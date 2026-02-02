EU-Vorschriften für Hundehalter beim Reisen und Camping kompakt erklärt

Reisen mit Hund erfordert nicht nur die Planung von Fahrzeug und Campingplatz, sondern auch die Beachtung zahlreicher rechtlicher Vorgaben. Diese unterscheiden sich teils erheblich zwischen Deutschland und den EU-Nachbarländern – und Unwissen schützt nicht vor Bußgeldern. Dieser Artikel bietet eine verlässliche, praxisnahe Orientierung für Camper, die mit Hund sicher und regelkonform unterwegs sein möchten.