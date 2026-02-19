9-Meter-Wohnmobil für unter 40.000 Euro: Clouliner 900 aus den 80ern bei Caraworld

Ein neun Meter langer Liner mit Einzelbetten im Heck, separater Dusche, üppiger Sitzgruppe und moderner Technik für 39.000 Euro? Das geht tatsächlich nur, wenn es sich um den Niesmann + Bischoff Clouliner 900 von 1986 handelt, der gerade auf dem Online-Marktplatz Caraworld zum Verkauf steht.

Das Wohnmobil ist zwar schon vierzig Jahre alt, sollte für Oldtimer-Fans aber jeden Cent wert sein. Der Clou war ab 1981 als Alkoven und zwei Jahre später auch als Liner ein Seriensieger von promobil-Leserwahlen und galt bei Fachmedien zeitweise als "bestes Wohnmobil Deutschlands".

Warum das so war, lässt sich auch am Clouliner 900 auf Caraworld erkennen. Mit seinem einzigartigen Retro-Design vereint er die kantige Ästhetik der 80er Jahre mit einem extrem hochwertigen Holz-Möbelbau und einer für die damalige Zeit luxuriösen Ausstattung. Das Ganze gibt es dann noch mit einer Oldtimer-Zulassung, die von den aktuellen Emissions-Auflagen befreit.

Der Clouliner 900: Vermächtnis der 80er Damals wie heute gleich ist das Selbstverständnis von Niesmann + Bischoff: "Eine Landyacht geschaffen für große Reisen", heißt es über den Clouliner in einem Katalog von 1993.

Es überrascht also nicht, dass das Modell auf Caraworld rund neun Meter misst und diese Länge konsequent ausnutzt. Statt schmaler Durchgänge bietet er breite Laufwege und eine klar gegliederte Raumaufteilung.

Böden und Möbel sind massiv und aus echtem Holz. Genau dieses Qualitätsversprechen machte den Clouliner damals zur Oberklasse.

An den Klappen der Schränke ist am Material und den Push-Locks zu erkennen, dass eine umfangreiche Restauration hinter dem Fahrzeug liegt, die der private Verkäufer laut Anzeige auch dokumentieren kann. Ursprünglich baute Niesmann + Bischoff den Clouliner mit Klappen, die in Schienen geführt wurden und nach oben und innen wegschwenkten.

Caraworld Weitläufig hell und geräumig wirkt der Innenausbau des Cloliner 900 von Niesmann und Bischoff, der derzeit auf Caraworld angeboten wird.

Vorn bildet die Sitzgruppe das Zentrum. Die drehbaren Fahrerhaussitze integrieren sich in eine großzügige Wohnlandschaft mit großer Sitzbank und ausklappbarem Tisch. Polster in der Dekor-Variante Leder Alcantara wirken gemütlich und großzügig, natürlich im Look der 80er-Jahre.

Großzügiger Grundriss mit separater Dusche Für 39.000 Euro bekommen mögliche Interessenten hier nicht nur Nostalgie, sondern einen vollwertigen Grundriss mit echtem Reisekomfort. Im Heck warten zwei Einzelbetten. Kein täglicher Umbau, kein Polsterstapeln.

Sie lassen sich zu einer fast 2,5 Meter breiten Liegefläche für zwei Personen umbauen. Das Bad fällt großzügig aus. Statt enger Kombizelle bietet der Clouliner eine klar getrennte Lösung mit eigenständigem Waschbereich, Toilette und separater Dusche. Für längere Reisen oder Daueraufenthalte ist das ein echter Mehrwert.

Niesmann und Bischoff Das Katalogbild von 1993 zeigt den Clouliner 900 mit der extra für ihn entwickelten Bodengruppe, in der Tanks und Technik unterkam. Später hatte im Heck auch ein kleines Auto Platz.

Auch die Küche unterstreicht den Anspruch. Viel Arbeitsfläche, tiefe Schränke und ein großer Kühlschrank schaffen Bedingungen, mit denen man mehrere Tage autark kochen kann. Die Schranktiefe erinnert eher an eine kleine Ferienwohnung als an ein Wohnmobil.

Tanks für Gas, Wasser und Abwasser, Befüll- und Ablaufstutzen, die Bordbatterien und die automatisch ausfahrende Trittstufe sitzen heute noch dort, wo sie schon Niesmann + Bischoff hinpackte: in der eigens für den Clouliner entwickelten Bodengruppe. Viel Stauraum bietet die Heckgarage, die bei späteren Modellen des Fahrzeugs sogar groß genug für einen kleinen Golf-Car war.

Restauriert und technisch aufgewertet Zwischen 2015 und 2017 investierte der Vorbesitzer in eine umfassende Restaurierung. Unterboden, Dach, Aufbau und Innenausbau sollten deshalb in gutem Zustand sein.

Den größten Einfluss hatte die Instandsetzung aber auf die Bordtechnik. Während Niesmann + Bischoff den Clouliner ursprünglich mit einer Alde Turmheizung ausstattete, beheizt heute eine moderne Alde 3020 den Oldtimer auf Caraworld.

Die Elektronik haben die aktuellen Besitzenden durch eine neue Anlage mit moderner Steuerungstechnik ausgetauscht und die Lichter durch LED-Spots ersetzt.

In der Küche sitzen ein relativ neuer Gaskocher und ein großer Dometic-Kühltower (160 Liter) mit Gefrierfach. Das Technik-Update tut der Funktionalität zwar gut, es schmälert den Charme der 1980er-Jahre aber deutlich.

Dabei erneuerte er unter anderem auch zentrale Bereiche der Elektrik. Eine Solaranlage auf dem Dach liefert zusätzliche Energie, die tagsüber die Bordbatterien speist. Ein Wechselrichter, liefert 230-Volt-Strom. Eine Klimaanlage temperiert den großzügigen Aufbau im Sommer. Die Sat-Anlage sorgt auch bei längeren Standzeiten für Empfang auf dem Fernseher am Heckbett.

Oldtimer mit H-Kennzeichen Dank des Baujahrs 1986 erfüllt der Clouliner 900 grundsätzlich die Altersvoraussetzung für ein H-Kennzeichen, das aktuell auch vorliegt. Mit der Oldtimer-Zulassung profitieren Besitzende von einer pauschalen Kfz-Steuer und dürfen auch Umweltzonen befahren – ein praktischer Vorteil bei Städtereisen. Gleichzeitig verpflichtet das H-Kennzeichen zu einem gepflegten, weitgehend zeitgenössischen Erscheinungsbild, was bei einem so markanten Liner auch den Werterhalt unterstützt.