Vantourer GO!: Sondermodell mit über 7.000 € Preisvorteil auf der CMT

Auf der aktuell in Stuttgart stattfindenden CMT präsentiert Euro-Caravaning mit dem Vantourer GO! ein neues Sondermodell, das auf den aktuellen Modellen des Jahres 2026 basiert und sich durch eine umfangreiche Serienausstattung sowie attraktive Paketpreise auszeichnet. Das Editionsmodell ist für alle vier bekannten Vantourer-Grundrisse erhältlich und richtet sich an Kundinnen und Kunden, die einen sofort reisefertigen Kastenwagen suchen.

Vier Grundrisse, ein Ausstattungskonzept Der Vantourer GO! ist in den Varianten 540 D, 600 D, 600 L und 630 L verfügbar. Unabhängig vom Grundriss kombiniert das Sondermodell die zentralen Merkmale der aktuellen Vantourer-Baureihe – darunter die neue 4-Zonen-Küche, das flexible Variobad sowie den laut Euro-Caravaning, besonders großzügigen Heckstauraum – mit einer umfangreichen Serienausstattung.

Zum Serienumfang gehören unter anderem ein 140-PS-Motor, das Vantourer Comfort- und Design-Paket, Rahmenfenster, Rückfahrkamera, Media-Center, DAB-Antenne, Markise, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ein Lederlenkrad. Auch eine Diesel-Zentralheizung zählt zur Komfortausstattung. Damit positioniert Euro-Caravaning den GO! klar als Komplettpaket ohne weitere Optionswahl.

Fokus auf Komfort und Alltagstauglichkeit

Vantourer (Euro-Caravaning) Die 4-Zonen-Küche von Vantourer.

Im Innenraum setzt Vantourer auf bewährte Konzepte: großzügige Schlafbereiche, flexible Sanitärlösungen und eine Küche mit vier Funktionszonen inklusive Kühlschrank mit Doppelanschlag. Hinzu kommen durchdachte Stauraumlösungen, die sich auch für den Transport von Fahrrädern und sperrigem Gepäck eignen. Ziel des Sondermodells ist es laut Hersteller, ein Fahrzeug anzubieten, das "einsteigen und losfahren" ermöglicht – ohne zusätzliche Konfiguration.

Attraktive Sonderpreise zur Messe

Screenshot (www.vantourer.de) Das Modellsortiment 2026 umfasst bisher vier Grundrisse, die alle als GO!-Sonderedition erhältlich sind.

Zur CMT wird der Vantourer GO! zu einem deutlich reduzierten Paketpreis angeboten. Je nach Grundriss liegt der Preisvorteil gegenüber dem Einzelbezug der Ausstattung bei über 7.000 Euro. Die deutschen Einstiegspreise gestalten sich wie folgt:

Vantourer 540 D GO! : ab 61.626 Euro. Hier mehr über den Grundriss 540 D lesen.

: ab 61.626 Euro. Hier mehr über den Grundriss 540 D lesen. Vantourer 600 D GO! : ab 63.626 Euro. Hier mehr über den Grundriss 600 D lesen.

: ab 63.626 Euro. Hier mehr über den Grundriss 600 D lesen. Vantourer 600 L GO! : ab 64.626 Euro.

: ab 64.626 Euro. Vantourer 630 L GO!: ab 66.626 Euro Für Österreich und die Schweiz gelten abweichende Preislisten.

Neues Modell 600 Ds: Vantourer 600 D in abgespeckt Neu im Vantourer-Portfolio ist außerdem der Vantourer 600 Ds, ein Einsteigermodell, das bewusst auf die Kernfunktionen des bewährten 600-D-Grundrisses reduziert wurde. Der Einstiegspreis liegt bei 52.990 Euro, was ihn zu einer attraktiven Alternative innerhalb der Vantourer-Baureihe macht.