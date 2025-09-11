Benimar Sport 344 UP (2026): Ford-Alkovenmobil für Familien mit 5 Personen

Mit dem Sport 344 UP erweitert Benimar sein Programm zur Saison 2026 um ein Campingfahrzeug, das sich klar an Familien und Gruppen richtet. Das Alkoven-Wohnmobil basiert auf dem Ford Transit und gehört ebenfalls zur UP-Linie, die für eine reiche Serienausstattung steht.

Dabei bleibt das Fahrzeug unterhalb der 3,5-Tonnen-Marke. Während kompakte Kastenwagen dieser Gewichtsklasse vor allem Flexibilität im Alltag versprechen, legt der Sport 344 UP den Fokus eindeutig auf Platz, Wohnkomfort und den klassischen Charme eines Alkovenmobils. Mit einer Länge von 7,35 Metern bringt er deutlich mehr Raumgefühl als ein Van.

Technik und Abmessungen Der Transit dient mit seinem 130 PS starken Motor und einem manuellen Sechsgang-Getriebe als solide Basis, die sich optional mit stärkeren Motoren oder Automatikgetriebe erweitern lässt. Unterstützt wird das Fahrgefühl durch moderne Assistenten wie Spurhalte- und Kollisionswarner, Verkehrszeichenerkennung, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowie Regen- und Dämmerungssensoren.

Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel tragen zusätzlich zum Komfort bei. Eine Rückfahrkamera ist in der Serienausstattung bereits enthalten. Trotz seiner Größe bleibt der Alkoven so gut beherrschbar, auch wenn er auf engen Straßen oder kleinen Stellplätzen etwas mehr Aufmerksamkeit verlangt.

Wohn- und Schlafbereich Der Grundriss des Sport 344 UP zeigt sich familienfreundlich. Im Heck befindet sich ein quer eingebautes, manuell höhenverstellbares Doppelbett (140×210 cm), das den Schlafbereich flexibel macht und bei Bedarf mehr Platz in der Garage darunter schafft. Diese Heckgarage überzeugt mit viel Stauraum und einem kleinen Durchgang in den Innenraum, was besonders bei schlechtem Wetter praktisch ist, wenngleich Verzurrösen für die Ladungssicherung fehlen.

Noch mehr Raum, um sich auszustrecken, bietet das großzügige Alkovenbett. Über der Fahrerkabine befindet sich ein 210 mal 155 Zentimeter großes Doppelbett, das als klassisches Merkmal dieser Fahrzeugklasse zusätzlichen Schlafraum schafft.

Bernd Thissen Das geräumige Wohnzimmer profitiert von großen Fenstern und zwei riesigen Sitzbänken.



Der Wohnbereich bietet mit einem L-Sofa und einer gegenüberliegenden Sitzbank reichlich Platz für gesellige Abende. Nachts lässt sich die Sitzgruppe bei Bedarf in ein 140 x 210 cm große Liegefläche umbauen. Es können also bis zu sechs Personen in dem Fahrzeug übernachten, allerdings bietet der Benimar Sport S 344 UP nur 5 Gurtplätze.

Im Badezimmer wartet neben WC und Waschbecken eine separate Dusche, die den Alltag an Bord spürbar erleichtert. Der Frischwasser-Tank hat ein Volumen von 100 Litern. Die Highlights in der Küche sind neben einem Standard-Spülbecken und Zweiflammen-Gaskocher der 150-Liter-Kompressorkühlschrank, ein beleuchtetes Gewürzregal und das vertikal eingebaute Weinregal.

Ausstattung, Grundpreis und Technik Die Serienausstattung fällt umfangreich aus: Ein 12-Zoll-DAB-Radio mit Touchscreen, eine Rückfahrkamera, eine Klimaanlage, ein TV mit Antenne sowie ein praktisches Reise-Kit sind bereits ab Werk an Bord.

Die Zuladung liegt bei 438 Kilogramm, was für den Alltag genügt, jedoch bei voller Besetzung eine sorgfältige Packweise erfordert.

Bernd Thissen Die 7,48 Meter Fahrzeuglänge machen ein kleines Bad mit einer separaten Dusche möglich.



Wer mehr Komfort wünscht, kann auf Ausstattungspakete zurückgreifen. Das Winter-Paket bietet eine verbesserte Isolierung und einen adaptiven Tempomaten, während das Paket "Northautokapp" die serienmäßige Heizung durch eine Alde-Warmwasseranlage ersetzt, die vor allem in der kalten Jahreszeit ein deutliches Plus an Behaglichkeit bringt.

Der Preis für den Sport 344 UP startet in Deutschland bei rund 79.000 Euro. Damit positioniert sich das Modell im mittleren Marktsegment, überzeugt aber durch seine reichhaltige Ausstattung, die bereits im Basismodell ein hohes Maß an Komfort bietet.