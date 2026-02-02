Markenverzeichnis öffnen
Ratgeber
Sonstige Ratgeber

EU-Vorschriften für Hundehalter beim Reisen und Camping kompakt erklärt

EU-Vorschriften für Hundehalter
Diese Regeln gelten für Hunde auf Campingreisen

Regeln, Pflichten, Dokumente: So reisen Hund und Halter sicher und legal durch Europa, ohne Stress und Strafen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.02.2026
Hund, Camping, Regeln, Symbolbild
Foto: Nikola Spasenoski via GettyImages

Reisen mit Hund erfordert nicht nur die Planung von Fahrzeug und Campingplatz, sondern auch die Beachtung zahlreicher rechtlicher Vorgaben. Diese unterscheiden sich teils erheblich zwischen Deutschland und den EU-Nachbarländern – und Unwissen schützt nicht vor Bußgeldern. Dieser Artikel bietet eine verlässliche, praxisnahe Orientierung für Camper, die mit Hund sicher und regelkonform unterwegs sein möchten.

1. Sicher unterwegs: die richtige Sicherung im Fahrzeug

Hunde gelten beim Autofahren als Ladung und müssen so gesichert sein, dass sie bei plötzlichen Bremsmanövern oder Unfällen weder sich noch die Insassen gefährden. In Deutschland sind geprüfte Hundegurte in Kombination mit Sicherheitsgeschirr, stabile Transportboxen oder fest installierte ...

