Fiat Ducato oben auf – Beliebteste Wohnmobil-Basisfahrzeuge 2026

Nach Jahren der Lieferengpässe und dementsprechend beschränkter Auswahl an Basisfahrzeugen hat sich die Lage wieder stabilisiert. Mittlerweile setzen Hersteller wieder auf eine größere Vielfalt an Marken und Modellen.

Doch auch die Fahrzeuge selbst haben sich weiterentwickelt. Viele Hersteller haben in den letzten Jahren ihre Modelle erneut überarbeitet und mit moderner Technik ausgestattet.

In unserer promobil-Leserwahl 2026 haben wir Sie erneut gefragt, welche Basisfahrzeuge für Sie infrage kommen. Die Ergebnisse spiegeln 2026 ein breites Feld an Fahrzeugen wider.

Die Top 3 haben sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert. Wie schon seit Jahren belegt der Fiat Ducato den ersten Rang unter den Wohnmobilen. Dank seines hohen Nutzwerts, breiter Variantenvielfalt und guten Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt er die erste Wahl vieler Camperinnen und Camper.

Den zweiten Rang erreicht der Mercedes Sprinter, der vor allem durch seine zeitgemäße Sicherheitsausstattung, den optionalen Allradantrieb und ein hochwertig gestaltetes Interieur überzeugt und sich damit klar im Premiumsegment positioniert. Auf Platz drei folgt der MAN TGE, der mit seiner soliden Bauweise, moderner Technologie und einem angenehm gestalteten Cockpit punkten kann.

Platz 1: Fiat Ducato

Jürgen Bartosch Platz 1: geht erneut an den Fiat Ducato mit 45,8 Prozent der Stimmen.Eigenschaften: Frontantrieb; 4-Zylinder-Turbodiesel bis 131 kW/178 PS; Kombi, Kastenwagen, Leiterrahmen, Flachrahmen, Tiefrahmen.



Wie bereits in den letzten Jahren belegt der Fiat Ducato erneut den ersten Platz unter den beliebtesten Basisfahrzeugen. Sein Vorsprung schmilzt jedoch von Jahr zu Jahr. War der Ducato einst mit bis zu 60 Prozentpunkten einsam an der Spitze, kann er dieses Jahr nur noch 45,8 Prozent aller Stimmen für sich gewinnen.

Platz 2: Mercedes-Benz Sprinter

Daimer AG Platz 2: Auch auf dem zweiten Platz steht mit dem Mercedes Sprinter dasselbe Basisfahrzeug. Er erhält 41,7 Prozent der Stimmen.Eigenschaften: Front-/Heck-/Allradantrieb; 4-/6-Zylinder-Turbodiesel bis 140 kW/190 PS; Kombi, Kastenwagen, Leiter-/Flach-/Tiefrahmen.



Nicht mehr weit entfernt bewegt sich der ewige Vize, der Mercedes-Benz Sprinter. Mit 41,7 Prozent der Stimmen rückt er dem Fiat Ducato langsam, aber sicher auf die Pelle. Damit steigert er sich abermals um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr.

Platz 3: MAN TGE

MAN Platz 3: Der MAN TGE sichert sich 20,3 Prozent der Stimmen den dritten Platz.Eigenschaften: Front-/Heck-/Allradantrieb; 4-Zylinder-Turbodiesel bis 130 kW/177 PS; Kombi, Kastenwagen, Leiter-, Flachrahmen



Auch auf dem dritten Platz zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Hier rangiert erneut der MAN TGE, der mit 20,3 Prozent aller Stimmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent abbaut. Um seinen Status als dritte Kraft muss sich der Kastenwagen aus München dennoch keine Sorgen machen.