Camping mit Hund: Campingplätze in Deutschland mit hundefreundlichen Angeboten

Beim Training auf einem Agility-Parcours kommt nicht nur der Vierbeiner in Bewegung: Frauchen oder Herrchen dirigieren auf dem Hundeplatz ihre Fellnase allein mit Körper- und Sprachsignalen durch Hindernisse wie Tunnel, über Wippen und durch Slalomparcours.

Doch während sich inzwischen viele Campingplätze mit Hundeduschen und Beutelspendern auf die Grundbedürfnisse ihrer vierbeinigen Gäste eingestellt haben, sind solche besonderen Angebote für Gäste mit Hund eher selten. Nicht so auf den folgenden neun Campingplätzen in Deutschland: Sie alle haben einen eigenen Agility-Parcours fürs Fitnesstraining mit großen und kleinen Vierbeinern.

Damit auch die Erfrischung nach dem anstrengenden Training nicht zu kurz kommt, gibt es auf allen vorgestellten Plätzen eine Hundedusche und auf fast allen eine eigene Bademöglichkeit für die Vierbeiner im See oder Meer.

Camping Donnersberg "Spazierengehen, spielen und anschließend im See Erfrischung suchen", so beschreiben die Betreiber von Camping Donnersberg auf der Website ihr Angebot für Camping mit Hund. Der Campingplatz im rheinland-pfälzischen Donnersbergkreis hat eine separate Hundewiese mit Agility-Elementen eingerichtet. Zusätzlich gibt es weitere Freilaufgebiete, einen ein See, in dem auch Hunde schwimmen dürfen, und eine Hundedusche.

67813 Gerbach (D) Camping Donnersberg Pfalz 3 Bewertungen 29,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt

Camping Falkensteinsee Im niedersächsischen Landkreis Oldenburg warten auf Camping Falkensteinsee auf sportliche Hunde gleich zwei eingezäunte Parcours, von denen einer mit natürlichen Hindernissen ausgestattet ist. Der Zweite ist speziell für das Agility-Training mit örtlichen Trainern reserviert. Dafür sollte man sich vor der Anreise mit der Hundeschule in Verbindung setzen, deren Kontaktdaten auf der Website des Campingplatzes veröffentlicht sind.

Zur Abkühlung und zum Schwimmen gibt es hier einen See, der nur für Hunde reserviert ist. Wer gerne für seinen Vierbeiner shoppt, wird vielleicht im Minimarkt fündig, der eine kleine Auswahl an Hundebedarf bereithält. Außerdem dürfen die Hunde ihre Menschen auch zum Essen ins Campingrestaurant begleiten.

27777 Ganderkesee (D) Camping & Ferienpark Falkensteinsee 11 Bewertungen 28,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Camping Geesthof Camping Geesthof im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven bietet auf dem platzeigenen Hundetrainingsplatz die Möglichkeit für Agility-Training und Auslauf. Nach dem Spielen und Toben steht eine Hundedusche zur Verfügung. Direkt am Geestsee gibt es einen separaten Hundestrand. Dort können die Hunde schwimmen, im Sand buddeln oder einfach nur ihre Pfoten abkühlen. Auf dem Campingplatzgelände sind mehrere Kotbeutelspender verteilt.

21755 Hechthausen (D) Ferienpark Geesthof 4 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Campingplatz Höpken's Hof Auf Camping Höpken's Hof in Jade steht Hundebesitzern eine eingezäunte Hundewiese mit professionellen Agility-Geräten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine große Freilauffläche. Gassirouten sind ausgeschildert oder auf der Website des Campingplatzes in einer Karte einsehbar. Darin eingezeichnet ist auch ein Strand, von dem aus Hunde auch in die Nordsee springen können.

Außerdem gibt es 30 eingezäunte Standplätze für Hundebesitzer, auf denen sich die Hunde frei bewegen dürfen. Besonders entspannend für Hund sowie Frauchen und Herrchen ist die ruhige Lage dieser Plätze abseits vom Durchgangsverkehr und direkt in der Nähe der Spazierwege. Eine Dusche speziell für Vierbeiner gibt es ebenfalls.

