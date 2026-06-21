Lounge-Konzept auf 5,41 Metern - chillig oder was? Campingbus Viica 54 (2026) im Test

Ein typischer 540er-Kastenwagen setzt hinten aufs Querbett – der Viica 54 geht einen anderen Weg: Im Heck steht eine große Lounge-Sitzgruppe direkt an den Hecktüren, geschlafen wird je nach Ausstattung überwiegend oben im Aufstelldach. Dazu kommt (optional) ein Hubbett über der aus der Hecksitzgruppe gebauten Liegefläche. Ziel des Konzepts: möglichst viel Aufenthaltsqualität auf nur 5,40 Metern – inklusive vier Gurtplätzen und zusätzlicher Schlafoptionen. Der Haken: Genau diese Vielseitigkeit erzwingt Kompromisse beim Platz und vor allem beim Stauraum.