10+ Campings mit eingezäunten Standplätzen: So wird Camping mit Hund entspannt

Entspannt im Campingstuhl sitzen, während der Hund frei auf dem Standplatz herumschnüffelt, spielt oder döst – so stellen sich viele Hundebesitzer ihren perfekten Campingurlaub mit Hund vor. Dass Hunde auf dem Campingplatz und dem Standplatz angeleint sein müssen, ist zwar selbstverständlich, aber nicht unbedingt das, was sich Frauchen, Herrchen und vor allem der Vierbeiner wünschen.
Damit der Hund nicht den ganzen Urlaub über an der Leine vor dem Wohnmobil oder Wohnwagen sitzen muss, bieten einige Campingplätze Standplätze mit Zaun, speziell für Camping mit Hunden, an. Anstelle fester Umzäunungen kann man bei manchen Campingplätzen auch mobile Zäune mieten oder eine mitgebrachte Umzäunung aufstellen und so die gewählte Parzelle einfach selbst absichern. Achtung! Das ist nicht auf jedem Camping- oder Stellplatz erlaubt.
10+ Campingplätze mit eingezäunten Stellplätzen für Hunde
Wir stellen Campingplätze vor, die fest eingezäunte Stellplätze oder Leihzäune anbieten, und zeigen verschiedene Hundezäune, die man kaufen und selbst auf dem Campingstandplatz aufstellen kann.
1. AZUR Campingparks
Mehrere Campingplätze der Azur Freizeit GmbH haben Hundestandplätze mit Umzäunung im Angebot. Die Hundestellplätze auf AZUR Camping Altmühltal in Bayern sind 150 Quadratmeter groß und vollständig von einem über einem Meter hohen, stabilen Zaun umgeben. Die Parzellen sind auf einer Wiese mit schattenspendenden Büschen angelegt und bieten direkten Zugang zu den Gassiwegen der Umgebung.
Ebenfalls 150 Quadratmeter groß sind die Hundeparzellen auf AZUR Camping Wertheim. Sie sind ein perfektes Basislager für ausgedehnte Spaziergänge in der hügeligen und waldreichen Umgebung.
Mit 120 Quadratmetern etwas kleiner sind die Hundestandplätze in den Campingparks von Azur auf der Schwäbischen Alb in Sonnenbühl südlich von Reutlingen und am Auwaldsee in Ingolstadt.
2. Heroldsbach: Glamping Park Schloss Thurn
Auf dem Platz im fränkischen Heroldsbach im Landkreis Forchheim stehen in der Standplatzkategorie Exklusiv auch Standplätze mit Hundezaun zur Verfügung. Die Parzellen sind zwischen 90 und 120 Quadratmetern groß und haben eine eigene Wasserversorgung am Platz.
3. Jade: Höpkens Campingplatz
Auch auf Höpkens Campingplatz im niedersächsischen Jade sind Gäste mit Hund herzlich willkommen. Hier gibt es umzäunte Stellplätze abseits von Durchfahrtsverkehr und in der Nähe der Gassiwege. Zur Auswahl stehen neun Standardstellplätze mit 70 bis 80 Quadratmeter und siebzehn Komfortstellplätze mit bis zu 120 Quadratmetern, eigener Holzsitzgruppe und einer 1,20 Meter hohen Umzäunung.
4. KNAUS Campingparks
Drei der Campingparks der Helmut KNAUS KG bieten ebenfalls eingezäunte Stellplätze an: Der Campingpark Bleckede im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, der Campingpark in Viechtach im niederbayerischen Landkreis Regen und ganz im Norden der Campingpark Wingst im Landkreis Cuxhaven.
5. Schönwald im Schwarzwald: Lynx Camp
Dieser Platz ist spezialisiert auf Camping mit Hunden. Es gibt fünfzehn sogenannte "DogPitches" (eingezäunte Stellplätze mit zusätzlichem eigenem Hundegarten) und drei "DogTent Pitches" (eingezäunte Zeltplätze mit eigenem Hundegarten). Besonders durchdacht: Doppelzäune zwischen den DogPitches mit einem Abstand von 50 Zentimetern zum Nachbarplatz sorgen für zusätzliche Sicherheit. Wer möchte, kann auf den eingezäunten Standplätzen einen zusätzlichen mobilen Zaun aufstellen oder einen Sichtschutz anbringen.
