EU-Vorschriften für Hundehalter beim Reisen und Camping kompakt erklärt

Reisen mit Hund erfordert nicht nur die Planung von Fahrzeug und Campingplatz, sondern auch die Beachtung zahlreicher rechtlicher Vorgaben. Diese unterscheiden sich teils erheblich zwischen Deutschland und den EU-Nachbarländern – und Unwissen schützt nicht vor Bußgeldern. Dieser Artikel bietet eine verlässliche, praxisnahe Orientierung für Camper, die mit Hund sicher und regelkonform unterwegs sein möchten.
1. Sicher unterwegs: die richtige Sicherung im Fahrzeug
Hunde gelten beim Autofahren als Ladung und müssen so gesichert sein, dass sie bei plötzlichen Bremsmanövern oder Unfällen weder sich noch die Insassen gefährden. In Deutschland sind geprüfte Hundegurte in Kombination mit Sicherheitsgeschirr, stabile Transportboxen oder fest installierte ...