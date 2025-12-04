Von diesem Luxusmobil gibt's nur 20 Stück: Die US-Marke Embark zeigt, wo der Hammer hängt

Camping ist Günstigurlaub? Der Entegra Cornerstone Reserve ist ein Luxus-Reisemobil aus den USA, das jedes Billig-Klischee sprengt. Es definiert Camping in einer völlig neuen Dimension. Wer dachte, dass der typische amerikanische Roadtrip ist nur mit Zelt und Thermoskanne zu erleben, wird hier eines Besseren belehrt.

Exklusivität trifft auf Leistung: Das Entegra Cornerstone Reserve Der Entegra Cornerstone Reserve ist der Ferrari unter den Reisemobilen – und das ist keine Übertreibung. Mit einer limitierten Auflage von nur 20 Fahrzeugen setzt Entegra Coach hier auf absolute Exklusivität. Doch nicht nur die Stückzahl macht dieses Fahrzeug so besonders, auch die Technik ist beeindruckend.

Auf einem Spartan K3 Chassis oder einem Freightliner SL Chassis rollt der Entegra Cornerstone Reserve daher. Spartan ist ein klassischer US-amerikanischer Hersteller von großen Fahrgestellen, Freightliner eine Daimer-Tochtergesellschaft und Hersteller von Lkw in den USA.

Beide Basisfahrzeuge haben einen gewaltigen Cummins-605-PS-Motor, der in Kombination mit der Allison 4.000 MH 6-Gangschaltung für eine außergewöhnliche Fahrleistung sorgen soll. Der Motor bietet mit seinen 1.950 lb-ft Drehmoment bei 1.150 U/min genügend Power, um anspruchsvollste Strecken souverän zu meistern.

Entegra Blick vom Bug ins Heck des Fahrzeugs: Ein Wohnzimmer wie ein Tanzsaal.

Das Besondere an diesem Fahrzeug ist nicht nur die Kraft, sondern auch der Fahrkomfort. Mit einem seitlich montierten Kühler, Koni-Stoßdämpfern und dem Valid-Truline-Luftnivellierungssystem garantiert der Hersteller dem Cornerstone Reserve ein nahezu geräuschloses und stabiles Fahrverhalten. Das Fahrzeug soll sowohl auf Highways als auch auf kurvigen Landstraßen überzeugen.

Luxus auf Rädern: Das Interieur Das Cornerstone Reserve ist ein wahres Meisterwerk an Luxus im Innenraum. Vom hochwertigen italienischen Leder bis hin zu den Premium-Quarz-Arbeitsplatten wurde hier jedes Detail mit Sorgfalt und Qualität gewählt.

Doch der wahre Clou des Cornerstone Reserve ist der Grundriss, der durch vier Slide-Outs beeindruckt. Diese ermöglichen es, das Raumangebot im Inneren des Fahrzeugs enorm zu erweitern.

Direkt hinter den drehbaren Pilotensitzen im Fahrerhaus gibt es zwei Slide-out. Darin befinden sich auf der Fahrerseite ein Sofa, eine Sitzgruppe zum Essen, ein Kühlschrank und ein Vorratsschrank. Auf der Beifahrerseite gibt es ein weiteres Sofa-Bett, darüber einen Fernseher, und dahinter die voll ausgestattete Küchenzeile mit Induktionsherd, Spüle und Mikrowelle. So entsteht im Bug des Fahrzeugs ein großzügiges und komfortables Wohnzimmer mit Küche.

Entegra So sehen die üppigen Sitzgelegenheiten im Entegra aus.

Die Badlösung ist ebenfalls perfekt durchdacht: Hinter der Küchenzeile trennt eine Tür den Bereich zu einem kleinen Gäste-WC mit Waschbecken. Doch das ist erst der Anfang.

Durch eine weitere Tür gelangen Sie in den hinteren Teil des Fahrzeugs, in dem das Schlafzimmer untergebracht ist. Es gibt hier nicht nur ein Slide-out für das King-Size-Bett, sondern auch eines für Kleiderschränke und eine TV-Wand.

Dahinter wiederum ist das zweite Raumbad untergebracht. Es verfügt über einen Doppelwaschtisch, ein weiteres WC und eine große Duschkabine.

Ganz hinten im Heck findet sich zudem ein großzügiger Umkleideraum. Darin kommen zusätzliche Staumöglichkeiten unter sowie eine Waschmaschine/Trockner-Kombi.

Fahrkomfort und Technologie Neben dem kraftvollen 605-PS-Motor sorgt der exklusive Lenkassistent für ein müheloses Lenken, auch bei schwierigen Manövern. Die integrierten Fahrassistenzsysteme wie Kollisionswarnung, adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein Kamera- und Radarsystem bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Entegra Das Cockpit ist definitiv im 21. Jahrhundert angekommen.

Das System, das durch die 15-Zoll-digitalen Anzeigen, die auf einem 15-Zoll-Infotainment-System basieren, ergänzt wird, lässt keine Wünsche offen. Zudem sind die Seitenspegel beheizbar und mit Tot-Winkel-Überwachung ausgestattet, um jederzeit eine vollständige Übersicht zu garantieren.

Mit Funktionen wie Satelliten-Internet, einem JBL-Premium-Audiosystem, LED-Beleuchtung und einer Automatik-Markise wird aus dem Fahrzeug ein rollender Entertainment- und Entspannungstempel. Die Klimaanlage und das Hydronic Aqua-Hot-Heizungssystem garantieren sowohl an heißen als auch an kalten Tagen optimalen Komfort.

Für echte Technik-Fans ist das Cornerstone Reserve ein wahres Paradies. Ob Wi-Fi-Ranger™, Starlink Satelliten-Internet oder die Smart-Automatic Transfer-Switches – hier bleiben keine Wünsche offen.

Die USA sind ihnen zu abgedreht in puncto Luxus? Hier zeigen wir die europäischen Luxus-Reisemobil-Neuheiten für 2026.