Dieser Campervan hat eine echte Treppe ins Dachbett – mit Kühlschrank: Sunlight Vanlife

Wer schon einmal nachts über eine wackelige Einhängeleiter ins Aufstelldach geklettert ist, kennt das Problem: Ein Fuß rutscht ab, der Partner wird wach, von Komfort keine Spur.

Der Sunlight Cliff 540 Vanlife löst das radikal anders – mit einer fest verbauten Treppe. Das Beste daran: Sie kann noch viel mehr als nur Stufen bieten. Auch das Aufstelldach selbst überzeugt, wie unser ausführlicher Test beweist.

Die Treppe als Multitalent Sunlight verbaut im Cliff 540 Vanlife eine feste Treppe zwischen Wohnraum und Aufstelldach. Der Aufstieg ins Dachbett gelingt damit deutlich sicherer und bequemer als mit herkömmlichen Leitern.

Doch die Treppe ist nicht nur Aufstieg – sie ist gleichzeitig Stauraum-Wunder: In den Stufen verstecken sich mehrere Fächer, eine Schublade und sogar der 64-Liter-Kompressorkühlschrank. Cleverer lässt sich Platz im Campervan kaum nutzen.

Oben schlafen, unten wohnen Das Konzept des Vanlife ist konsequent: Das Hauptbett (2,10 × 1,42 m) befindet sich im Aufstelldach – auf einer sieben Zentimeter starken Matratze mit Kunststofflattenrost. Unten entsteht dadurch Raum für eine großzügige Hecksitzgruppe mit Lounge-Charakter statt des klassischen Querbetts.

Die Zielgruppe ist klar: Paare oder Alleinreisende, die viel unterwegs sind und Wert auf Aufenthaltsqualität legen. Wer allein reist, kann die Hecksitzgruppe tagsüber als Arbeitsplatz, Sofa oder Ablage nutzen – während das Dachbett oben gemacht auf die Nacht wartet.

Getrennte Welten: Fahrerhaus abgetrennt Ungewöhnlich: Eine feste Trennwand separiert das Fahrerhaus komplett vom Wohnraum. Klingt unpraktisch, hat aber Vorteile: Die Kabine ist schneller geheizt oder klimatisiert, bleibt auf schlechten Straßen leiser – und die Sicht auf Ampeln ist besser, weil keine Plisseeverdunkelung nötig ist.

Überraschend viel Platz im Bad Für einen Kastenwagen unter 5,50 Meter fällt das Bad erstaunlich geräumig aus. Sowohl auf der Banktoilette als auch beim Duschen bleibt viel Bewegungsfreiheit. Das Klappwaschbecken funktioniert ordentlich.

Allerdings gibt's ein paar Punkte, die etwas enttäuschen. Den ausführlichen Test zum Sunlight Cliff 540 Vanlife lesen Sie hier.

Sunlight Cliff 540 Vanlife: Daten und Preis Basis: Citroën Jumper, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe

Citroën Jumper, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Maße (L × B × H): 5410 × 2050 × 2810 mm

5410 × 2050 × 2810 mm Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg

3500 kg Preis: ab 59.190 Euro