Sensationell!!! Antilope Van Flex 5 Millenium: Campervan mit maximaler Serienausstattung

Antilope Van feiert mit dem Flex 5 Millenium den 1000. Kompaktcamper, der das firmeneigene Werk in der Bretagne verlässt. Zum Jubiläum stattet die noch junge französische Marke besonders üppig aus – und folgt damit einem der Wohnmobil-Trends 2026: Gut ausgestattete Sondermodelle!

Was steckt drin im Renault-Campervan? Die limitierte Sonderedition des Flex 5 kommt mit einer Dreier-Sitzbank, die nachts zu einem Bett mit den Maßen 190 × 120 Zentimetern wird. Im Aufstelldach gibt es ein weiteres Bett mit einer Liegefläche von 190 × 130 Zentimetern. Und: Das Fahrzeug besitzt eine Küche mit Möbelzeile auf der linken Fahrzeugseite.

Eigentlich ganz gewöhnlich für einen Kompaktcamper. Das Außergewöhnliche am Flex 5 Millenium ist allerdings die Serienausstattung. Schon die Elektroausstattung weiß zu überzeugen: Eine Lithium-Batterie mit 100 Ah ist mit an Bord, zusätzlich ein Wechselrichter mit 700 Watt Leistung und ein Solarpanel mit 200 Watt. So ist der Flex 5 Millenium mit seinen insgesamt 15 USB-Steckdosen bestens für autarkes Campen gerüstet.

Der Frischwassertank ist mit 65 Litern Fassungsvermögen für einen Kompaktcamper ebenfalls außergewöhnlich groß. Ein gas- bzw. strombetriebener 8-Liter-Boiler sorgt für warmes Wasser, das zum Spülen oder für die Außendusche im Heck genutzt werden kann. Außerdem gibt es eine 2-kW-Dieselheizung.

Auch im Wohnbereich wurde an alles gedacht

Ingolf Pompe Der Esstisch ist eigentlich ein Campingtisch und deshalb flexibel nutzbar.



Der 42-Liter-Kühlschrank im Küchenunterbau besitzt ein Tiefkühlfach. Ein Zweiflammenherd und das Spülbecken ergänzen die Küche. Ebenfalls zur Serienausstattung gehören ein Sonnensegel an der Schiebetüre sowie ein Heckzelt, das an der geöffneten Heckklappe des Fahrzeugs befestigt wird und als praktische Raumerweiterung dient.

Interessant für Fahrradfahrer: Der Antilope Van Flex 5 Millenium kommt in Serie mit einer Anhängerkupplung inklusive eines abklappbaren Radträgers für zwei Bikes. Ein Porta Potti sowie ein Tisch und fünf Campingstühle komplettieren die lange Liste an Serienausstattung. Übrigens: Der Außentisch dient gleichzeitig als Tisch an der Sitzgruppe.

Ingolf Pompe Im Heck kann aus dem Seitenschrank ein Spiegel herausgefahren werden. Schon ist das Camping-Bad fertig.



Der Antilope Van Flex 5 Millenium basiert auf dem Renault Trafic mit 150 PS, Automatik und zahlreichen Assistenzsystemen. Ihn gibt es zu einem attraktiven Preis von 61.900 Euro.