26349 Jade (D) Höpken's Hof und Campingplatz 10 Bewertungen 44,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Camping Klausendorfer Strand Auch auf dem Camping Klausendorfer Strand auf der Ostseeinsel Fehmarn werden Hundebesitzer bereits auf der Website herzlich willkommen geheißen. Hier gibt der Platz außerdem Tipps für besonders schöne Spaziertouren.

Auf dem Campingplatz direkt am Ostseestrand gibt es außer dem platzeigenen Hunde-Agility-Platz auch einen separaten Strandabschnitt für Gäste mit Hund. Perfekt für eine Abkühlung in der Ostsee nach dem Hundetraining. Vom Salzwasser befreien kann man seinen Vierbeiner anschließend unter der Hundedusche auf dem Campingplatz.

23769 Fehmarn (D) Campingplatz Klausdorfer Strand 10 Bewertungen 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Knaus Campingpark Viechtach Der Campingpark Viechtach im niederbayerischen Landkreis Regen bietet für seine vierbeinigen Gäste einen Agility-Parcours, für den man auf Anfrage einen Agility-Trainer für das individuelle Training mit dem eigenen Hund buchen kann.

Gäste mit Hund können außerdem spezielle Standplätze buchen, die rundum eingezäunt sind. Dort darf sich die Fellnase ohne Leine bewegen. Spezielle Gassitore führen vom Platzgelände aus direkt auf die angrenzenden Waldwege – perfekt für ausgiebige Spaziergänge mit dem Vierbeiner. Auch eine Hundedusche steht Gästen mit Hund zur Verfügung.

94234 Viechtach (D) Knaus-Campingpark Viechtach 5 Bewertungen 61,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Camping & Ostseeferienpark Walkyrien "Die feuchte Hundeschnauze in den Sand stecken, buddeln, in der Sonne entspannen und in der Ostsee baden. Auch dein Hund hat sich den Urlaub verdient!", so inspirierend empfängt der Campingplatz Walkyrien in Schashagen in Schleswig-Holstein interessierte Camper mit Hund auf seiner Website. Der Platz am Bliesdorfer Natursandstrand ist umgeben von Wald und Feldern und bietet einen Agility-Platz mit verschiedene Holzgeräten.

Auf einer speziellen "Hunderunde" stehen Hundekotbeutel bereit. Da die Vierbeiner vom 1. April bis 30. Oktober nicht mit an den Hauptstrand dürfen, gibt es einen extra für Gäste mit Hunde ausgewiesenen Hundestrandabschnitt an der Bliesdorfer Bootsslipanlage.

23730 Schashagen (D) Camping Walkyrien 12 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt

Strandcamping Waging am See Der Campingplatz am wärmsten See Oberbayerns hat neben seinem großzügigen Platzgelände einen eigenen Agility-Platz mit festen Geräten und mehreren Parcours eingerichtet. Da Hunde nicht mit in den öffentlichen Badepark dürfen, gibt es eine separate Liegewiese für Gäste mit Hunde von der aus die Vierbeiner auch in den See dürfen. Zum Abbrausen nach dem Hundesport stehen drei "Luxus-Hundeduschen" bereit.

Hundetütenspender sind auf dem ganzen Platz verteilt. Wer gleich mit einem kleinen Rudel an Vierbeinern unterwegs ist, sollte wissen, dass auf den Standplätzen maximal drei Hunden wohnen dürfen. Neben den Standplätzen gibt es drei spezielle Ferienwohnungen für Gäste mit Hund.

83329 Waging am See (D) Strandcamping Waging am See 14 Bewertungen 48,10 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Camping Waabs Der Camping Waabs in Kleinwaabs an der Ostsee hat am Ende seiner Veranstaltungswiese einen eingezäunten Hundeplatz mit Agility-Parcours eingerichtet. Dort gibt es auch Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen für Herrchen und Frauchen.

Auch einen Hundestrand für die Abkühlung in der Ostsee gibt es. Er liegt direkt hinter dem FKK- Strand. Direkt beim Sanitärgebäude im Eingangsbereich gibt es eine Hundedusche zum Abbrausen der Fellnase.