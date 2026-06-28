Campingbus Matist L: 5,55 m kurz und trotzdem ein Raumwunder mit 2-Meter-Bett

Ein großes Längsbett und der flexible Stauraum auf nur 5,55 m Länge machen diesen Campingbus von MATIST zu einem außergewöhnlichen Raumwunder. Das Fahrzeug auf Ford Tansit Basis eignet sich somit perfekt für Paare, die mit einem kompakten Campervan verreisen möchten, aber trotzdem den Schlafkomfort eines langen Doppelbetts im Heck wertschätzen. Zudem lässt sich gerne mal größere Ausrüstung wie SUP-Boards oder Fahrräder im Heck transportieren wollen.

Der MATIST L ist damit ein ziemlich einzigartiges Modell das Flexibilität und Funktionalität mit komfortablem Wohnen verbindet. Viele kleine Details und ein heller, moderner Wohnraum runden das besondere Konzept der kleinen Steinfurter Marke ab. Als Basis dient dabei immer der Ford Transit mit modernsten Assistenzsystemen und der Möglichkeit, auf Allradantrieb aufzurüsten.

Besonderer Grundriss eröffnet neue Möglichkeiten Im Gegensatz zu vielen anderen Campingbussen verzichtete der MATIST L auf eine Dinette im vorderen Teil des Fahrzeugs. Nur der Beifahrersitz kann bei Bedarf gedreht werden.

Stattdessen befindet sich direkt hinter dem Fahrersitz ein kleines Bad mit Dusche, Klappwaschbecken, LED-Beleuchtung und drehbarer Chemietoilette. Letztere kann auf Wunsch auch auf ein Clesana-Verschweißsystem oder eine Komposttoilette umgerüstet werden. Eine Dachhaube sorgt für Belüftung und natürliches Licht, eine 230-V-Steckdose ermöglicht das anschließen von Föhn, Rasierer und co. Ein kleiner Hängeschrank bietet Platz um Pflegeuntensilien zu verstauen.

MATIST Eine kleine aber feine Nasszelle mit allem was man für den Campingurlaub braucht.



An der Seitentür liegt der Küchenblock, ebenfalls ausgestattet mit einigen cleveren Details. So kann der 70-L-Dometic-Kühlschrank beidseitig geöffnet werden und ist dank seiner Anbringung an der Stirnseite des Blocks auch von außen zugänglich. Weiter geht es mit mehreren Schubladen und einem kleinen Schrank um Kochutensilien und Geschirr zu verstauen. Um die Arbeitsfläche beim Benutzen der beiden Gaskocher und des Spülbeckens zu erweitern, gibt es außerdem eine ausziehbare Küchenverlängerung. Deckenventilator, Beleuchtung durch einen LED-Streifen und zwei Steckdosen sowie USB-Anschlüsse für Küchengeräte runden die Ausstattung ab.

Stauraumklappe erhöht Flexibilität

MATIST Gegenüber der Küche findet sich weiterer Stauraum. Auf dem Boden können lange Gegenstände transportiert werden.



Der Sitzbereich besteht aus zwei gegenüberliegenden Bänken und einem Klapptisch für zwei Personen. Für mehr ist der kompakte Campervan aber auch nicht gemacht.

Am Ende der Sitzbänke findet sich ein weiteres besonderes Detail des MATIST L: die Abtrennung zum Stauraum kann mithilfe zweier Schiebetüren geöffnet werden. Ist der Esstisch eingeklappt, entsteht die Möglichkeit, Gegenstände mit einer Länge von bis zu 3 Metern einzuladen. Auf dem Stellplatz muss ein SUP-Board oder Fahrrad natürlich herausgenommen werden, um das Bett und die Sitzgruppe nutzen zu können. Trotzdem ist diese flexible Stauraumanpassung ein echtes Alleinstellungsmerkmal des MATISTE.

Großes Bett und noch größerer Stauraum Nachts werden die Betthälften, welche tagsüber links und rechts an den Seitenwänden angebracht sind, ganz einfach wieder in die Mitte geklappt. Mit einer kleinen Erweiterung zur Küche hin entsteht so ein Längs-Doppelbett mit 2 m Länge und 1,68 m Breite.

Weiteren Stauraum gibt es über dem Bett in mehreren Hängeschränken. Fenster an den Seiten, in den Hecktüren und ein über dem Bett liegendes Dachfenster lassen viel Tageslicht einfallen und ermöglichen einen tollen Rundumblick. Mehrere LED-Streifen unter den Hängeschränken und am Dachfenster sorgen für eine dezente Beleuchtung und verleihen dem Innenraum eine sehr moderne Optik. Auch am Bett gibt es eine weitere Steckdose, UBS-Anschlüsse sowie kleine Leselampen.

MATIST Zur Nacht verwandelt sich der Heckbereich in ein großes Bett.



Der Heckstauraum ist natürlich in seiner Höhe durch das ausgeklappte Bett eingeschränkt und misst so noch 700 mm in der Höhe auf 1.310 mm in der Breite. Wer die Betten während der Fahrt hochklappt, kann ihn aber auf ganzer Höhe nutzen. Er muss aber vor jedem Schlafengehen geleert werden.

Fahrzeugdetails: MATISTE L Basis: Ford Transit, 2.0 L EcoBlue, 130/165 PS, 96/121 KW, Allradantrieb mit Schaltgetriebe möglich

Ford Transit, 2.0 L EcoBlue, 130/165 PS, 96/121 KW, Allradantrieb mit Schaltgetriebe möglich Preis: ab 80.490 €

ab 80.490 € L/B/H: 5,55/2,47/2,85 m

5,55/2,47/2,85 m Schlaf-/Gurtplätze: 2/2

2/2 Ausstattung: 85 L Frischwassertank/ 90 L Abwassertank, 6 L Warmwasserboiler, 70 L Kühlschrank, Autoterm Air 2D Diesel-Luftstandheizung mit 3 Ausströmern, 310 Ah Lithium-Batterie, Gaskasten für 2,8-kg-Flasche