6. Storkow: Naturcampingplatz am Springsee
Auf dem Naturcampingplatz am Springsee in Brandenburg erhält jeder Vierbeiner bei Anreise ein kleines Begrüßungsgeschenk. Der Campingplatz vermietet mobile Zäune, sogenannte "Schafzäune", die man auf der eigenen Parzelle aufbauen kann. Außerdem kann man im Campingladen Leckerli, Spielzeug und Hundenahrung kaufen. Auf Vorbestellung gibt es sogar tiefgekühlte Barf-Produkte.
7. Winsen an der Aller: Campingpark Hüttensee
Insgesamt dreizehn Stellflächen mit Hundezaun vermietet der Campingpark Hüttensee im niedersächsischen Winsen an der Aller. Die Stellplätze liegen etwas abgeschirmt direkt beim Hundewald. Auf den eingezäunten Parzellen und im Hundewald mit eigenem Planschbereich können die Fellnasen ohne Leine toben.
8. Wurster Nordseeküste: Camping Kransburger See
Die Premium-Parzelle auf Camping Kransburger See in Niedersachsen ist komplett eingezäunt und mit Privatsanitär ausgestattet. Der Zaun ringsherum soll dem Hund Sicherheit und Freiheit zugleich bieten. Durch ein drei Meter breites Tor kann man mit dem Fahrzeug auf die Parzelle fahren.
Faltbare Hundezäune kaufen
Auch wenn ein Campingplatz selbst keine Hundezäune vermietet, erlauben viele Plätze das Aufstellen eines mitgebrachten Hundezauns. Am besten fragt man vorher beim Campingplatz nach, ob das erlaubt ist und der Hund innerhalb des Zauns von der Leine genommen werden darf, da das nicht jeder Campingplatz gestattet.
Horizont Fix Hundezaun
Der Begrenzungszaun ist 90 Zentimeter hoch und in den Längen 15 Meter, 20 Meter oder 25 Meter erhältlich. Fixiert wird die Abgrenzung mit angespitzten Pfählen. Der Zaun ist mit seiner Maschenweite von 17 × 17 mm besonders engmaschig.
- Preis je nach Länge: 62,99 bis 102,99 Euro Horizont Fix Hundezaun bei Fritz Berger
Tor für Hundezaun
Mit dem Tor für den Fix-Hundezaun schafft man sich einen komfortablen und sicheren Zugang zum eingezäunten Standplatz.
- Preis: 44,99 Euro Horizont Tor für Hundezaun bei Fritz Berger
Horizont Farmer Hundezaun
Zwanzig Zentimeter höher ist der Horizont Farmer Hundezaun mit 110 Zentimeter. Er ist in zwei Längen mit 20 Meter und 25 Meter erhältlich.
- Preis: 84,99 Euro (UVP) Horizont Farmer Hundezaun bei Fritz Berger
Göbel Universalzaun
Für kleinere und wenig springfreudige Fellnasen gibt es den 80 Zentimeter hohen und 20 Meter lange Universalzaun von Göbel. Auch er wird mit einem praktischen Stecksystem am Boden fixiert.
- Preis: 83,95 Euro (UVP) Göbel Universalzaun bei Camping Wagner
Camp4 Hundezaun
Wer mit dem Hundezaun nur einen kleinen Bereich abgrenzen möchte, sollte sich den faltbaren mobilen Zaun von Camp4 anschauen. Er ist 91 Zentimeter hoch und besteht aus acht jeweils 61 Zentimeter breiten Einzelmodulen aus Polyester, die es zusammen auf eine Länge von 488 Zentimetern bringen. Zum Durchgehen gibt es in einem Abschnitt eine Netztür mit Reißverschluss, die anderen sieben Abschnitte haben jeweils ein rundes Netzfenster zum Durchschauen. Geliefert wird der Zaun mit einer praktischen Transporttasche.
- Preis: 134,99 Euro Camp4 Hundezaun bei Camping Wagner
Noch mehr praktisches Zubehör für vierbeinige Camper haben wir hier für Sie zusammengestellt: Camping-Zubehör für den Urlaub mit dem Hund.