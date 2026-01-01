10+ Campings mit eingezäunten Standplätzen: So wird Camping mit Hund entspannt

Entspannt im Campingstuhl sitzen, während der Hund frei auf dem Standplatz herumschnüffelt, spielt oder döst – so stellen sich viele Hundebesitzer ihren perfekten Campingurlaub mit Hund vor. Dass Hunde auf dem Campingplatz und dem Standplatz angeleint sein müssen, ist zwar selbstverständlich, aber nicht unbedingt das, was sich Frauchen, Herrchen und vor allem der Vierbeiner wünschen.

Damit der Hund nicht den ganzen Urlaub über an der Leine vor dem Wohnmobil oder Wohnwagen sitzen muss, bieten einige Campingplätze Standplätze mit Zaun, speziell für Camping mit Hunden, an. Anstelle fester Umzäunungen kann man bei manchen Campingplätzen auch mobile Zäune mieten oder eine mitgebrachte Umzäunung aufstellen und so die gewählte Parzelle einfach selbst absichern. Achtung! Das ist nicht auf jedem Camping- oder Stellplatz erlaubt.

10+ Campingplätze mit eingezäunten Stellplätzen für Hunde Wir stellen Campingplätze vor, die fest eingezäunte Stellplätze oder Leihzäune anbieten, und zeigen verschiedene Hundezäune, die man kaufen und selbst auf dem Campingstandplatz aufstellen kann.

1. AZUR Campingparks Mehrere Campingplätze der Azur Freizeit GmbH haben Hundestandplätze mit Umzäunung im Angebot. Die Hundestellplätze auf AZUR Camping Altmühltal in Bayern sind 150 Quadratmeter groß und vollständig von einem über einem Meter hohen, stabilen Zaun umgeben. Die Parzellen sind auf einer Wiese mit schattenspendenden Büschen angelegt und bieten direkten Zugang zu den Gassiwegen der Umgebung.

85110 Kipfenberg (D) AZUR Camping Altmühltal 18 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ebenfalls 150 Quadratmeter groß sind die Hundeparzellen auf AZUR Camping Wertheim. Sie sind ein perfektes Basislager für ausgedehnte Spaziergänge in der hügeligen und waldreichen Umgebung.

97877 Wertheim-Bestenheid (D) Azur Camping Wertheim-Bestenheid 7 Bewertungen 45,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Mit 120 Quadratmetern etwas kleiner sind die Hundestandplätze in den Campingparks von Azur auf der Schwäbischen Alb in Sonnenbühl südlich von Reutlingen und am Auwaldsee in Ingolstadt.

2. Heroldsbach: Glamping Park Schloss Thurn Auf dem Platz im fränkischen Heroldsbach im Landkreis Forchheim stehen in der Standplatzkategorie Exklusiv auch Standplätze mit Hundezaun zur Verfügung. Die Parzellen sind zwischen 90 und 120 Quadratmetern groß und haben eine eigene Wasserversorgung am Platz.

91336 Heroldsbach (D) Glamping-Park & Caravaning-Area Schloss Thurn 5 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Jade: Höpkens Campingplatz Auch auf Höpkens Campingplatz im niedersächsischen Jade sind Gäste mit Hund herzlich willkommen. Hier gibt es umzäunte Stellplätze abseits von Durchfahrtsverkehr und in der Nähe der Gassiwege. Zur Auswahl stehen neun Standardstellplätze mit 70 bis 80 Quadratmeter und siebzehn Komfortstellplätze mit bis zu 120 Quadratmetern, eigener Holzsitzgruppe und einer 1,20 Meter hohen Umzäunung.

26349 Jade (D) Höpken's Hof und Campingplatz 11 Bewertungen 44,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. KNAUS Campingparks Drei der Campingparks der Helmut KNAUS KG bieten ebenfalls eingezäunte Stellplätze an: Der Campingpark Bleckede im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, der Campingpark in Viechtach im niederbayerischen Landkreis Regen und ganz im Norden der Campingpark Wingst im Landkreis Cuxhaven.

94234 Viechtach (D) Knaus-Campingpark Viechtach 5 Bewertungen 61,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

21789 Wingst (D) KNAUS Campingpark Wingst 1 Bewertung 22,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Schönwald im Schwarzwald: Lynx Camp Dieser Platz ist spezialisiert auf Camping mit Hunden. Es gibt fünfzehn sogenannte "DogPitches" (eingezäunte Stellplätze mit zusätzlichem eigenem Hundegarten) und drei "DogTent Pitches" (eingezäunte Zeltplätze mit eigenem Hundegarten). Besonders durchdacht: Doppelzäune zwischen den DogPitches mit einem Abstand von 50 Zentimetern zum Nachbarplatz sorgen für zusätzliche Sicherheit. Wer möchte, kann auf den eingezäunten Standplätzen einen zusätzlichen mobilen Zaun aufstellen oder einen Sichtschutz anbringen.

