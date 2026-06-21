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Lounge-Konzept auf 5,41 Metern - chillig oder was? Campingbus Viica 54 (2026) im Test

Viica 54 (2026) im Test
Lounge-Konzept auf 5,41 Metern - chillig oder was?

Der Viica 54 bricht mit klassischen 540er-Grundrissen und setzt auf Wohnkomfort statt Heckgarage. Wir haben den Kastenwagen auf Herz und Nieren getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.06.2026
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f_Viica_54_Außenansicht
Foto: Andreas Becker

Ein typischer 540er-Kastenwagen setzt hinten aufs Querbett – der Viica 54 geht einen anderen Weg: Im Heck steht eine große Lounge-Sitzgruppe direkt an den Hecktüren, geschlafen wird je nach Ausstattung überwiegend oben im Aufstelldach. Dazu kommt (optional) ein Hubbett über der aus der Hecksitzgruppe gebauten Liegefläche. Ziel des Konzepts: möglichst viel Aufenthaltsqualität auf nur 5,40 Metern – inklusive vier Gurtplätzen und zusätzlicher Schlafoptionen. Der Haken: Genau diese Vielseitigkeit erzwingt Kompromisse beim Platz und vor allem beim Stauraum.

Der Grundriss des Viica will viel: viele Schlafplätze, viele Sitzplätze – und das auf 5,40 Metern. Am Ende ist die Kombination aus Aufstelldach und Hubbett über dem Sitzgruppenbett fast zu viel: ...