgestattete Campingplätze ausgerichtet, die ein 10-Ampere-Stromnetz haben. Fürs Camping bei niedrigeren Temperaturen war die Klimaanlage mit Heizfunktion schon beim CaraCito etwas zu schwach. Für Familien, die, wie circa 80 Prozent der Campenden, nur zwischen Mai und Ende September zum Camping fahren, passt das allerdings. Auch für sie fehlen in der Serienversion Ausstattungskomponenten, die Sie über Zusatzpakete nachrüsten sollten: selbst nachstellende Bremsen, Anti-Schlinger-Systeme, eine Therme zur Warmwasseraufbereitung, größere Frisch- und Abwassertanks.

Fünf Grundrisse für unterschiedliche Bedürfnisse Fünf Grundrisse stehen zur Wahl, und die Bandbreite ist beachtlich. Der 390 QD bildet den kompakten Einstieg für Paare, der 470 EU bedient den klassischen Doppelbett-Wunsch, der 500 QDK bietet noch mehr Platz für anspruchsvolle Nutzer. Zwei Grundrisse stechen dabei besonders heraus.

Der 450 FU ist der wohnlichste der Baureihe. Eine u-förmige Hecksitzgruppe schafft ein großzügiges Raumgefühl, das auf dieser Fahrzeuggröße keine Selbstverständlichkeit ist. Kombiniert mit einem französischen Bett richtet sich dieser Grundriss an Paare, die Gemeinschaftsgefühl und Komfort in den Vordergrund stellen. Gesellige Abende auf dem Stellplatz gelingen hier besonders gut.

Der 500 QDK ist der größte Grundriss der Baureihe. Mit einem französischen Bett vorn quer, Mitteldinette und Küche über der Achse sowie einem Stockbett gegenüber dem Bad im Heck bietet er einen bewährten Zuschnitt für Familien. Sechs Schlafplätze verteilen sich auf 7,19 Meter Gesamtlänge. Ein multifunktionales Etagenbett lässt sich dreifach konfigurieren und macht den 500 QDK damit auch für Aktivurlauber mit viel Gepäck interessant. Wer eine größere Familie komfortabel unterwegs haben will, findet hier den passenden Grundriss der Baureihe.

Technische Daten zum Weinsberg CaraLife (2027): Zulässiges Gesamtgewicht: 1.100 bis 1.350 kg

Länge: 593 bis 719 cm

Außenbreite: 220 bis 232 cm

Innenbreite: 204 bis 216 cm

Außenhöhe: 257 cm

Innenhöhe: 196 cm