78141 Schönwald (D) Lynx Camp & Camping Resort 4 Bewertungen 59,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Storkow: Naturcampingplatz am Springsee Auf dem Naturcampingplatz am Springsee in Brandenburg erhält jeder Vierbeiner bei Anreise ein kleines Begrüßungsgeschenk. Der Campingplatz vermietet mobile Zäune, sogenannte "Schafzäune", die man auf der eigenen Parzelle aufbauen kann. Außerdem kann man im Campingladen Leckerli, Spielzeug und Hundenahrung kaufen. Auf Vorbestellung gibt es sogar tiefgekühlte Barf-Produkte.

15859 Storkow (Mark) (D) Naturcampingplatz Am Springsee 3 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

7. Winsen an der Aller: Campingpark Hüttensee Insgesamt dreizehn Stellflächen mit Hundezaun vermietet der Campingpark Hüttensee im niedersächsischen Winsen an der Aller. Die Stellplätze liegen etwas abgeschirmt direkt beim Hundewald. Auf den eingezäunten Parzellen und im Hundewald mit eigenem Planschbereich können die Fellnasen ohne Leine toben.

29308 Winsen (Aller) (D) Campingpark Hüttensee 12 Bewertungen 29,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Wurster Nordseeküste: Camping Kransburger See Die Premium-Parzelle auf Camping Kransburger See in Niedersachsen ist komplett eingezäunt und mit Privatsanitär ausgestattet. Der Zaun ringsherum soll dem Hund Sicherheit und Freiheit zugleich bieten. Durch ein drei Meter breites Tor kann man mit dem Fahrzeug auf die Parzelle fahren.

27632 Dorum-Midlum (D) Campingplatz Kransburger See 1 Bewertung 33,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Faltbare Hundezäune kaufen Auch wenn ein Campingplatz selbst keine Hundezäune vermietet, erlauben viele Plätze das Aufstellen eines mitgebrachten Hundezauns. Am besten fragt man vorher beim Campingplatz nach, ob das erlaubt ist und der Hund innerhalb des Zauns von der Leine genommen werden darf, da das nicht jeder Campingplatz gestattet.

Horizont Fix Hundezaun

Fritz Berger Der Horizont Fix Hundezaun ist schnell und einfach aufgestellt.



Der Begrenzungszaun ist 90 Zentimeter hoch und in den Längen 15 Meter, 20 Meter oder 25 Meter erhältlich. Fixiert wird die Abgrenzung mit angespitzten Pfählen. Der Zaun ist mit seiner Maschenweite von 17 × 17 mm besonders engmaschig.

Preis je nach Länge: 62,99 bis 102,99 Euro Horizont Fix Hundezaun bei Fritz Berger Tor für Hundezaun

Fritz Berger Das Zauntor von Horizont erweitert den Hundezaun um einen komfortablen Zugang.



Mit dem Tor für den Fix-Hundezaun schafft man sich einen komfortablen und sicheren Zugang zum eingezäunten Standplatz.

Preis: 44,99 Euro Horizont Tor für Hundezaun bei Fritz Berger Horizont Farmer Hundezaun

Fritz Berger Der Farmerzaun von Horizont ist einfach aufrollbar.



Zwanzig Zentimeter höher ist der Horizont Farmer Hundezaun mit 110 Zentimeter. Er ist in zwei Längen mit 20 Meter und 25 Meter erhältlich.

Preis: 84,99 Euro (UVP) Horizont Farmer Hundezaun bei Fritz Berger Göbel Universalzaun

Camping Wagner Göbels Hundezaun wiegt gerade mal 2,7 kg.



Für kleinere und wenig springfreudige Fellnasen gibt es den 80 Zentimeter hohen und 20 Meter lange Universalzaun von Göbel. Auch er wird mit einem praktischen Stecksystem am Boden fixiert.

Preis: 83,95 Euro (UVP) Göbel Universalzaun bei Camping Wagner Camp4 Hundezaun

Camping Wagner Mit Klettverschlüssen lässt sich der Zaun von Camp4 individuell anpassen.



Wer mit dem Hundezaun nur einen kleinen Bereich abgrenzen möchte, sollte sich den faltbaren mobilen Zaun von Camp4 anschauen. Er ist 91 Zentimeter hoch und besteht aus acht jeweils 61 Zentimeter breiten Einzelmodulen aus Polyester, die es zusammen auf eine Länge von 488 Zentimetern bringen. Zum Durchgehen gibt es in einem Abschnitt eine Netztür mit Reißverschluss, die anderen sieben Abschnitte haben jeweils ein rundes Netzfenster zum Durchschauen. Geliefert wird der Zaun mit einer praktischen Transporttasche.

Preis: 134,99 Euro Camp4 Hundezaun bei Camping Wagner Noch mehr praktisches Zubehör für vierbeinige Camper haben wir hier für Sie zusammengestellt: Camping-Zubehör für den Urlaub mit dem Hund.