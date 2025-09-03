Ahorn Camp CV 630: preiswertes Smarthome für Zwei im neuen Renault Master

Digital, kompakt und erstaunlich günstig: Der Ahorn Camp CV 630 First Edition soll Paaren ein smarter Begleiter sein – mit Bordsteuerung per App und praktischen Raumlösungen. Auch deshalb ist der erste Campingbus auf Basis des neuen Renault Master auf dem Caravan Salon in Düsseldorf ein Publikumsliebling. Wir haben uns den Neuzugang auf der Messe genau angesehen. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

Das serienmäßige Revotion-System macht den Ahorn Camp CV 630 Edition zum vernetzten Zuhause auf Rädern. Camper können Licht, Heizung oder Energieversorgung direkt über ein Touchpanel oder via Smartphone-App steuern. Aus der Ferne lässt sich der Wagen vorheizen oder kühlen. Das ist praktisch, wenn sich das Wetter plötzlich ändert oder sich die Campenden von Ausflügen früher auf den Heimweg machen. Die Anzeige liefert Daten zu Batteriestatus, Wasserverbrauch und GPS-Standort. Im ersten Jahr ist der Fernzugriff kostenlos, danach kostet der Dienst extra.

Kompakter Campingbus für zwei Personen

Innen bietet der CV 630 zwei Längsbetten (191 cm und 186 cm), die sich zur großen Liegewiese kombinieren lassen. Der Aufbau wirkt hell und funktional: grifflos weiße Oberschränke, offene Ablagen, ein Seitenfenster sogar auf der Schiebetürseite. Die Sitzgruppe für zwei ist kompakt, aber gemütlich – mit drehbaren Fahrerhaussitzen.

Die Küche liefert eine breite Arbeitsfläche, Zweiflammkocher mit Zündung und eine Edelstahlspüle. Der Kühlschrank ist quer eingebaut – dadurch lässt er sich sowohl von innen als auch außen bequem bedienen. Im hinteren Bereich liegt das kompakte Bad mit Waschbecken, Fenster, Ablagen und Vorhangdusche.

Modularer Ausbau zum fairen Preis Bereits ab 54.500 Euro startet der CV 630 First Edition. Drei Ausstattungspakete bieten zusätzliche Optionen: ein Multimedia-Paket (u. a. Rückfahrkamera), ein Winterpaket (wahlweise Diesel- oder Gasheizung) sowie Komfortfeatures wie Ladebooster oder Fliegenschutztür. Für mehr Zuladung lässt sich der Wagen auf vier Tonnen auflasten oder der Sitzplatz auf zwei reduzieren.